Почему мы болеем: как невысказанные эмоции превращаются в симптомы
Мария Морозова, клинический психолог,
профайлер Кадрового Центра «Астери».
– Как через наше тело мы «слышим» вытесненные наши переживания, конфликты, скрытые эмоции?
Организм реагирует на стресс, мобилизуя все системы организма, гуморальную, вегетативную. Принимает решение о дальнейших действиях: защищайся или беги, оставляй нерешенные проблемы в глубинах подсознания…
Животные в дикой природе, как люди находятся в постоянном стрессе, но у них не возникает подобных проблем со здоровьем, потому что они свободно реализуют потребность вымещения агрессии.
В реалиях нашей жизни мы должны сдерживать наши эмоции, негативные чувства.
Впоследствии возникает органическая симптоматика, которая рассматривается, как результат воздействия наших переживаний на органы и системы.
Имеется однозначная связь между симптомами психосоматического заболевания и содержанием вытесненного психологического конфликта.
Фрейд утверждал, что подавленные эмоции порождают конверсионные симптомы (произвольная моторика, истерический паралич, мурашки, психогенная рвота).
Таким образом, происходит смещение психологического конфликта и попытка разрешить его через различные телесные симптомы: моторные, сенсорные, соматические.
Cкрытый конфликт переносится из области психического в область телесную и удаляется из сознания.
Эмоция, которую невозможно выразить, превращается в физический симптом, представляющий собой компромисс между неосознанным желанием выразить мысль или чувство и страхом перед возможным последствием этого!
Симптомы не только позволяют маскировать нежелательные эмоции, но и представляют собой определенное наказание за запретное желание.
Современные исследователи психосоматики, например, Франц Александер, говорит о телесной симптоматики в случае постоянного физиологического сопровождения эмоционального напряжения при отсутствии действия, направленного вовне и сбрасывающего напряжение.
Спектр хронически вытесняемых эмоций индивидуален, его специфику определяют личностные особенности пациента.
Для каждого человека существуют определённые специфические внутрипсихические конфликты и соответствующий им набор внешних конфликтных ситуаций, вызывающих привычные негативные эмоции, и как следствие — психосоматическое нарушение.
Наши попытки перетерпеть, переждать, пересидеть в том числе на ненавистной работе, бегство от сложностей, подавление негативных эмоций, страхов, самобичевание беспощадно разрушают наш организм, иногда безвозвратно.
Что можно сделать?
- Относитесь к себе с вниманием и любовью.
- Учитесь слышать себя, свои желания и идти им на встречу,
- Работайте со страхами и сомнениями.
- Навязчивые мысли это ваши внутренние конфликты, работайте с ними, с помощью специалиста.
- Учитесь выражать свои эмоции.
- Занимайтесь спортом, йогой и теми увлечениями, которые вам по душе!!!
- Отбросьте предрассудки работы с психологом.
- Учитесь находить способы снятия напряжения.