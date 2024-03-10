В «Октаве» отыграла группа «Полюса». Большой фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

В Туле прошел праздничный электрический концерт самой тонкой — и в словах, и в музыке, и на деле — рок-группы Санкт-Петербурга.

«Полюса» — это парни из Санкт-Петербурга, которые делают музыку сильного действия без надрыва и истошного рёва гитар. А чтобы каждый раз по-новому не придумывать ответ на вопрос: «В каком стиле вы играете?», музыканты группы «Полюса» изобрели жанр Choza music.

Свобода от жанровых канонов и прочих ограничителей. Данная себе возможность сдвигать размеры, нарушать ритмы и сочетать несочетаемое, если так велит сердце. Эдакий сплав ненавязчивой электроники и гитарного инди-рока, сделанный умно и со вкусом. Два десятка лет музыканты идут своей дорогой и честно делают только то, что любят, — стильную музыку, в которой есть «воздух» и для ваших ощущений.

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