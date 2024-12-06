8 лучших комментариев: 22 - 29 ноября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Сбербанке состоялась встреча с клиентами «Ё-ХАУСа»: какие вопросы задали туляки
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Илья Беспалов подвёл итоги ремонта дорог в 2024 году
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Порноактриса из Тулы Ева Бергер получила диплом психолога
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Тульские водители заметили мужчину с зеленым лицом на улице Фрунзе
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Стоимость реконструкции Тульского драмтеатра выросла до 5 млрд рублей
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В Туле на каждой яме теперь будут указывать сроки «ее жизни»
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Тульская область готовится к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы
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«Судьба человека» с Борисом Корчевниковым: гостем студии станет певец из Новомосковска Шаман
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