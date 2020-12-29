Предприниматель Ирина Полякова: «За качество пряников я отвечаю собственным именем»

Каково это, когда твоё имя – уже самый настоящий бренд? О своем бизнесе, секрете успеха и тульских пряниках – в интервью Myslo.

Ирину Анатольевну Полякову в Туле знают все. Именно ее фабрика выпускает одни из самым вкусных в регионе пряников. А еще ее можно назвать человеком, который возродил легендарные традиции мастеров этого сладкого тульского символа.

— Ирина Анатольевна, вспомните, как всё начиналось.

- Мне очень нравятся пряники! В 90-е качество пряников сильно изменилось, и не в лучшую сторону. Я решила всё сделать по ГОСТу, чтобы тульский бренд был очень качественным и красивым.

И вот в марте 1998 года я решилась. Мы начинали с маленькой пекарни, а сейчас у нас целое производство. Денег было очень мало, хватило только на сертификацию продукции и снятие небольшого помещения. Остальные деньги я брала в долг, в долларах. Работать я начала только в мае. В штате было всего пять человек. А в августе на страну обрушился один из самых тяжелых кризисов. Так что доллары я брала по шесть рублей, а отдавала уже по 24. Но мы оставили прежнюю цену на пряники и увеличили производство. Сначала у нас брали продукцию, потому что пряники оказались подешевле, а потом — потому что они очень понравились по вкусу. И в сентябре в штате работало уже 15 человек.

— Сегодня какой у вас штат?

- 42 человека.

— Как набираете людей в команду? По каким принципам их отбираете?

- У нас очень дружный, спаянный коллектив, мы как большая семья. Большинство сотрудников со мной работают уже 20 лет. Новых почти нет. Если только кто-то ушел на пенсию или уволился по состоянию здоровья. Но стаж у самых «новых» сотрудников уже тоже лет десять. В людях я ценю трудолюбие, честность и умение хорошо работать. Пряник — как живое существо, поэтому очень важна аккуратность, чтобы пряник получился ровный и красивый.

— Кто разрабатывает дизайн пряников?

- Я сама совместно с резчиком. Даю ему задание, говорю, как бы хотела это видеть, и он вырезает доски. К Новому году сделали новые пряники, хотя доски с бычками мы вырезали 12 лет назад. У нас очень большое количество форм и весовое разнообразие — от 50 г до 2 кг. Очень много красивых коробок. Наши запатентованные формы: пушка, гармошка, самовар, матрешка…

Начинка — со сгущенным молоком и фруктовая: яблочная, вишневая, сливовая, персиковая, малиновая, клубничная, черносмородиновая, клюквенная.

— За 23 года работы наверняка были взлеты и падения. Что помогает преодолеть неудачи и продолжать свое дело?

- Я настырная (смеется). Очень помогает трудолюбие и уверенность в том, что моя продукция очень хорошая. Своим пряникам я дала свое имя и отвечаю за качество. ИП Полякова — это уже бренд в Туле!

— В чем Ваш секрет успеха?

- В том, что пряник натуральный. Мы работаем только по ГОСТу, и мы не работаем на склад — у нас вообще нет склада готовой продукции. Наши пряники всегда свежие: получили заказ, сегодня испекли и уже завтра их отдали. А еще мы любим свою работу. Работать на совесть и делать качественно свою продукцию — вот, по моему мнению, главное в нашей работе. К выпечке пряников подходим с душой, сохраняя традиции старых тульских мастеров и годами наработанный опыт своих сотрудников. В итоге получается настоящий шедевр с индивидуальным и узнаваемым вкусом.

— Ирина Анатольевна, Ваш совет начинающим предпринимателям, которые захотят открыть свое дело.

- Сначала необходимо разобраться в рынке. Посмотреть спрос, предложения. Не так, что если у кого-то что-то идет, надо делать то же самое. Надо разбираться в рынке торговли, рынке сбыта. И иметь финансовый задел. Кредит брать я бы не советовала — я никогда не беру кредитов. Надо всего добиваться самому и рассчитывать на свои силы.

А еще надо всё сопоставить. Семья есть семья, работа есть работа. Первое время бизнесу нужно отдавать всё время. Я домой приходила в 11 вечера, а в 7 утра уже была на работе. Если в семье не будет поддержки, будет очень тяжело.

— Как предприятие поддерживает центр «Мой бизнес»?

- Очень помогает, в первую очередь с рекламой. На остановках на баннерах разместили информацию о тульских производителях. Сейчас мы готовим сайт — на двух языках, русском и английском. Перевести его бесплатно на английский язык поможет Центр «Мой Бизнес». Центр организовывает всевозможные выставки, ярмарки, это очень ценно для нас.

Справка

Кондитерская фабрика «Тульский пряник» — новое официальное название привычных для всех «Пряников Поляковой» (с 2018 года).

В 2000 г. фабрика получила первую золотую медаль.

В 2002 г. Ирина Полякова получила звание «Заслуженный предприниматель России».

Фабрика являемся лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

В 2019 г. фабрика получила почетное звание «Тульский бренд».

В сентябре 2020 г. Ирине Поляковой вручили нагрудный знак «Тульский меценат» II степени, а в конце ноября фабрика получила награду «Тульский бренд» при народном голосовании.

Адреса

Пряничный цех находится по адресу: Тула, ул. Вяземская, 17-г.

Магазины пряников:

Тула, ул. Вяземская, 17 (мелкооптовый).

Тула, ул. Калинина, 83-а.

Тула, Красноармейский пр., 29.

Тула, Октябрьская, 209.

Прямая речь

Светлана Квасова, директор центра - Залог успешности любого бизнеса — умение гибко реагировать на экономические изменения и наличие определенного набора знаний в сфере экономики, маркетинга и многих других.



Самостоятельно всё это изучать долго, порой возникают сложности в понимании тех или иных нюансов. Лучший вариант — пройти образовательные программы центра «Мой бизнес».

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