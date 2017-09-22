Идеальный порядок в доме: перфекционизм или бзик?

Людей можно четко разделить на две категории: тех, кто всегда аккуратнейшим образом раскладывает вещи в шкафах, и тех, кто физически не способен на это (либо делает это эпизодически).

Набрела на днях в фейсбуке на такой вот пост:

"Я пришла домой раньше обычного. До 2-х ночи. И было немного сил на то, чтобы разобрать стирку, покупки разложить в шкаф и холодильник, унитаз протереть, ботинки почистить. Почувствовала себя женой и матерью.:)

И у меня зародилось несколько вопросов. Или утверждений. Или заблуждений… не знаю … хочу понять, я имею право на поддержку или же троллинг со стороны членов моей семьи оправдан?

Короче, мне важно:

1. Чтобы тарелки в сушке стояли по цветам и по размеру, от большой к маленьким, и сначала глубокие, потом мелкие, потом десертные, потом блюдца, а потом можно и разделочные доски, уже в конце.

2. Чтобы вешалки в шкафу висели все выгнутой стороной в одну сторону и чтобы рубашки, ясное дело, были все в одну сторону пуговицами развёрнуты. И это нормально!

3. Чтобы шнурки от ботинок всегда были внутри ботинка, а не под ним, а то испачкаются.

4. Чтобы унитаз был чистый-чистый (чтобы гостям не стыдно оттуда воду наливать) и стоял с поднятой крышкой и опущенным сиденьем. Ненавижу, когда крышка закрыта!!

5. Чтобы туалетная бумага висела так, чтобы вот когда тянешь на себя, отрывалось бы как бы от стены, а не от держателя. Неясно объяснила, да? Короче, важно, чтобы рулон всегда в одну сторону был повернут!! Это важно!!

6. Колбасу и сыр обязательно надо перекладывать в специальные емкости – судочки. Вообще все всегда надо в судочки перекладывать. И это не навязчивое действие!

7. Чашки все должны в одну сторону висеть. Неужели это трудно? Ну вешайте сразу дыркой к раковине, а дном к холодильнику! Это же элементарно! Надо просто голову включать!!

8. Полотенца должны обязательно быть с петелькой в середине длинной своей стороны!!! Это вот просто край как важно!!! А когда полотенце без петельки – надо пришить. Это 5 минут!

9. Ведро мусорное никогда не должно быть до конца полным! Надо заранее немного выносить!

10. Нельзя пойти завтракать, ели не заправил постель, не почистил зубы и не умылся.

11. Нельзя пойти спать, если не помылся. Кто не помылся и лёг спать – тот враг!

12. Вся бытовая химия дома всегда должна быть в шкафчике с неснижаемым остатком. Если купил что-то новое – нового должно быть два. Старого тоже должно быть два. Вообще всего надо по два.

13. Джинсы надо гладить, да. И трусы тоже, мужские боксеры я имею в виду, не женские кружевные. Их просто по цветам в шкафу раскладывать.

14. На столе должна быть скатерть, а не клеенка. Клеёнка – это не скатерть!

15. Нельзя на стуле оставлять вещи! Одежда бывает или чистая, и тогда она в шкафу, или грязная – и тогда она в стирке.

16. Если ты в туалете, включи воду, тогда тем, кто вне туалета, слышно только шум воды…

17. Не надо бы начинать новый шампунь, пока не закончился старый… трудно, да, иногда не получается и в ванной может быть сразу три открытых шампуня, но надо стараться…

18. Важно, чтобы в ванной маленький свет всегда горел, а в туалете чтобы был погашен. И это вовсе не трудные правила.

19. Важно, чтобы Илья не говорил, что мы живём в музее, а то дети выберут себе в жены грязнулю!!!

20. Важно обязательно перед сном хоть что-то помыть, ну хотя бы зеркало в коридоре или унитаз. А то не усну.

Я психическая?

Нас много таких, интересно??"

Хороший вопрос-то на самом деле. Где та грань, которая отделяет педанта от фанатика, перфекциониста от маньяка?)).

Ну у меня вот чисто дома. Но чтоб такое...