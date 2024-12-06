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  5. 8 лучших комментариев: 22 - 29 ноября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 22 - 29 ноября

8 лучших комментариев: 22 - 29 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

В Сбербанке состоялась встреча с клиентами «Ё-ХАУСа»: какие вопросы задали туляки

- 2 -

Илья Беспалов подвёл итоги ремонта дорог в 2024 году

- 3 -

Порноактриса из Тулы Ева Бергер получила диплом психолога

- 4 -

Тульские водители заметили мужчину с зеленым лицом на улице Фрунзе

- 5 -

Стоимость реконструкции Тульского драмтеатра выросла до 5 млрд рублей

- 6 -

В Туле на каждой яме теперь будут указывать сроки «ее жизни»

- 7 -

Тульская область готовится к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы

- 8 -

«Судьба человека» с Борисом Корчевниковым: гостем студии станет певец из Новомосковска Шаман

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Автор:
вчера, в 17:41 +1
 

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6 лучших комментариев: 15 - 22 ноября
6 лучших комментариев: 15 - 22 ноября
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