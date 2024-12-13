6 лучших комментариев: 29 ноября - 6 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В России хотят запретить курить на ходу
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Новогодний набор продуктов в России подорожал на 13%
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В Туле Никиту Кащеева арестовали до 28 января по уголовному делу «Ё-ХАУСа»
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Активисты предлагают запустить в Туле городские электрички
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Почему новая трамвайная остановка на улице Калинина стала неприступной и опасной после ремонта?
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«Судьба человека» с Борисом Корчевниковым: гостем студии станет певец из Новомосковска Шаман
Лучший комментатор недели - ...