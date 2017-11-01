Как обрести внутреннюю свободу?

На фото кадр из фильма «Мне бы в небо».

Райану Бингэму удалось освободиться от всего лишнего в жизни

и стать счастливым, пусть и без своей любимой.

Внутренняя свобода — это состояние, когда при любых обстоятельствах мы выбираем то, что нам хорошо и подходит. И зеркалом нашей свободы являются отношения с другими людьми. Как освободить свою душу от негатива, ограничивающего внутреннюю свободу, и научиться быть счастливым? Поговорим сегодня об этом с Анжелой Харитоновой, практическим психологом.

Я человек серьёзный, работаю, есть жена и сын. За день успеваю столько переделать, передумать, пережить, что прихожу домой выжатый, как лимон. А тут надо уроки у сына проверить, новости посмотреть, я переживаю за всё, что творится в нашей стране и в мире, подготовиться к следующему рабочему дню — мысли не отпускают ни на минуту. Сейчас многие говорят о внутренней свободе, радости от жизни, о хобби, путешествиях… Как можно в наше время беспечно порхать и радоваться жизни, когда буквально живёшь по расписанию, на сон только 6 часов и выделяешь? О какой свободе может идти речь?!

Пётр, 43 года, Тула.

Наверное, мы не можем на 100% не зависеть от обстоятельств, живя в социуме, имея работу и семью, но наша внутренняя свобода может приближаться к этой цифре. Вопрос, насколько человек нуждается в этой свободе. Многим приятно быть зависимым от кого-то, от разных обстоятельств, ведь тогда можно не брать на себя ответственность за свою жизнь, можно жаловаться, страдать, мучиться — и жизнь будет казаться наполненной. Но наполнена она в этом случае негативными эмоциями, стереотипами и догмами, как будто человек несёт огромный рюкзак с кирпичами и боится их выбросить, потому что считает нужными. О какой уж тут лёгкости и свободе можно говорить? Внутренняя свобода — это когда мы отбрасываем убеждения, которые создали ещё 10−20 лет назад, и живём по зову сердца. Когда мы осознанно выбираем эмоции и состояния, не осуждаем ни себя, ни других, не делим людей и события на хорошие и плохие, когда прекращаем думать только о себе. Многие живут в постоянном желании «быть», «казаться», «соответствовать», что делает их ужасно несвободными.

Для чего нам свобода?

У многих свобода ассоциируется со вседозволенностью. Свобода нужна не для этого, а чтобы проживать свою (не чужую!) жизнь, испытывать вдохновение и жить творчески, радостно, чтобы быть счастливым и делиться счастьем с другими. Представьте мир как единый организм, где каждый человек — клеточка, получающая питание от этого большого организма и служащая ему. Мир не может быть идеальным, но мир, как и человек, справедливо и правильно устроен. Если мы свободны, мы можем жить в унисон с этим «организмом», брать от него энергию вдохновения и делать нужные дела. И чувствовать от этого удовлетворённость и счастье.

Как избавиться от негативных состояний

Не надо считать, что наша реакция на события предопределена и у нас нет никакого выбора. К примеру, нам говорят что-то неприятное — мы испытываем обиду или гнев, теряем какую-то вещь — неизбежно переживаем. И мало кто знает, что мы можем выбирать себе эмоции и состояния, можем отказаться от обиды, гнева и пр. Эти реакции — всего лишь привычка. Но от любой привычки можно избавиться и сформировать новую. Первое — сначала найдите для себя несколько жизненных убеждений, которые помогут по-другому относиться к людям и событиям. Любые жизненные события всегда для чего-то нужны, всегда разумны, просто их смысл мы не сразу понимаем. Поэтому не стоит разочаровываться, если что-то произошло не так, как мы хотели: планы Вселенной всегда мудрее наших. Второе — просто делайте выбор в любой ситуации, как вам реагировать. Даже если вы уже начали испытывать негатив, у вас есть возможность в любую секунду всё поменять. И когда вы научитесь владеть своими эмоциями, у вас появится особый вкус жизни. Вы автоматически будете выбирать радость, счастье, гармонию, благодарность, любовь и уже не сможете выбирать негатив. Вы станете свободны от огромной тяжёлой ноши.

Как избавиться от навязчивых мыслей

Мысли негативного характера тут же за собой тащат отрицательные эмоции. Подумали что-то плохое — автоматически включилась эмоция. Чтобы этого не происходило, научитесь не относиться ко всем мыслям серьёзно. Бывают важные мысли, бывают пустые, обо всём и ни о чём, а бывают вредные. Вредные обычно возникают, когда мы навешиваем на себя, людей и события какие-то ярлыки, делим всё на чёрное и белое и становимся несвободны в поведении. Старайтесь быть разными, расширить свой диапазон поведения. Научитесь не судить людей. Ни-ко-го! Не наше это дело, правда. Так же относитесь и к событиям. Из любого хорошего может выйти что-то неприятное, и наоборот. Принимайте жизнь такой, какая она есть. Жизнь разговаривает с нами на языке событий, и каждое для чего-то нужно. Наблюдайте за событиями, исследуйте их, учитесь у них, но только не судите. Научившись принимать всё, как есть, вы станете ещё свободнее.

Как избавиться от ограничивающих убеждений

Часто ограничивающие убеждения начинаются со слов «я (не) должен», «я никогда/я всегда», «я не могу/не умею», «правильно/неправильно». Наблюдайте за своими мыслями. Возможно, какие-то из убеждений давно уже не актуальны для вас, а вы всё им следуете. Выпишите свои убеждения на бумагу и проанализируйте. Слово «должен» замените на слово «хочу», если не получается, тогда пора менять убеждение! Задайте себе вопросы: «Это действительно правда?», «Всегда?», «Могло ли быть по-другому?», «Когда у меня появилось это убеждение?», «Актуально ли оно сейчас?». Совершите переоценку своих убеждений. И чем больше убеждений вы смягчите или вовсе откажетесь от них, тем лучше. Это не значит, что вы станете безответственным, просто вы сможете действовать адекватно обстоятельствам. Приведу пример. Часто болеющий ребёнок, за которого тревожились родители, повесил на себя ярлычок «У меня слабое здоровье». И теперь ему 40 лет, кроме ОРЗ и гриппа ничем не болел, но всё равно убежден в своём плохом здоровье и при малейшем насморке паникует. Или — у парня в подростковом возрасте сформировалось убеждение «я не нравлюсь девушкам». «Парню» уже 35, он мужественный красавец, у него хорошая работа, но личная жизнь до сих пор не сложилась — низкая самооценка и недоверие к женщинам сыграли свою роль.

Если вы откажетесь от негативных мыслей и эмоций и ограничивающих убеждений — вы свободны! И, поверьте, на смену им обязательно придут радость, счастье, вдохновенье, любовь к жизни.