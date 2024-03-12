Как Наполеон наводнил Россию фальшивками и подтолкнул к прогрессу

О деньгах и связанных с ними историях рассказывают экспонаты музея тульского отделения Банка России. Посетить его может не каждый, поэтому Myslo открывает серию публикаций, посвященных выставочном пространству главного регионального хранилища финансов.

Во время Отечественной войны 1812 года в Москву по Смоленской дороге приехал обоз. Обоз был забит русскими деньгами. Копия одной из тех банкнот представлена на выставке музея тульского отделения Банка России.

Выпущены были банкноты по указанию Наполеона и использовались для выплаты жалования военнослужащим его армии. Те использовали русские деньги для того, чтобы оплатить фураж для лошадей и продовольствие для солдат.

Русские не сразу распознали в чем подвох. При беглом взгляде банкноты были вполне настоящими, не вызывали подозрений и поэтому быстро оказались в обороте.

Галина Гомжина, сотрудник музея Банка России в Туле:

Галина Гомжина –Ассигнации были как мелкие (пять и десять рублей), так и крупные (двадцать пять, пятьдесят и даже сто рублей). Подделки были хорошо исполнены, правда на некоторых ассигнациях встречались ошибки: «госуЛарственный» и «хоЛячею», вместо «госуДарственный» и «хоДячею». На французских фальшивках – подписи были печатные – факсимиле. Сначала никто не обращал на это внимание, но со временем подлинные рукописные подписи, которыми были снабжены настоящие ассигнации, выцвели и получили бурый цвет, тогда как на подделках подписи цвет не изменили. В нашем музее представлена копия фальшивой ассигнации номиналом 25 рублей.

По окончанию войны российское государство на протяжении целых пяти лет изымало фальшивые деньги из оборота. Удалось собрать более 5,5 миллионов рублей. Сколько их в реальности было выпущено никто не знает, как и то, сколько их осело на руках у жителей.

План обрушить фальшивыми деньгами экономику России провалился: поскольку курс бумажных рублей начал резко падать, министр финансов Дмитрий Гурьев доложил императору Александру I о необходимости замены существующих ассигнаций и сооружения особого учреждения для изготовления новых бумажных денег. И уже в 1818 году по указу Александра I открылась Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг, в последствии превратившаяся в предприятие «ГОСЗНАК».

С этого времени она создавала их дизайн, бумагу, способы защиты денег, и печатала купюры для всей Российской империи. То есть план Наполеона сработал в обратную сторону – он спровоцировал реформу денежного обращения и усовершенствованию системы защиты дензнаков.