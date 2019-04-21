В Туле прошла выставка «Пряничных кошек»: фоторепортаж

Фото Елены Колотевой

Показ усатых и полосатых состоялся в ТРЦ «Макси».

В ТРЦ «Макси» в субботу прошла 13-я международная выставка «Пряничные кошки», организованная Тульским клубом любителей кошек «МИКС».

Посетителям показали 10 лучших представителей разных категорий: юниор, кастрат, ветеран, домашний (беспородный) и других. Также в оба выставочных дня будут показаны ринги молодых и взрослых и монопородное шоу.

Пушистые и короткошерстные, большие и маленькие, скромные и величественные питомцы – в фоторепортаже Елены Колотевой. Смотрим и восхищаемся!