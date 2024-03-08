Как создать условия для счастья

Рассказывает психолог Анна Ахмерова.

Древнегреческий философ Софокол утверждал, что «Ум – несомненно, первое условие для счастья». С ним согласна восточная философия буддистов, которая как мантру повторяет, что счастье – это состояние ума. Это – радостное, уверенное, открытое, умиротворенное, свободное, существующее в нас вне зависимости от обстоятельств. Как вам такое обозначение счастья?

Я думаю, что нам с вами сегодня очень повезло, потому что мы как никогда близки к тому, чтобы счастье прочно и надолго вошло в нашу жизнь. Благодаря науке и исследованиям можно уже точно говорить из чего складывается наше счастье, и какие условия для счастья нужны. Сегодня благодаря психологии мы точно можем определить, почему несчастливы. И прекрасная новость в том, что мы знаем, как это исправить.

Так что же такое счастье? Самые распространенные ответы звучат так: счастье – это обладание чем-то важным, достижение желаемой цели и в этом случае, люди говорят о счастье, как о ярком остром моменте радости, наслаждения, момент, который имеет начало и конец. И для кого-то счастье – это общее состояние удовлетворения жизнью.

Исследования говорят, что наиболее счастливы не те, кто переживают яркие моменты наслаждения, а те, у кого положительное мировосприятие и мироощущение более стабильно. И на самом деле, не всегда можно обнаружить у этих людей какие-то объективные причины для счастья. Счастливые люди также испытывают негативные эмоции, унывают, расстраиваются.

Но что действительно отличает счастливых людей от менее счастливых – это способность к эмоциональной регуляции, так называемая позитивная эмоциональность. Которая позволяет, оставаясь открытыми к позитивным эмоциям, проходить через негативные. И тут никак не обойтись без мышления, без состояния нашего ума. Это невозможно без осознанного отношения к действительности.

И тогда мы можем говорить с вами о первом условии для счастья – способность испытывать позитивные эмоции чаще и больше, чем негативные. Чтобы оставаться счастливым надо научиться быстро проживать негативные эмоции. Уметь выбирать позитивные эмоции. И это тренировка. Как говорят буддийские монахи: для счастья требуется мудрость и метод, то есть знание и практика. Ничего нового, правда?

Давайте я сейчас немного расскажу о том, что вот уже чуть более 25 лет активно развивается направление позитивной психологии (один из основателей Мартин Селигман), истоки которой находятся в древнегреческом философском направлении эвдемонизма.

Суть эвдемонизма в том, что главное благо человека – это счастье. Это наука о тех сторонах жизни, ради которых стоит жить. Дело в том, что на протяжении развития психологии, все было направлено на выявление и лечение патологий. На то чтобы несчастных людей сделать менее несчастными. И никто не думал о здоровых людях, которым тоже нужно внимание и помощь в том, как сделать жизнь более счастливой, как испытывать долгосрочное счастье. И в этом состоит миссия позитивной психологии.

Позитивная психология выделяет три вида счастливой жизни: первый – это жизнь в максимальных удовольствиях, второй – счастье от поглощения какой-то деятельностью, третий вид – осмысленная жизнь.

Жизнь в максимальных удовольствиях – это всего на всего жизнь в максимально доступных удовольствиях плюс в умении усилить эти эмоции. А так же в способности растянуть это удовольствие во времени. Но у данного вида есть существенные ограничения: