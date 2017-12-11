Как избавиться от зависти
На фото: Брюс Нолан себя изменил и завидовать перестал.
Если бы и в жизни всё было так просто…
(Джим Керри в фильме «Брюс Всемогущий», 2003 г.)
По словарю Даля, зависть – это «досада по чужом добре или благе», завидовать – «жалеть, что у самого нет того, что есть у другого». По словарю Ушакова – «желание иметь то, что есть у другого». Знакомые чувства и желания, не правда ли? Поговорим сегодня об этом с практическим психологом Анжелой Харитоновой.
Мне очень стыдно, но меня съедает зависть. У подруги обеспеченный, умный и заботливый муж; у коллег — выше оклад; окружающие меня женщины стройные, а я никак не могу похудеть; почти все соседи ездят на иномарках, а я — на автобусе; сестра ездит отдыхать три раза в год, а мне не с кем и не на что… Этот список можно продолжать бесконечно. Зависть разрушает меня. Подскажите, как избавиться от нее.
Елизавета, 36 лет, Тула.
Зависть черная и белая
Так называемая черная зависть имеет корни в детстве. Если вас часто сравнивали с другими детьми и указывали, где вы «недотягиваете», у вас сформировалось чувство, что вы «хуже других». Потом это ощущение «я хуже» переносится на многие сферы жизни: на личную, общественную, на деньги и вещи. В итоге формируется мировоззрение «мир меня не любит, мне достается всё самое худшее». Человек к тому же испытывает стыд за свою зависть, ведь «завидовать — плохо». Это наносит двойной удар по самооценке. Напряжение может достичь такой силы, что зависть уйдет в подсознание, и человек начинает болеть, впадать в депрессию, у него опускаются руки, он становится циничным и злорадным. Если вы часто повторяете «миром правит зло», «жизнь несправедлива», «везде творится ужас», то это указание на то, что вас точит зависть.
Чаще завидуют люди неуверенные в себе, боящиеся совершать ошибки и, соответственно, пассивные в жизни. А еще, как ни странно, успешные перфекционисты. У человека уже есть всё для счастья, а ему надо всё больше и больше, ведь всегда найдутся люди успешнее, богаче, красивее и т. д. Такие люди существуют в режиме «бешеной гонки» по жизни. Они успешные, им самим часто завидуют, но счастливыми их никак не назовешь. Это как в известной поговорке «Богат и счастлив не тот, у кого много, а кому хватает». А таким людям всегда чего-то не хватает. Им нужно учиться останавливаться и получать удовольствие от каждой крупицы этой жизни.
В случае с белой завистью, как ее часто называют, я бы не использовала термин зависть, а заменила его более позитивным словом восхищение. Если вы не желаете зла тому, у кого «жизнь лучше», это еще не значит, что вы восхищаетесь им. А именно восхищение мотивирует вас добиваться того, что вам так нравится в другом человеке. Способность радоваться за других — показатель здорового восприятия себя и мира, а также мудрости и духовного развития. Если относиться к успехам других позитивно, искренне радоваться вместе с ними, перенимать опыт — ваш путь к свершениям станет намного легче. Мир как будто «считывает» ваше послание: я радуюсь богатству другого (удачной личной жизни, дорогим покупкам, путешествиям и т. д.) и дает вам многочисленные возможности получить то же самое. В случае с черной завистью всё наоборот. Вы злитесь, когда у коллеги появилась новая машина, дом, он заработал много денег и пр. Вы стараетесь обесценить это. Мир воспринимает ваши чувства как послание о том, что «новый автомобиль, дом, деньги — это плохо», и не дает вам возможности это всё получить. Поэтому срочно избавляемся от зависти!
Как из завистника стать успешным и мудрым человеком
- Признайте свою зависть, перестаньте ее подавлять, только тогда ее можно трансформировать. Признайте: «Да, я хочу хорошую машину, стройную фигуру, заботливого мужа и т. д.» Если этого не сделать, то можно начать обесценивать всё, что так хочется. Например: «Машина мне не нужна, проблем с ней куча», «Стройная фигура тоже не нужна, все худые — злые, хорошего человека должно быть много, мужчины на кости не кидаются», «И муж не нужен — одни сложности с ним».
- Дальше нужно «выпустить пар». Объективно посмотрите на то, что любые достижения — результат усилий, порой тяжелых. Вы же не знаете, как коллеге этот дом и авто достались. Если в уме крутятся слова типа «на халяву», «за красивые глазки» и пр., то это опять в вас говорит зависть. Успех сам на голову не падает, а если падает, то быстро уходит (пример — люди, выигравшие в лотерею и растерявшие свое состояние очень быстро, таких — 95%). Далее — любой успех не может распространяться на все сферы жизни. Например, у успешной бизнес-леди, как правило, мало времени на семью и детей. Есть муж — нет свободы. Есть свобода — нет мужа. Ну и всё в том же духе. Исследуйте предметы своей зависти беспристрастно, не идеализируя и не обесценивая. Вы всё еще хотите иметь то, чему завидовали? Тогда шаг 3.
- Поднимайте свою самооценку. Сделайте упражнение — сядьте, закройте глаза, представьте себе человека, которому вы завидовали, и мысленно сделайте ему шикарный подарок, потом еще и еще… Подарите роскошные вещи, дом, любовь, путешествие, чемодан с деньгами, здоровье и т. д. Делайте «подарки», пока не изменится внутреннее чувство к этому человеку. Механизм этой техники прост — из завистника и неудачника вы превращаетесь в щедрого дарителя, благодетеля. Самооценка поднимается, и зависть уходит. Проделайте это несколько раз. Затем порадуйтесь за этого человека. Если этого добился такой же человек, как и вы, значит, и вы сможете это сделать, значит, это реально. Ведь это же так здорово!
- Сконцентрируйтесь на своей индивидуальности. Уберите из своей головы сравнения «лучше — хуже», они только тормозят вас на пути к успеху. У каждого есть своя изюминка, свои таланты и способности. Напишите список своих личностных достоинств и умений, всё, что вы умеете делать мастерски, не скромничайте! Переписывайте этот список 21 день, каждый раз дописывая одно новое достоинство.
- Позвольте себе делать ошибки, ведь только из ошибок получается опыт. Побудьте Учеником у Жизни. Делать ошибки не стыдно, это говорит о том, что вы живете, двигаетесь к цели, экспериментируете. Назовите ошибку экспериментом. И теперь вы не неудачник, а Исследователь Жизни. С такой позицией «ошибок» начинает становиться всё меньше, и даже отрицательные результаты начинают выводить на дорогу положительных перемен.
- Учитесь искренне восхищаться людьми, добившимися успеха в той сфере, о которой вы мечтаете. Подружитесь с ними, попросите рассказать о своем опыте и обязательно поблагодарите.
- А теперь вырабатывайте свою стратегию достижения. Нельзя полностью повторить чужой путь, даже если вы многому научились, у вас будет свой, не менее увлекательный. Можно расписать пункты достижения цели, нужные ресурсы, дела, действия, шаги. Это будет примерный план. Почему примерный? Потому что сознание дало вашему организму задачу, но решать ее будет не только ваш ум, но и ваша интуиция. Она сильнее, мудрее и глубже и скорректирует ваши изначальные планы, поведет вас к цели, возможно, более коротким путем. А может — более интересным. Всё зависит от ваших внутренних потребностей. Каждый день благодарите жизнь за сделанные шаги, пусть даже небольшие.