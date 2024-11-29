6 лучших комментариев: 15 - 22 ноября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Города и районы Тульской области переименуют
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В Тульской области запретили распространять фото- и видеоработы ПВО и военных объектов
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Сколько нужно зарабатывать туляку, чтобы купить «однушку» в ипотеку?
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Всё начнется в четверг! На Центральную Россию обрушится месячная норма осадков
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В Туле у заключенной в СИЗО родился ребенок: 9 месяцев малыш «сидит» вместе с мамой
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Первый «отель» для насекомых появился в Центральном парке
Лучший комментатор недели - ...