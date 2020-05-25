«Люди в масках»: Как справиться со страхом и раздражением, сохранить понимание — советы психолога

Самоизоляция, карантин, запрет работать — это вынужденная ситуация несвободы, ограничение извне. Никто из нас не хотел оказаться в таких условиях. И внутренне все это воспринимается как насилие, нападение.



Лариса Милова, психолог

У нашего организма есть три типа реакции на то, что он считает опасностью — бей, замри, беги. Агрессия в социальных сетях, бурные «разборки» офлайн — так проявляется тактика «Бей!». Если хочется срочно всех забрать и сбежать в деревню, спрятаться в бункере (говорят, сейчас на них большой спрос у богатых) — это тактика «Беги!». А «Замри!» — это когда, находясь в сильной тревоге, не понимаешь, что делать и бездействуешь. Авось, опасность пройдет мимо.

В ситуации, угрожающей жизни (а коронавирус сейчас воспринимается именно так), организм мобилизуется. Копится агрессия, которая вообще-то и предназначена для того, чтобы сохранять свою целостность, физическую и психологическую. Это нужно, чтобы выиграть в битве и выжить.

Битва разряжает накопленную энергию. Но в реальной жизни такой битвы не происходит. Что же делать с накопленной энергией? Она переносится на другие объекты. Человек злится, протестует. И для кого-то маска становится символом насилия, объектом, на который смещается агрессия.

Если понять и осознать, на что же на самом деле вы злитесь, то маска будет восприниматься просто как маска, а не символ зла.

Это работает и в тех случаях, когда вы замечаете, что раздражаетесь на близких.

Кстати, резкое отторжение к маскам испытывают люди, пережившие травму в прошлом, а также страдающие клаустрофобией.

Зато для людей, склонных к социофобии, маска дает возможность чувствовать себя более спокойно и расслаблено, гарантируя бóльшую конфиденциальность.

Мы столкнулись с паникой мирового масштаба, о короновирусе говорят как о смертельном заболевании — как будто умереть сейчас можно только от короновируса. На первом этапе введения ограничительных мер люди пытались оправдать для себя эти меры и справлялись с тревогой.

Но ситуация затянулась. И вот результат — кто-то навязчиво моет руки после любого прикосновения, кто-то боится дотрагиваться до поверхностей, кто-то так самоизолировался, что совсем перестал выходить на улицу и сидит дома уже два месяца. Все внешнее становится страшным: ручки дверей, кнопки лифтов…

Что делать? Размышлять, осознавать и обращаться за помощью. Сейчас многие специалисты и институты предлагают бесплатную экстренную помощь для разных категорий граждан, есть службы дистанционной помощи (телефоны доверия, например).

Я нормально отношусь рекомендациям врачей носить маску, но сама в ней не могу ходить — мне не хватает воздуха, я задыхаюсь, меня накрывает паника. Почему? Со мной что-то не так?

У многих людей ограничение дыхания вызывают панику. Это нормальная реакция на ненормальные события.

Как скорая помощь себе — не делать глубоких вдохов (хотя именно это рефлекторно хочется сделать). Можно пробовать вдыхать мелко носом, как будто вы принюхиваетесь, пытаетесь понять, чем пахнет вокруг. Второе — лучше прочувствовать опору (стопы) и своё тело целиком. Например, аккуратно проминать руки, простукивать по телу, что в лучше почувствовать его контуры. Это может помочь в буквальном смысле «прийти в себя». Если не получается справляться — обратиться к специалисту.

Кстати, во время панической атаки происходит неосознанная гипервентиляция легких — мы начинаем очень быстро дышать. Если вы очень ритмично и быстро подышите (без маски, в спокойной обстановке), то в какой-то момент вы ощутите нехватку воздуха. Это и есть гипервентиляция легких. Мы жадно и активно вдыхаем кислород, кислород насыщает все клетки нашего тела, провоцируя движение. Именно так мы дышим в ситуациях стресса, когда нам нужно бороться или бежать. Вторая фаза дыхания — выдох. Во время выдоха клетки нашего тела насыщаются углекислым газом, тем самым вызывая успокоение.

Если вас накрывает паническая атака в маске, просто разрешить себе снять ее в любой момент, когда вы почувствуйте себя плохо.

В жару время безопасного ношения одноразовой маски — всего 20 минут (вместо 1,5−2 часов). А все из-за того, что в ней потеешь.

Борода и усы снижает срок службы маски — ее надо менять в 2 раза чаще.

Европейские психологи предлагают учитывать не только медицинские, но и социальные последствия масочного режима — мы утратим общительность и человечность, станем «людьми в масках» без эмоций? Чем это грозит?

Сейчас никто не знает, как это на нас повлияет, покажет только время. Повлияет точно, и скорее всего, повлияет негативно.

Люди с раннего детства опираются на невербальные знаки в общении: когда развивают и поддерживают отношения друг с другом, обучают детей тому, что хорошо, а что плохо, просят о помощи. Видя улыбающихся людей, мы делаем вывод, что у них хорошие намерения, а ситуация вокруг нас — безопасна. Выражения печали побуждают утешать и поддерживать. Закрывая значительную часть лица, маски усложняют социальные коммуникации.

Наше самочувствие, настроение, ход мыслей тесно связаны с тем, кто и что вокруг нас. Отсутствие улыбок, маски вместо лиц, скорее всего, может усилить внутреннее напряжение и негативное мышление. Надо искать и создавать другие невербальные сигналы, при помощи которых можно дать понять, что вы настроены дружелюбно. Например, помахать рукой.

Впрочем, психика человека пластична. Люди, пережившие катастрофы, войны, природные катаклизмы, способны вернуться к нормальной жизни и радоваться ей. Думаю, маски мы уж точно переживём.

Все всё время говорят «соблюдайте социальную дистанцию». 1,5 метра — это расстояние между чужими людьми. Мы все становимся чужими? Это вызывает ощущение ненужности и одиночества, отдаления, холодности в дружеских и товарищеских отношениях. Что с этим делать?

Думаю, это серьезно. Людям внушают разными способами, что от других нужно держаться подальше, что другие люди — источник смертельной опасности. Мы внушаемы, поддаёмся влиянию, даже если считаем про себя, что это не так. Оживают наши страхи, мы сознательно и бессознательно сторонимся людей. Сейчас нередки случаи, когда разрушаются отношения, люди вдруг охладевают к тем, к кому питали самые нежные чувства, начинают избегать встреч и общения, оправдывая это режимом самоизоляции. По моим наблюдениям, к этому более склонны люди в возрасте и те, кто много смотрит телевизор.

Думаю, это одно из самых ужасных последствий пандемии и пропаганды мер безопасности — другой человек становится врагом. Если мы не чувствуем связи с другими людьми, нам крайне сложно — до невозможности — справляться с травмами, утратами, болезнями и жизненными перипетиями.

Что делать? Осознавать, что наше сознание подвергается влиянию, сопротивляться этому. Вспоминать прошлый положительный опыт общения. Пересматривать фотографии. Поддерживать связи с друзьями. Читать книги и смотреть фильмы о любви и дружбе. Нужно обязательно противопоставлять что-то тёплое и человеческое отчуждению и холоду. В маске или без, доброта и внимание к окружающим и самим себе дают чувство безопасности в этом непредсказуемом мире.