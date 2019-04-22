Крутой хип-хоп: как рэпер Guf выступил в Туле

Фото Алексея Пирязева

Прошлым вечером в клубе Backstage звучали отборный рэп, андеграундная музыка и самые дерзкие выражения – это выступал один из самых популярных российских рэперов Guf со своей командой.

Хоть имя Guf и связано с несколькими крупными скандалами, в том числе и с наркотиками, у любителей хип-хоп-музыки он всё еще прочно ассоциируется с «классической» рэп-тусовкой России. Кому-то Guf знаком только по расхожему выражению «Гуф умер», и многие могли даже не знать репертуар исполнителя, но продолжали развивать погребальную тему. На концерте в Туле знаменитый рэпер попытался развенчать миф о своей творческой смерти, приехав с командой в клуб Backstage 21 апреля.

«Старого» Guf’а на концерте, к сожалению, не было: из самых знаменитых песен прозвучала только «Моя игра», которую в оригинале исполняет рэпер Баста (у двух артистов уже много лет очень непростые взаимоотношения). Но до конца узнать «нового» Guf’а тоже не получилось: за 50 минут, из которых немало времени ушло на просьбы артиста настроить микрофоны, отрегулировать громкость и свет в зале, услышать много новых песен не удалось.

Но зрителям хватило рэпа за два часа, которые они провели в ожидании начала концерта: диджей включал треки рэперов Drake, ASAP Ferg и

Cardi B.

Однако своими последними треками Guf доказал, что в андеграунде нет места цензуре и скромности: на концерте прозвучала «OG» (может расшифровываться и как «настоящий гангстер», и как «ветеран уличной банды»), «На балкон» – ответ всем хейтерам, которые «говорят, что Гуф гасится». Фанаты услышали и знаменитую «420»: отсылка к одноименной наркотической субкультуре, в которой особой популярностью пользуется марихуана.

Туляки получили отличную возможность поностальгировать и вернуться во времена, когда отечественный рэп был популярен не только у подростков, группа Centr (в составе которой и выступал Guf) играла из старых телефонов Nokia, и песни о всем запретном – наркотиках, преступлениях – любители рэпа передавали друг другу по ик-порту. А нравятся ли изменения, которые претерпело творчество ветеранов рэп-тусовки, каждый решит сам.

глас народа

Давний поклонник Guf’а Руслан пришел на концерт со своей девушкой Юлей. По его мнению, и старые, и новые песни рэпера хороши, особенно – последние релизы:

– Я люблю песню «Бабуля», это из «старого», но и последние треки качают! Я на концертах уже очень давно не был, а Юля – вообще в первый раз. Оба слушаем только рэп, никакая музыка больше не нравится. Это и понятно, ее, скорее всего, только молодежь слушает. Вот у Гуфа много скандалов было, конечно, но он всё равно четкий пацан. А то, что с наркотиками связан был… У каждого своя жизнь, тем более в рэпе это нормально. Но обычной жизни, конечно, нет!

Маргарита и Игорь решили послушать Guf’а «в живую», потому что буквально росли на его песнях. Но на концерт пришли с долей опасения:

– Были на выступлении Басты, нам совсем не понравилось. Наверное, «испелся»: выступал очень слабо и скучно. Как бы такого же с Гуфом не произошло… Тем более, у нас и акустики хорошей нет для качественного проведения концертов. Может, для попсы еще и годится. Хотя Гуф сейчас тоже больше поп-исполнитель, это раньше он был настоящим рэпером. Но это показывает, что он до сих пор на публику работает: сейчас-то его другие люди слушают, чем много лет назад. Мы вот его всё равно слушать не перестаём – песни-то есть хорошие!

Для Елены концерт – способ расслабиться и хорошо провести время после тяжелой рабочей недели.

– Решила ходить везде и всюду, вот сейчас подумала сходить Гуфа послушать. В марте была у него на автограф-сессии в Москве. Так, сфотографироваться, автограф получить, парой фраз перекинуться… Простояли в очереди почти семь часов! А еще афтепати (но мы уже не пошли). Столько народу пришло... А вот на концертах, считаю, самое главное, чтобы весь этот народ не задавил, – не люблю толпу, убивает она меня.

Виктор и Анастасия пришли на концерт больше по инициативе молодого человека – он слушает Guf’а уже больше пяти лет и даже бывал на его концертах:

– До этого ходил на Гуфа два раза: когда он еще выступал в «Казанове», потом в «Прянике». Качал хорошо! Всем нравилось, выступал долго, выходил вовремя. И вот сейчас. Настю привел, чтобы она андеграундной культурой прониклась. Сам-то я уже много лет в ней, и Гуфа слушаю давно, и других рэперов. И еще обязательно пойдем. Можно было бы, конечно, в театр, но там не так, как на концерте. Были – знаем.

из досье myslo

Настоящее имя – Алексей Долматов.

Дата рождения – 23 сентября 1979 года.

Российский рэпер, актер, автор саундтреков и актер озвучки. На его счету 11 студийных альбомов (в том числе и лучший альбом года 2008 по версии сайта «Rap.ru»), пять ролей в кино (актерский дебют – в документальном фильме «Хип-хоп в России: от первого лица»).

Широкую известность артист получил после создания группы Centr в 2004 году. Спустя несколько лет успешной карьеры группа распалась, и Алексей продолжил сольную карьеру.

В 2010 году вышел совместный альбом GUFa и Басты под названием «Баста/Гуф», который был представлен на большом концерте в «Зелёном театре» Москвы.

В 2016 году группа Centr выпустила альбом «Система», после чего вновь распалась.

В 2019 году выпустил сингл «На балкон».