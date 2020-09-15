Как понять, что собеседник вам лжет? Советы психолога

«Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», — Бенджамин Дизраэли.

О лжи и о том, как ее распознать, расскажет

Мария Морозова, клинический психолог,

профайлер Кадрового Центра «Астери»

– Лжем мы часто и повсеместно. Как обезопасить себя от преднамеренного обмана, избежать риски, сделать правильный выбор на переговорах или при подборе персонала?

Основной мотив, который руководит лжецом, это мотив самосохранения и избегания угрозы наказания.

Не существует такого феномена, как поведение, типичное для лжи. Но существует негативная социальная оценка лжи, заложенная в подсознании каждого из нас еще в детстве.

Данное клише оказывает сильное давление на человека, его эмоции, поведение, когда он пытается скрыть информацию и солгать.

Поэтому ложь — это всегда огромный стресс для организма.

Но далеко не всегда человек, который показывает признаки стресса обязательно лжет!

Каждый из нас индивидуально, в соответствии с типом нервной системы, установками, ценностными ориентациями, транслирует свойственные ему поведенческие реакции в ситуации умышленного сокрытия информации, обусловленные его личностными особенностями и сопровождаемыми событиями.

Анализ поведения собеседника начинается не с вопросов, которые интервьюер задает, а с наблюдения за поведением человека, когда тот еще только идет к вам на встречу.

Что первое мы видим? Уверенность-неуверенность, как зашел, спросил ли разрешения, пришел ли вовремя, либо сильно заранее, сел на край стула, защитив себя сумкой или уверенно нашел удобное для себя положение?

Уже на данном этапе мы получаем много важной для нас информации об особенностях психотипа собеседника и его поведения в стрессовой для него ситуации.

В мире слов мы чаще уделяем внимание речи собеседника, отвлекаясь от особенностей его мимики, пантомимики, поведения, не обращая внимание на усилия, которые человек прикладывает, чтобы скрыть от нас определенную информацию.

Если на собеседовании, на вопрос о причинах своего увольнения, кандидат выбрал стратегию лжи, то произойдет резкое усиление его физиологических реакций и мобилизация организма к стрессу.

Его психика, память будут сосредоточены именно там, на этой проблеме, как бы не проболтаться, не допустить к опасной теме и не выдать скрываемую информацию.

Психика воспринимает ложь, как ошибочные действия, поэтому включаются психофизиологические механизмы.

На невербальном уровне — изменяется положение тела, жестикуляция, частые самопоглаживания, потирания, поправления одежды, очищение от несуществующих пылинок, эмоции, прикусывание губ и щек, отведение взгляда в сторону, чтобы не отвлекаться от своих мысленных конструкций и ничего не перепутать, так как сложно выдумывать, смотря прямо в глаза, по причине возрастающей нагрузки на психику.

На вербальном уровне - происходит замирание в речи, увеличение времени на ответ.

Важно обращать внимание на структуру предложений в рассказе.

Употребление только глаголов или прилагательных в речи, без использования всех членов предложения, говорят о дефиците полноценной информации у собеседника и конструировании образов и ответов.

На физиологическом -учащение дыхания, моргания, сглатывание слюны, изменение цвета кожных покровов.

Любое отвлечение собеседником интервьюера от значимой темы или заданного вопроса, увод в сторону, разговоры о природе, погоде, забывание фактов, обстоятельств, либо намеренный отказ отвечать по какой-то причине, вместо прямого ответа на вопрос, так же серьезный повод для проверки информации и причин данного поведения.

Помните Остапа Бендера? Шикарные примеры забалтывания и ухода от ответа!

Всегда обращайте внимание, когда вас стараются убедить.

Ответ на вопрос кандидату о допустимости воровства, со стороны причастных лиц часто можно услышать вместо простого ответа «да» или «нет», усиленные оправдания, убеждения, когда человек еще много старается говорить сверху, избыточно.

Различия в степени общительности человека, его коммуникабельности, так же оказывают влияние на уровень предрасположенности к обману.

Общительные люди обманывают чаще, чем замкнутые (Kashy & DePaulo, 1996), чувствуют себя более комфортно, когда лгут (Vrij & Holland, 1999) дольше и увереннее настаивают на своеи? лжи.

Например, на встречу к вам пришел сдержанный, немногословный человек, с минимальной жестикуляцией и неторопливой, складной речью.

В процессе разговора он к вам привык, почувствовал безопасность, стал быстрее отвечать на вопросы, появилась открытая жестикуляция…

Но на один из вопросов, вы замечаете свойственное ему в состоянии стресса замирание, акценты в тоне речи, тихо говорил, а стал говорить громче, речевые провалы- эээ.ууу., увеличились промежутки между словами.

Появились стресс жесты- всевозможные поглаживания, пощипывания, одергивания, поправление одежды, замечаете частое сглатывание и учащение дыхания.

Или вы беседуете с человеком, который транслирует уверенное поведение (позы, жесты, речь), активность, открытость в диалоге, иллюстрирует активную открытую жестикуляцию, способствующую лучшему донесению информации.

И, на определенный стимул в виде вопроса, жесты становятся сдержанные, в речи появляются слова паразиты, речь распадается, сложно подобрать правильные, соответствующие контексту речевые конструкции или он вовсе избегает темы… Например, ему сейчас, вот именно сейчас стало неудобно разговаривать, либо нужно уже идти или спина резко заболела…

Агрессивная стратегия поведения в ситуации обмана свойственна личностям с сильным психотипом. Психологическое давление, атака вопросами, резкость.

Их основная тактика психологически «задавить» человека.

Данное поведение всегда показатель выбора человеком стратегии обмана!

Если в рассказе, человек дистанцируется, говорит о ситуации, но не о себе в ней, опускает информацию об участниках или вы слышите речь о них в третьем лице, отметьте это и обязательно вернитесь позже к данной теме с другим вопросом.

Наблюдайте за собеседником, задавайте открытые, уточняющие вопросы и вы узнаете много нового и интересного!