В Туле открылся спорткомплекс «Фитнес-парк»

Фото Александра Каналина.

«Фитнес-парк» – спорткомплекс активного отдыха. Здесь легко можно прийти и на персональную тренировку, и заняться спортом всей семьей. 19 апреля Myslo побывал на открытии уникального фитнес-клуба.

Современный темп жизни и обилие стрессов не всегда позволяют человеку переключить фокус своего внимания на главное – на заботу о своем здоровье и здоровье своей семьи, как физическом, так и психическом. Новый спорткомплес «Фитнес-парк» поможет отвлечься от рутинных мыслей и забот и подарить себе подтянутое, здоровое и красивое тело.

«Фитнес-парк» – это в прямом смысле парк спорта и активного отдыха:

5000 м 2 для здоровья, спорта и красоты, из них 1200 м 2 – это зал более чем с сотней разнообразных тренажеров;

для здоровья, спорта и красоты, из них 1200 м – это зал более чем с сотней разнообразных тренажеров; 25-метровый бассейн на 8 дорожек и 10-метровый детский бассейн;

SPA-процедуры;

комплекс бань: русская баня, финская сауна или турецкий хаммам;

детские и взрослые фитнес-залы;

игровая комната для детей;

просторные раздевалки и душевые.

Сначала дал нагрузку и поработал над собой, а потом пошел в бассейн и погрелся в сауне. И в результате каждый раз выходишь заряженным новыми силами и отдохнувшим, будто не на тренировке побывал, а приехал из отпуска.

Огромные потолки и панорамное остекление помещений дарят ощущение невероятного простора и комфорта. Как только выходишь из раздевалки в спортивный зал, ощущение, что находишься в помещении, сразу исчезает.

Александр Мамушкин, руководитель строительной компании «Новый город»:

Александр Мамушкин – Нам есть чем гордиться: подобного фитнес-центра вы не найдете ни в Туле, ни в соседних регионах. Здесь под одной крышей объединена масса всего, что позволит быть здоровым и чувствовать себя прекрасно, заниматься спортом и отдыхать. Бассейн с оптимальной температурой воды, термальный комплекс, огромный тренажерный зал, четыре зала для групповых занятий, а также детский бассейн и зал детского фитнеса и развития.

В торжественном открытии клуба «Фитнес-парк» принял участие руководитель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев.

– Приятно видеть туляков в пятничный вечер в спортивном клубе. Это тренд, который в Тульской области появился уже давно, и, я уверен, будет сохраняться дальше. Я благодарю Александра Анатольевича за слово, которое он сдержал. Поначалу было много вопросов, но хорошее дело никогда не делается быстро. От лица спортивного комитета и от правительства области я всех поздравляю с открытием долгожданного спортивного центра с бассейном. У нас сейчас каждый бассейн на вес золота. И открытие бассейна такого уровня, конечно же, дорогого стоит, – отметил Дмитрий Яковлев.

После торжественного перерезания красной ленточки гостей ждали праздничный фуршет и экскурсия по фитнес-клубу. Завершили вечер спортивные танцы и показательный бой спортсменов MMA.

«Фитнес-парк» расположен на территории бывшего стадиона «Кировец». Здесь раньше в аварийном состоянии находилось здание спортивного комплекса, и одним из социальных обязательств застройщика была реконструкция этого объекта. Работа над ним была непростой и заняла пять лет. Первоначально планировался ремонт здания, но в ходе работ выяснилось, что оно ветхое и дальнейшая его эксплуатация представляет опасность. Поэтому оно было снесено и на этом месте построено новое современное здание.

– Мне бы хотелось, чтобы сюда приходили все, от правнука до прадеда, чтобы люди могли проводить здесь время целыми семьями с любым уровнем спортивной подготовки. Спорткомплекс легко будет принимать 6000 клиентов в течение дня, – добавил Александр Мамушкин.

«Фитнес-парк» удивляет своим масштабом и удовлетворением запросов

совершенно различных клиентов. Здесь каждый найдет для себя занятия по душе: кардиотренажеры, механические и тренажеры для занятия кроссфитом, сайклингом, групповые функциональные тренировки, пилатес, йога, аэробика. Групповые занятия проходят в четырех просторных залах, а тренажеры всегда в свободном доступе. Их количество рассчитано четко, чтобы избежать очередей.

Тренажерный зал – это без лишней скромности гордость «Фитнес-парка». Спорткомплекс оборудован элитными силовыми и кардиотренажерами Precor (USA). Их конструкция уникальна: они спроектированы таким образом, чтобы давать нагрузку только на те мышцы, которые тренируются. При этом нет избыточной нагрузки на суставы, а значит, после занятий на них спина, шея или колени не будут болеть.

За счет точно рассчитанной нагрузки сжигание калорий происходит в два раза быстрее, при этом с меньшими усилиями, благодаря предустановленным программам тренировок и возможности задействовать определенную группу мышц.

Еще одна уникальность «Фитнес-парка» – тренажеры для занятий кроссфитом.

Кристина Молчанова, руководитель отдела продаж:

Кристина Молчанова – У нас есть зона для занятий кроссфитом. Это очень популярное сейчас направление. В ней представлены механические тренажеры, которые двигаются не электричеством, а исключительно за счет работы на нем занимающегося. В этом случае возможность получения травм минимальна. Тренировки наших клиентов проходят под контролем профессиональных тренеров. Мы отобрали лучших, на наш взгляд, и в течение года дополнительно обучали их.

Есть в «Фитнес-парке» и зона для занятий единоборствами и боксерский ринг, направление, также набирающее популярность.

Но не только фитнес привлекает в этом грандиозном спортивном комплексе. Изнурительные тренировки прекрасны тогда, когда можно поощрить себя за труд полным релаксом. Не выходя из фитнес-клуба, сразу после тренировки можно отправиться в бассейн с теплой водой максимально комфортной температуры или расслабиться в джакузи, хаммаме, русской бане или финской сауне с гималайской солью. Тело будет благодарно за такой разумный подход к работе над собой. Просторные душевые и раздевалки как для взрослых, так и для юных спортсменов снабжены особой системой, гарантирующей сохранность вещей. Электронный ключ, встроенный в персональный браслет, откроет только тот шкафчик, который был им закрыт. Даже если после тренировки вы случайно забудете номер шкафчика, в котором оставили вещи, найти его будет не проблема. Достаточно приложить браслет к специальному датчику, и он напомнит вам номер заветной двери. Если от занятий спортом вас останавливает только отсутствие возможности оставить с кем-то ребенка, то в «Фитнес-парке» эта проблема решается легко. В спорткомплексе оборудована специальная игровая комната, в которой детки находятся под присмотром, пока их родители занимаются в спортзале. Если же дети уже подросли, то они также могут стать полноправными членами клуба «Фитнес-парк»: плавать в бассейне (в том числе с нуля) или посещать групповые занятия детского фитнеса. Все занятия проходят под контролем тренеров. Разнообразие видов занятий и вариантов времяпрепровождения в спорткомплексе отражает и система абонементов.

– В «Фитнес-парке» предусмотрен почти максимум из возможного в фитнес-индустрии сегодня. В зависимости от интересов и желаний каждый может себе подобрать то, что подходит именно ему. Когда мы составляли программу абонементов, то исходили прежде всего из того, чтобы это было выгодно, если человек берет его на месяц или на год, – рассказала Кристина Молчанова.

Режим работы с 6.00 до 23.00, бесплатная парковка на 350 машин, «умные»

шкафчики, бесплатная вода, фитнес-бар и прочие небольшие радости, из которых на самом деле складывается общее ощущение комфорта.

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Тула, ул. Немцова, 8.