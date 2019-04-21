Фото Елены Колотевой
В Туле прошла выставка «Пряничных кошек»: фоторепортаж
Показ усатых и полосатых состоялся в ТРЦ «Макси».
В ТРЦ «Макси» в субботу прошла 13-я международная выставка «Пряничные кошки», организованная Тульским клубом любителей кошек «МИКС».
Посетителям показали 10 лучших представителей разных категорий: юниор, кастрат, ветеран, домашний (беспородный) и других. Также в оба выставочных дня будут показаны ринги молодых и взрослых и монопородное шоу.
Пушистые и короткошерстные, большие и маленькие, скромные и величественные питомцы – в фоторепортаже Елены Колотевой. Смотрим и восхищаемся!
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