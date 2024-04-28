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В Туле таксист припарковался прямо у ступеней подъезда

В Туле таксист припарковался прямо у ступеней подъезда

Фото с нарушителем появились в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали снимки, сделанные на ул. Пузакова в Туле. На фото видно такси, которое припарковано прямо у ступеней подъезда многоквартирного дома. Дата и время съемки не указаны.

«Вот такие автохамы паркуются во дворе дома №3 по ул. Пузакова. Любуйтесь, друзья!», - написал автор кадров.

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Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
вчера, в 22:29 0
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