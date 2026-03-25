6 лучших комментариев: 13 - 20 марта

Весна уверенно берет свое: за окном тает снег (иногда вместе с асфальтом), птицы щебечут, а в новостях появляются все новые и новые поводы для удивления.
Мы собрали небольшую подборку из самых метких, саркастичных и жизненных комментариев уходящей недели.
↢ 1. О качестве связи ↣
Тульская область вошла в тройку лидеров ЦФО по качеству интернета
↢ 2. Встречный вопрос к коммунальщикам ↣
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
↢ 3. Логичный вопрос к тем, кто "случайно" теряет животных ↣
Туляк забыл собаку в супермаркете на ул. Пузакова
↢ 4. Инструкция по переходу на летний гардероб ↣
Сроки наступления весны и лета сдвинутся: синоптики дали прогноз
↢ 5. Глобальные планы дорожников вызывают сомнения ↣
Реконструкция трассы Тула – Новомосковск займет три года и начнётся в 2027 году
↢ 6. И просто весенний дзен для отличного настроения ↣
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
А что на этой неделе заставило вас улыбнуться или, наоборот, схватиться за голову? Пишите в комментариях!
Лучший комментарий недели - ...