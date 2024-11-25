Средневековье и фэнтези: в Туле прошел фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»

Фото Катерины Беловой.

«Горыныч» прилетел в «Октаву» в субботу, 23 ноября. Ежегодные фэнтези-гулянья с настолками, ярмаркой и эпичными сражениями проходят в Туле уже в 18-й раз!

Холодный дождь взял стены крепости «Октава» в осаду. Вопреки непогоде, почитатели настольных и ролевых игр стягиваются внутрь. Стряхнув влагу с одеяний, они попадают в логово «Горыныча» — это настоящий фэнтези-городок с волшебными лавками, ярмарочными гуляньями и сказочными гостями.

Ольга, организатор фестиваля «Горыныч»:

Ольга — Назвать двух «Горынычей» похожими друг на друга сложно. Каждый год к нам приезжают новые люди и мастера, представляют новые игровые системы. Например, в блоке НРИ в этот раз представлены системы, которые у нас вообще не появлялись, — «БАБУШКИБЕРПАНК», Star Trek. В этом году мы активно коллабимся с разными клубами военно-исторического моделирования и ролевыми клубами. Когда я впервые пришла на «Горыныча» в 2018 году, то сильно удивилась: так много людей, увлеченных одним хобби, собралось вместе! Зародившееся ощущение праздника мне хочется воссоздавать из года в год. Именно поэтому вход на фестиваль и большая часть активностей бесплатные!

Путешествие по фестивалю мы начали с маркета. Тут — дюжина прилавков с диковинными товарами: дайсы и НРИ-миниатюры, авторская керамика и мягкие игрушки, изящные украшения, эксклюзивные книги и настольные игры. Продавцы, облаченные в исторические и фантастические костюмы, нарочито раскатисто зазывают присмотреться к их изделиям.

Среди них выделяется торговое место с маленькими наковальнями — за ними усердно работают мастера Гуннар и Мелиан Уэтфилд.



Мастера Гуннар, Мелиан и Дэниел.

— Мы показываем наши работы из кожи и металла и проводим мастер-класс по изготовлению ювелирных изделий своими руками, — приветливо улыбнулась Мелиан. — Мы приехали сюда из Москвы. Там у нас есть клуб исторической реконструкции «Легенда» — ему больше 20 лет!

Мы работаем в таком направлении потому, что нам интересно находить старинные образцы искусства и возвращать их в современный мир. Многие технологии либо забыты, либо вовсе утеряны. А когда пробуешь сам делать, потихоньку начинаешь восстанавливать эти методы. Это очень интересно!

На «Горыныче» мы впервые, хотя до этого уже бывали в Туле и выступали с клубом как фехтовальщики. Местные очень приветливые и открытые — по сравнению с теми же спокойными северянами из, например, Ивангорода. Тут все подойдут, познакомятся, покажут свои изделия и посмотрят на твои. Очень в этом отношении радостно! Радушно встретила нас Тула.

Чуть поодаль от маркета, напротив сцены, расположился еще один мастер-класс. Здесь каждый желающий может обучиться тонкому мастерству покраски миниатюр. Купить фигурку можно тут же: ежи-барды, инфернальные демоны и сундуки-мимики.

На пару минут внимание гостей крадет клуб японского фехтования. Люди в кимоно и с боккэнами грациозно парируют удары друг друга.

В другом конце зала кипит другая битва — под знаменем фехтовального клуба «Гильдия Клинков». Под присмотром опытных наставников новобранцы в мягких латах упражняются в искусстве мечом — средневековые утехи по современным правилам безопасности.

Для тех, кто осмелился испытать настоящее сражение на своей шкуре, открыты стенды клубов военно-исторического моделирования. Тут все серьезно: стальные шлемы и кольчуга, луки и копья по старинному образцу.

Иван, представитель КВИМ ТулГУ «Факел»:

Иван — Все представленные элементы экипировки созданы по историческим лекалам с использованием современных технологий. Историческая реконструкция подойдет тем, кто интересуется историей, военной тематикой и хочет выпустить пар, — да даже после бесячей пары! Физическая подготовка не слишком важна, главное — желание! Остальному научат. Я интересуюсь этим лет 10 точно — меня еще отец водил на подобные фестивали. Рыцарство и сражения в истории меня всегда привлекали больше, чем политика. Для меня это своего рода отдушина.

Прямо по соседству с восточным шатром очередного клуба ролевиков расположилась… съемочная площадка. Вот так чудеса! Съемочная команда подкаста «Роскошные ролевые» зазывает в гости — поболтать про настолки и сегодняшний конвент.

Михаил, создатель тульского сообщества «Роскошные ролевые» и НРИ «Ничья земля»:

Михаил — Такие мероприятия очень важны для ролевого сообщества. В основном люди играют дома на кухне в компании друзей — это здорово. Но по-настоящему люди развиваются только тогда, когда приходят на подобные фестивали — делятся опытом, знакомятся, узнают новое. С помощью своего подкаста мы популяризируем ролевки. Настольные ролевые игры развивают коммуникативные навыки и позволяют человеку стать более эмпатичным. Примеряя на себя роль другого человека, он может лучше узнать окружающих! А еще проявить себя так, как он не смог бы этого сделать в повседневных условиях. Раньше НРИ ассоциировались с людьми, которые стремились достичь эскапизма с помощью игр, уйти от реальности. Сейчас фокус ролевого сообщества сместился на социализацию. Теперь это хобби доступно всем: от элитарности игры ушли в массовую поп-культуру.

И где как не на «Горыныче» попробовать себя в этом хобби! Весь третий этаж «Октавы» — один большой клуб, в котором каждый может обучиться правилам игр, сыграть в настолку с друзьями или найти компанию для ролевки!

Иван, заведующий стендом варгейма «Облака дыма»: