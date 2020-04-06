Домашний карантин: Как выжить в новой реальности? Советы психолога

Многие семьи сейчас оказались в экстремальной ситуации: 24 часа в сутки в одном пространстве. Да ещё и дом стал кому-то офисом или учебным классом. Давайте учиться жить в мире и согласии даже в такой ситуации, –говорит психолог Анжела Харитонова.

Сейчас время карантина, мы всей семьёй находимся дома – я с мужем, двое детей и свекровь. Очень сильно накаляется атмосфера, появились конфликты и постоянное раздражение. Я чувствую, что буквально задыхаюсь, мне необходимо свободное пространство. Как сохранить гармонию в условиях самоизоляции сейчас и не испортить отношения с близкими? Лариса, 34 г., Тула.

Подобные чувства испытывают сейчас очень многие, это обосновано психологически. В обычной жизни мы все заняты активной деятельностью и общаемся с домашними хотя бы час в сутки. По некоторым исследованиям психологов, среднестатистические муж и жена общаются 10-15 минут в день, остальное время занимает совместный просмотр телевизора, домашние дела и т.д. А сейчас нам необходимо быть в одной квартире с близкими 24 часа в сутки. Конечно, это испытание, у которого есть не только минусы, но и несомненные плюсы. Чтобы свести к минимуму возможные конфликты и раздражение, нужно осознать две психологические аксиомы:

Личное пространство должно быть у каждого

Возможно, для вас нормально общаться с мужем сутки напролёт, а для него, может быть, «вас слишком много». Это не говорит об отношении к вам, это лишь особенность психики человека. Поэтому давайте возможность каждому из членов семьи побыть одному столько, сколько нужно. Уважайте эту потребность! Не стесняйтесь говорить родственникам, что личное пространство вам необходимо. Это гораздо лучше, чем проявлять раздражение и конфликтовать.

У каждого своя реакция на кризис и стресс

Дайте возможность человеку быть собой и быть искренним. Любой член семьи может реагировать на создавшуюся ситуацию по-разному. У кого-то страх и паника, у кого-то гиперактивность или депрессия и подавленность, а у кого-то игнорирование и отрицание. Надо понять, что всё это реакция на стресс, психологическая защита, тогда вам гораздо легче будет принять «неправильное», как вам кажется, поведение домочадцев. Не нужно навязывать близким своё видение мира и сегодняшней ситуации, критиковать, осуждать, каждый имеет право на свою реакцию.

А радость никто не отменял!

Чтобы провести карантин позитивно, сохранить гармонию и тёплые отношения в семье, придерживайтесь этих правил:

Старайтесь обсуждать позитивные вещи , не заражать друг друга «вирусом» паники, негатива и страха. Не зацикливайтесь на плохих новостях.

, не заражать друг друга «вирусом» паники, негатива и страха. Не зацикливайтесь на плохих новостях. Радуйте друг друга . Если вы возьмёте это правило себе на вооружение, то радость в вашей семье будет только умножаться. Как можно радовать? Приготовить что-нибудь вкусное, заварить чай, обнять, написать романтическую записку, найти давно забытый любимый фильм... Пусть каждый напишет свой список, как и чем он готов радовать близких, и выполняет каждый день по 3-5 пунктов. И про то, чтобы радовать себя, тоже не забывайте.

. Если вы возьмёте это правило себе на вооружение, то радость в вашей семье будет только умножаться. Как можно радовать? Приготовить что-нибудь вкусное, заварить чай, обнять, написать романтическую записку, найти давно забытый любимый фильм... Пусть каждый напишет свой список, как и чем он готов радовать близких, и выполняет каждый день по 3-5 пунктов. И про то, чтобы радовать себя, тоже не забывайте. Не позволяйте раздражению поселиться в вашей семье . Чаще проветривайте помещение, кислород мозгу просто необходим. Душ, ванна, водные процедуры успокаивают и снимают раздражение и негативные эмоции. Если чувствуете, что поднакопили негатива, включите любимую музыку, возьмите аромамасла и гели, полежите в ванне. Любая физическая активность не даёт импульсам превратиться в раздражение, а трансформирует энергию в хорошее настроение. Даже дома можно заниматься фитнесом, йогой, гимнастикой, танцами. Есть много прекрасных видеоуроков, может быть, пора этим заняться?

. Чаще проветривайте помещение, кислород мозгу просто необходим. Душ, ванна, водные процедуры успокаивают и снимают раздражение и негативные эмоции. Если чувствуете, что поднакопили негатива, включите любимую музыку, возьмите аромамасла и гели, полежите в ванне. Любая физическая активность не даёт импульсам превратиться в раздражение, а трансформирует энергию в хорошее настроение. Даже дома можно заниматься фитнесом, йогой, гимнастикой, танцами. Есть много прекрасных видеоуроков, может быть, пора этим заняться? Разберитесь с режимом . Большинству людей нужен сейчас режим дня, приближённый к тому, какой был раньше. Многие болезненно переживают, когда выходят из определенных рамок. Начинается апатия, лень, раздражение. Поэтому если вы лучше себя чувствуете в режиме, то задайте себе этот режим сами. Если вы всегда вставали в семь утра, принимали душ, завтракали и шли на работу, то придерживайтесь сейчас близкого расписания даже на своей удалённой работе. Но это не для всех! Примерно 70% людей лучше себя чувствуют, когда живут по режиму, а вот 30% живут по внутреннему курсу, то есть слушают себя, свою интуицию. Разберитесь, к какому типу людей вы относитесь, и решите для себя вопрос, нужен ли вам режим.

. Большинству людей нужен сейчас режим дня, приближённый к тому, какой был раньше. Многие болезненно переживают, когда выходят из определенных рамок. Начинается апатия, лень, раздражение. Поэтому если вы лучше себя чувствуете в режиме, то задайте себе этот режим сами. Если вы всегда вставали в семь утра, принимали душ, завтракали и шли на работу, то придерживайтесь сейчас близкого расписания даже на своей удалённой работе. Но это не для всех! Примерно 70% людей лучше себя чувствуют, когда живут по режиму, а вот 30% живут по внутреннему курсу, то есть слушают себя, свою интуицию. Разберитесь, к какому типу людей вы относитесь, и решите для себя вопрос, нужен ли вам режим. Установите в своей семье определённые правила. Например, не критиковать, не осуждать, не принуждать. Распределите сразу обязанности, кто что будет делать по дому, чтобы не возникало споров.

Три плюса социальной изоляции

Как известно, ничего не бывает просто так, во всём есть определенный высший смысл. Если вы знаете эти смыслы, то, возможно, эта неделя карантина станет для вас очень важной в смысле личностного развития.

Встреча с самим собой. На время приостановились суета и спешка, вы не бегаете, как белка в колесе, и наконец появилась возможность лучше познакомиться с самим собой. Да, не всё вам понравится, возможно, вы встретитесь со своими страхами и не с самыми лучшими своими качествами. Но встреча с самим собой – это единственный способ развития и трансформации. Если вы хотите пройти свой путь и не застрять где-то в середине, то эта встреча просто необходима. Произведите переоценку ценностей, убеждений и прин-ципов. В чём-то вам захочется развиваться и меняться, а что-то вы будете готовы принять и полюбить таким, как есть. Встреча с близкими. Когда мы живём в режиме «бег по жизни», мы склонны замалчивать и игнорировать те проблемы, которые есть в отношениях. Сейчас у нас есть возможность посмотреть правде в глаза, быть искренними и чест-ными. Если отношения действительно себя изжили и требуют кардинальных перемен, вы это ясно увидите. Если они просто требуют того, чтобы им уделили внимание, от которого они могут расцвести, вам тоже это станет понятно. И вы сможете дать это внимание отношениям. Ведь отношения, как цветок, – чтобы он рос и развивался, его нужно поливать. Сделайте перезагрузку своих отношений! Разбудите спящие таланты. Оказавшись оторванными от привычных занятий, вы сначала можете ощутить пустоту и нехватку активности, но потом у вас появится возможность открыть в себе спящие таланты и скрытые ресурсы, о которых вы раньше даже не догадывались. Возможно, вам захочется рисовать, если не писать маслом, то хотя бы раскрашивать картины по номерам. Или что-то сделать своими руками, смастерить нечто необыкновенное для своего дома, посадить и вырастить необычные цветы. А может, в вас проснется кулинарный талант или тяга к изучению языков. А как насчёт музыки, игры на музыкальных инструментах? При таком обилии онлайн-курсов сейчас можно обучиться всему.

Скоро будут востребованы совершенно новые профессии, новые специалисты, появляется огромное количество новых знаний, и все они сейчас доступны.

Продумайте для себя индивидуальную программу саморазвития. А может, вам удастся разработать программу саморазвития на двоих с супругом или даже вместе с детьми. И обязательно наметьте цель. Если цель поставлена правильно, это уже 70% того, что она будет достигнута. Внешний мир на время закрывает для нас свои двери, но у нас открывается колоссальная возможность обогатить свой внутренний мир.

Использована иллюстрация nastya_gepp на pixabay.com.