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Мигранта легкого поведения депортируют из Тульской области за пропаганду ЛГБТ*

Мигранта легкого поведения депортируют из Тульской области за пропаганду ЛГБТ*

27-летний иностранный специалист незаконно находился на территории РФ. *экстремистская организация, запрещенная в России.

В городе Щекино 27-летнего гражданина Узбекистана оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и нарушение миграционного законодательства.

Судом установлено, что мужчина в соцсетях активно продвигал идеи ЛГБТ (экстремистская организация, запрещенная в РФ). В ходе проверки выяснилось, что гражданин, кроме этого, занимается проституцией, а среди его клиентов исключительно мужчины.

Постановлением суда ему назначено наказание в виде штрафов на 102 тысячи рублей. Также 27-летнего мигранта принудительно отправят на родину. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

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