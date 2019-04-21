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В Туле прошла выставка «Пряничных кошек»: фоторепортаж

Фото Елены Колотевой

В Туле прошла выставка «Пряничных кошек»: фоторепортаж

Показ усатых и полосатых состоялся в ТРЦ «Макси».

В ТРЦ «Макси» в субботу прошла 13-я международная выставка «Пряничные кошки», организованная Тульским клубом любителей кошек «МИКС».

Посетителям показали 10 лучших представителей разных категорий: юниор, кастрат, ветеран, домашний (беспородный) и других. Также в оба выставочных дня будут показаны ринги молодых и взрослых и монопородное шоу.

Пушистые и короткошерстные, большие и маленькие, скромные и величественные питомцы – в фоторепортаже Елены Колотевой. Смотрим и восхищаемся!

Галерея
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 1
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 2
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 3
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 4
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 5
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 6
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 7
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 8
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 9
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 10
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 11
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 12
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 13
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 14
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 15
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 16
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 17
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 18
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 19
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 20
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 21
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 22
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 23
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 24
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 25
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 26
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 27
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 28
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 29
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 30
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 31
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 32
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 33
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 34
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 35
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 36
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 37
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 38
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 39
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 40
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 41
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 42
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 43
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 44
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 45
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 46
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 47
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 48
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 49
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 50
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 51
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 52
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 53
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 54
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 55
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 56
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 57
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 58
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 59
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 60
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 61
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 62
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 63
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 64
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 65
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 66
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 67
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 68
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 69
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 70
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 71
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 72
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 73
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 74
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 75
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 76
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 77
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 78
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 79
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 80
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 81
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 82
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 83
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 84
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 85
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 86
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 87
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 88
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 89
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 90
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 91
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 92
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 93
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 94
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 95
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 96
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 97
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 98
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 99
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 100
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 101
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 102
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 103
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 104
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 105
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 106
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 107
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 108
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 109
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 110
Выставка "Пряничные кошки" в ТРЦ "Макси", Фото: 111
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:15 +4
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