Как избавиться от зависти

На фото: Брюс Нолан себя изменил и завидовать перестал.

Если бы и в жизни всё было так просто…

(Джим Керри в фильме «Брюс Всемогущий», 2003 г.)

По словарю Даля, зависть – это «досада по чужом добре или благе», завидовать – «жалеть, что у самого нет того, что есть у другого». По словарю Ушакова – «желание иметь то, что есть у другого». Знакомые чувства и желания, не правда ли? Поговорим сегодня об этом с практическим психологом Анжелой Харитоновой.

Мне очень стыдно, но меня съедает зависть. У подруги обеспеченный, умный и заботливый муж; у коллег — выше оклад; окружающие меня женщины стройные, а я никак не могу похудеть; почти все соседи ездят на иномарках, а я — на автобусе; сестра ездит отдыхать три раза в год, а мне не с кем и не на что… Этот список можно продолжать бесконечно. Зависть разрушает меня. Подскажите, как избавиться от нее.

Елизавета, 36 лет, Тула.

Зависть черная и белая

Так называемая черная зависть имеет корни в детстве. Если вас часто сравнивали с другими детьми и указывали, где вы «недотягиваете», у вас сформировалось чувство, что вы «хуже других». Потом это ощущение «я хуже» переносится на многие сферы жизни: на личную, общественную, на деньги и вещи. В итоге формируется мировоззрение «мир меня не любит, мне достается всё самое худшее». Человек к тому же испытывает стыд за свою зависть, ведь «завидовать — плохо». Это наносит двойной удар по самооценке. Напряжение может достичь такой силы, что зависть уйдет в подсознание, и человек начинает болеть, впадать в депрессию, у него опускаются руки, он становится циничным и злорадным. Если вы часто повторяете «миром правит зло», «жизнь несправедлива», «везде творится ужас», то это указание на то, что вас точит зависть.

Чаще завидуют люди неуверенные в себе, боящиеся совершать ошибки и, соответственно, пассивные в жизни. А еще, как ни странно, успешные перфекционисты. У человека уже есть всё для счастья, а ему надо всё больше и больше, ведь всегда найдутся люди успешнее, богаче, красивее и т. д. Такие люди существуют в режиме «бешеной гонки» по жизни. Они успешные, им самим часто завидуют, но счастливыми их никак не назовешь. Это как в известной поговорке «Богат и счастлив не тот, у кого много, а кому хватает». А таким людям всегда чего-то не хватает. Им нужно учиться останавливаться и получать удовольствие от каждой крупицы этой жизни.

В случае с белой завистью, как ее часто называют, я бы не использовала термин зависть, а заменила его более позитивным словом восхищение. Если вы не желаете зла тому, у кого «жизнь лучше», это еще не значит, что вы восхищаетесь им. А именно восхищение мотивирует вас добиваться того, что вам так нравится в другом человеке. Способность радоваться за других — показатель здорового восприятия себя и мира, а также мудрости и духовного развития. Если относиться к успехам других позитивно, искренне радоваться вместе с ними, перенимать опыт — ваш путь к свершениям станет намного легче. Мир как будто «считывает» ваше послание: я радуюсь богатству другого (удачной личной жизни, дорогим покупкам, путешествиям и т. д.) и дает вам многочисленные возможности получить то же самое. В случае с черной завистью всё наоборот. Вы злитесь, когда у коллеги появилась новая машина, дом, он заработал много денег и пр. Вы стараетесь обесценить это. Мир воспринимает ваши чувства как послание о том, что «новый автомобиль, дом, деньги — это плохо», и не дает вам возможности это всё получить. Поэтому срочно избавляемся от зависти!

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