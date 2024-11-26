Андрей Дубровский: о настоящем мужском призвании, любимом деле и депутатской работе

Андрей Владимирович Дубровский до недавнего времени был не очень публичной личностью. Даже будучи депутатом, интервью не давал, в телевизионных ток-шоу не участвовал. Сам он говорит так: «Не люблю шумиху, мы просто спокойно делаем свою работу в команде губернатора».

В сентябре его, отслужившего по контракту в зоне СВО и награжденного орденом Мужества, депутаты нового созыва Тульской областной Думы единогласно выбрали председателем.

А 26 ноября у Андрея Владимировича день рождения. Накануне 42-летия он дал «Слободе» и Myslo эксклюзивное интервью. Поговорили откровенно и обо всем.

— Я родился в 1982 году и вырос в Узловой. Начало биографии, наверное, как и у всех — детсад, школа. Учился в 61-й узловской школе. Признаюсь, примерным учеником не был — случалось, родителей вызывали, так как я заступался за слабых.

Поступил в ПТУ № 31 там же, в Узловой. После училища занялся предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства. Получил два высших образования.

Общественной, а потом и депутатской работой заинтересовался еще будучи предпринимателем. С 2009 года три созыва был депутатом Узловского района, а в 2019 году меня избрали в областную Думу.

— Вы - один из основателей АНО «Оружейная столица», возглавляете федерацию практической стрельбы — откуда такая любовь к военному делу? У вас в роду были кадровые военные?

Справка: АНО «Оружейная столица» — автономная некоммерческая организация поддержки, развития и популяризации спорта и патриотического воспитания. Оказывает поддержку военнослужащим и жителям новых территорий.

— У меня в родне нет военных. Я сам тоже не мечтал о военной службе. А вот дед был участником Великой Отечественной. С его портретом я и мой сын ходили на шествие Бессмертного полка.

К созданию «Оружейной столицы» привел целый ряд событий. В 2017 году я возглавил Федерацию практической стрельбы.

— Сами хорошо стреляете?

— Об этом лучше у инструкторов спросить, — засмущался Дубровский. Но понятно было, что стрелять он любит и это у него хорошо получается. — Опыт стрельбы большой. В тире стреляю из пистолета и карабина, больше люблю из пистолета. А вообще, практическая стрельба — это пистолет, ружье и карабин.

Федерация объединила ребят с большим военным опытом, прошедших локальные войны и военные конфликты во многих точках мира. Сейчас они работают инструкторами — на гражданке же тоже нужно уметь найти свое призвание.

Сначала мы проводили региональные соревнования по стрельбе для силовиков — спецназа УФСБ, УФСИН и Росгвардии на полигонах Росгвардии и 106-й ВДД. А с 2019 года при поддержке губернатора, а сейчас помощника президента страны Алексея Геннадьевича Дюмина соревнования стали всероссийскими для силовиков всех направлений, в том числе службы безопасности Президента, подразделений «Альфа» и «Вымпел», спецназа ГРУ и других. Для этого даже модернизировали полигон в 106-й дивизии, чтобы он соответствовал всем мерам безопасности.

Именно в этот момент пришло решение — нужна автономная некоммерческая организация, задачами которой будут патриотическое воспитание и поддержка спорта. Позднее добавились другие задачи: помощь участникам СВО, гуманитарные грузы в зону боевых действий и прилегающих территорий. Так родилась «Оружейная столица».

С началом СВО мы сконцентрировались на подготовке мобилизованных, контрактников, добровольцев. 25 инструкторов «Оружейной столицы», прошедшие огонь и воду большинства мировых военных конфликтов, тренируют новобранцев и передают им боевой опыт. А в пиковые моменты новобранцев готовили 50 инструкторов. Уже более 5000 бойцов подготовили, в том числе батальон «Тула». Сейчас эти ребята служат на Херсонском направлении.

Нам в благодарность ребята прислали песню, которую сами сочинили и исполнили, — о том, как их тренировали на полигоне; они не понимали, зачем всё это… А потом «за ленточкой» все навыки пригодились. Очень трогательно получилось у них.

Я много раз был в зоне СВО — сопровождал грузы, общался с военными по вопросам подготовки новобранцев. И в какой-то момент понял — мое место тоже там. Заключил контракт и пошел служить. Моему примеру последовали все инструкторы «Оружейной столицы» и ряд бойцов и командиров, прошедших все горячие точки.

— Страх был?

— На самом деле, для меня страшнее выступать со сцены. Хотя нет, не страшнее — волнительнее, — пошутил Андрей Дубровский. — А если серьезно, то достаточно один раз ТАМ побывать — и вернешься другим человеком. Мировоззрение меняется.

В сентябре коллеги-депутаты избрали меня спикером. Теперь я гражданский. Но своих не бросаю. Статус депутата, председателя облдумы добавляет возможностей — помочь участникам СВО не только дополнительным оборудованием, гуманитарной помощью, но и защитить их права, законом гарантировать льготы для них и их семей.

— В своих выступлениях, на встречах вы всегда заявляете о поддержке и помощи участникам СВО. Это бесспорно правильно. Но ведь есть еще и другие категории граждан, нуждающихся в особой заботе со стороны государства, в том числе законодательной, например молодые семьи, одинокие пожилые люди. Как будет строить свою работу Тульская областная Дума в этом направлении?

— Недавно мы провели публичные слушания по бюджету области на следующий год. Все социальные обязательства перед гражданами будут выполняться, бюджет региона всегда был и остается социально направленным, доля расходов на социалку составляет 67% от общего уровня расходов. Все социальные проекты и программы мы сохранили и будем развивать дальше.

Для решения оперативных вопросов жителей муниципалитетов со следующего года в области будет действовать программа «Наш район». Она инициирована губернатором Дмитрием Миляевым. К ней подключились депутаты Тульской областной Думы. Мы совместно с главами администраций районов прорабатываем объекты, которые могут войти в эту программу на 2025 год.

— Депутатский корпус — это команда? Или все-таки поле битвы за интересы своей партии, фракции?

— Сейчас время другое. Партиям нечего делить, у всех нас одна цель — победа. А рабочие моменты… Есть комитеты, где обсуждаем проекты законов, отстаиваем свои предложения, спорим. А на заседание облдумы выходим уже с консолидированным решением.

— Работа депутата, общественная работа в АНО — это большое количество встреч, переговоров, а значит, затрат душевных, эмоциональных сил. Как восстанавливаетесь? Каким спортом занимаетесь?

— Я выработал в себе стрессоустойчивость и эмоциональную стабильность. Не принимаю решения на эмоциях. Если есть большая цель и ты идешь к ней, выбор решений и действий зачастую бывает автоматическим, без раздумий и эмоциональных качелей. Решил пойти на СВО — просто поставил перед фактом родных и семью. Это мое решение и мой выбор. И его приняли тоже спокойно, как факт.

Сон — лучшее восстановление для меня. Я могу в любых обстоятельствах заснуть на часок и быстро вернуться в форму. Каждые выходные, вот уже 20 лет, обязательно — баня. Снять напряжение и стресс помогает стрельба в тире или на полигоне.

Ну и конечно, семья и дом. Сейчас появилось время — отвожу старшего сына, ему 11 лет, в школу, беру его с собой в тир, где он учится обращаться с оружием, стрелять из пневматического оружия. А младшему меньше месяца, он родился в День народного единства, 4 ноября.

— Как день рождения будете встречать? Может быть, поделитесь рецептом любимого блюда?

— Признаюсь честно, в быту я человек бесполезный. Не готовлю, даже шашлык не жарю. В праздники — и этот день рождения не будет исключением — поедем к моим родителям. Они пенсионеры, живут в Узловой. Это особая, любимая с детства атмосфера. Мама наготовит своих традиционных блюд, какие делала и 20, и 30 лет назад. Даже стол-раскладушка тоже неизменный — раздвинем его, сядем всей семьей.

— Наверное, к родителям обращаются соседи: мол, передайте сыну, чтобы сделал то, это?..

— Да когда я приезжаю в Узловую, ко мне соседи и так запросто подходят. У нас добрые отношения, радуемся друг другу при встрече, обмениваемся новостями.

— Как Вы считаете, какие качества главные для мужчины, особенно если это политик?

— Политик и военный — это совершенно разные сферы деятельности. Нужны разные навыки, свойства характера. А вообще, главное в мужчине — чтобы слова с делом не расходились. Порядочность, доброта, уважение к окружающим людям. Справедливость и умение, желание постоять за нее, за своих близких. «Добро должно быть с кулаками», «хочешь мира — готовься к войне» — эти поговорки про мужскую доброту.

— А Вы добрый?

— Я считаю, да. Боевые друзья тоже так считают. У меня даже позывной в зоне СВО такой — «Добрый». Инструкторы дали, а Алексей Геннадьевич Дюмин одобрил. На фронте позывной — второе имя. Хотя нет, первое. Иной раз называешь фамилию — мол, знаешь такого? И только когда позывной добавляешь, говорят: «Что ж ты сразу-то не сказал!»

— Ваше состояние духа в настоящий момент.

— Боевое приподнятое. Всегда!

— Скоро Новый год. Принято подводить итоги и загадывать желания…

— Ну, бумажки с желаниями поджигать не буду точно (смеется). Если говорить про 2024 год, то главные события для меня — рождение сына, участие в СВО и выборы председателем облдумы.

У меня появились новые боевые верные друзья — есть среди них и Герои России, и награжденные несколькими орденами Мужества.

Ну а насчет мечты… Я предпочитаю ставить цели. На первом месте — поддержка участников СВО и их семей. И конечно, работа в команде с губернатором Дмитрием Вячеславовичем Миляевым, депутатами и правительством региона.