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Почему мы боимся принять свой возраст? Как побороть страх постареть?

Почему мы боимся принять свой возраст? Как побороть страх постареть?

Рассказывает Анна Ахмерова, психолог.

Что такое возраст?

Что мы имеем в виду, когда говорим - это человек в возрасте? В каком возрасте? Моя дочь (ей 16 лет) так скажет про того кому 50. Я так могу сказать про кого-то за 70. Кто-то еще будет иметь под этой фразой еще какой-то возраст. В нашем обществе огромное количество клише, ярлыков и стереотипов относительно возраста. Это касается не только 55+. Это про любой возраст. В 18 поступить в университет. В 22 начать строить карьеру. К 30 уже чего-нибудь достичь. До 35 нарожать детей и завести семью. А еще ты много чего должен успеть «до старости» - нагуляться, самореализоваться, натанцеваться, намодничать, нафлиртоваться и тд. Потому что потом, в старости, в возрасте, уже ничего делать этого будет нельзя. Ни-ни. Потом только внуки и огород. 

Меня окружает множество прекрасных женщин 55+ и 60+. Я хочу быть похожа на них.

Меня вдохновляет их энергия, их интерес к жизни и то, как они умеют наслаждаться тем, что у них сейчас есть. Это очень красивые женщины. И дело не только в ухоженной внешности, а в отсутствии суетливости и неуверенности, которая присуща молодости.

Времена давно изменились. Правда. Но мы все еще живем в этих стереотипах. Вернее, это они крепко живут в нас. И мы видим уже огромное количество примеров того, как женщины и мужчины прекрасно выглядит в 55+, 65+ и 70+. Ведут активный и интересный образ жизни. Занимаются творчеством, своей профессиональной реализацией, влюбляются, женятся, снимаются для обложек журналов. Показывают свое тело и лицо без фотошопа. И это не бунт, как кому-то может показаться. Это манифест жизни! Жизни, когда ты уже взрослый, мудрый и опытный. Жизни, когда тебе уже есть чем поделиться с более молодыми поколениями и передать им вкус жизни. И мы нуждаемся в этом примере. Тем, кому 35+ и 40+ жизненно необходимо видеть и учиться тому, как жить вторую половину своей жизни.
 
Не только на телевидении или в журналах примеры того, как выглядят и живут люди в возрасте 55+. Оглянитесь вокруг и вы увидите те же примеры, только в масштабах вашего дома, офиса, города.

У кого-то эти примеры вызывают зависть, у кого-то восхищение. Но никакого не оставляют равнодушными.

По той причине, что мы все еще этому удивляемся. Это все еще не норма для нас. Что женщина в 60 имеет стройную фигуру, ухоженное здоровое тело, лицо, волосы. Обратите внимание, я не говорю — молодое. Я говорю — ухоженное и здоровое.

Эти женщины занимаются спортом, они работают, у них есть хобби, заботы и дела. Они в отношениях или ищут пару. У этих женщин точно такие же разговоры, как у женщин в 40 или 45 лет. Те же самые темы) мужчины, дети, красота, секс)) Мы сами не заметили, как уже давно вошли в эру, где возраст ни о чем не говорит. Можно в 40 стать стариком или старухой. А можно и в 65 продолжать оставаться молодым внутри и быть красивым человеком снаружи. Не прилично короткая юбка — в любом возрасте не приличная)) это не относится к возрасту.

Есть понятия, которые не коррелируются с возрастом — уход за собой и своим телом, постоянное саморазвитие, интерес к новому, способность любить и чувствовать, желание наслаждаться жизнью, хотеть быть в отношениях, любить заниматься сексом.

Все эти потребности не имеют возрастных ограничений. Эти ограничения только в наших головах.

«Пожилой человек — не по годам, а по энергии» — сказала Алла Сигалова в одном из своих недавних интервью. Ей в этом году исполняется 65 лет и глядя на нее, нам сложно в это поверить. У нее нет от нас секретов молодости. Строгое питание, физическая активность, любимое дело, невероятная жажда жизни, чувств и впечатлений — вот и все «секреты». 

«А если я понимаю, что мне 50, 60+, но чувствую себя на 30-40 и думаю так. Я сумасшедшая?» — задает вопрос читательница. Прекрасно, если вы ощущаете эту энергию молодости внутри себя. Именно она и является двигателем жизни. Постарайтесь не наделять эту энергию возрастными рамками — 30,40. Сконцентрируйтесь именно на том КАК вы это ощущаете, в чем это выражается? На что побуждает вас эта энергия? 

Столетние долгожители японского острова Окинава говорят: «Жар сердца не дает нашим телам стареть».

Мы живем с вами в удивительное время, когда возраст перестает быть главным и единственным ориентиром по жизни. На нашей стороне медицина и программы социальной поддержки. Осталось самим поверить в то, что жизнь после 50ти не только не угасает, а играет новыми красками. 

Как поддержать себя и на что обратить внимание?

1. Проходите обязательные медицинские обследования. Не пренебрегайте бесплатными возможностями, например, ежегодная диспансеризация.

2. Следите за уровнем гормонов. Гормональный фон — это второе сердце. И сбой в гормонах сильно влияет на качество жизни.

3. Если сложно эмоционально смериться с возрастом, обратитесь за помощью к психологу. Специалист поможет вам принять свой возраст и увидеть новые смыслы.

4. Вдохновляйтесь историями других людей вашего возраста или старше вас. Это могут быть те, кого вы знаете. Или известные личности, которые вызывают у вас уважение. Смотрите их интервью, читайте их книги. Многие публичные люди ведут блоги в социальных сетях, где делятся своей философией и взглядами на жизнь и на возраст.

Фото https://ru.freepik.com/author/gpointstudio

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сегодня, в 14:44 0
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