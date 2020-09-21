Почему мы болеем: как невысказанные эмоции превращаются в симптомы

Мария Морозова, клинический психолог,

профайлер Кадрового Центра «Астери».

– Как через наше тело мы «слышим» вытесненные наши переживания, конфликты, скрытые эмоции?

Организм реагирует на стресс, мобилизуя все системы организма, гуморальную, вегетативную. Принимает решение о дальнейших действиях: защищайся или беги, оставляй нерешенные проблемы в глубинах подсознания…

Животные в дикой природе, как люди находятся в постоянном стрессе, но у них не возникает подобных проблем со здоровьем, потому что они свободно реализуют потребность вымещения агрессии.

В реалиях нашей жизни мы должны сдерживать наши эмоции, негативные чувства.

Впоследствии возникает органическая симптоматика, которая рассматривается, как результат воздействия наших переживаний на органы и системы.

Имеется однозначная связь между симптомами психосоматического заболевания и содержанием вытесненного психологического конфликта.

Фрейд утверждал, что подавленные эмоции порождают конверсионные симптомы (произвольная моторика, истерический паралич, мурашки, психогенная рвота).

Таким образом, происходит смещение психологического конфликта и попытка разрешить его через различные телесные симптомы: моторные, сенсорные, соматические.

Cкрытый конфликт переносится из области психического в область телесную и удаляется из сознания.

Эмоция, которую невозможно выразить, превращается в физический симптом, представляющий собой компромисс между неосознанным желанием выразить мысль или чувство и страхом перед возможным последствием этого!

Симптомы не только позволяют маскировать нежелательные эмоции, но и представляют собой определенное наказание за запретное желание.

Современные исследователи психосоматики, например, Франц Александер, говорит о телесной симптоматики в случае постоянного физиологического сопровождения эмоционального напряжения при отсутствии действия, направленного вовне и сбрасывающего напряжение.

Спектр хронически вытесняемых эмоций индивидуален, его специфику определяют личностные особенности пациента.

Для каждого человека существуют определённые специфические внутрипсихические конфликты и соответствующий им набор внешних конфликтных ситуаций, вызывающих привычные негативные эмоции, и как следствие — психосоматическое нарушение.

Наши попытки перетерпеть, переждать, пересидеть в том числе на ненавистной работе, бегство от сложностей, подавление негативных эмоций, страхов, самобичевание беспощадно разрушают наш организм, иногда безвозвратно.

Что можно сделать?