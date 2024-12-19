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Художница Екатерина Бузова превратила тульские остановки в арт-объекты

Художница Екатерина Бузова превратила тульские остановки в арт-объекты

На трёх павильонах появились рисунки, отражающие уникальность городской культуры и информацию о маршрутах городского транспорта.

Три арт-остановки с работами местной художницы открыты в городе Туле в рамках социокультурного проекта Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Открытие новых арт-объектов состоялось в рамках социальной акции в поддержку молодых современных художников. Проект создан по инициативе ГТЛК при поддержке администрации Тулы.

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Теперь на трех остановках – «Демидовcкая плотина», «Оборонная улица» и «Пролетарская улица» – размещены работы тульского художника Екатерины Бузовой, отражающие уникальность городской культуры, архитектуры, достопримечательностей и отсылки к местным традициям, а также информацию о маршрутах городского транспорта.

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– Я всегда была увлечена историей и архитектурой родного города. Иллюстрации – это мой способ обратить внимание на культурное наследие и поделиться своей любовью к архитектуре с другими, – отметила художница.

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ГТЛК поставила в Тульскую область более 325 новых автобусов, из них 90 автобусов – в 2024 году, все они работают на востребованных у горожан маршрутах.

– Администрация Тулы планомерно работает над повышением уровня транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения, а также обновлением инфраструктуры, – подчеркнул глава администрации Илья Беспалов. – За последние годы в городе автобусный парк муниципального предприятия мы обновили практически полностью.

Транспортные компании областной столицы на условиях льготного лизинга также приобретают новые автобусы для перевозок по городским маршрутам. При обновлении инфраструктуры работы проводят комплексно, включая оборудование остановочных площадок павильонами. Приятно, если в концепцию удобства вписывается интересное и познавательное оформление, арт-объекты всегда привлекают внимание.

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