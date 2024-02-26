Килотонны света и звука: Radio Tapok «порвали» манеж в Туле

Фото Максима Котенева. Текст Елены Адовой.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, в манеже «Арсенала» поклонники Radio Tapok смогли ощутить настоящий драйв и энергетику отборного рока.

Зрители в зале с нетерпением ждали начала концерта и, несмотря на небольшую задержку, тепло встретили музыкантов. Мероприятие состояло из двух частей. Первая включала уже полюбившиеся авторские композиции: «Ермак», «Ночные ведьмы», «Халхин-Гол», «Цусима», «Петропавловск», «Гвардия Петра», «Атака мертвецов». Вторая часть была отдана исполнению в характерном стиле песен известных рок-музыкантов.

Солист и руководитель группы, музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов весь концерт охотно общался со зрителями, и зал отвечал взаимностью — пел хором! В афише возрастной ценз начинался от 6 лет, и действительно, в зале были люди всех возрастов.

Перед одной из песен солист попросил всех включить фонарики на мобильниках. Зрители отреагировали мгновенно. Олег Абрамов поинтересовался у зрителей, нет ли среди них недавно вернувшихся из зоны СВО. В толпе показалось несколько рук. Им музыкант и посвятил следующую композицию «Высота 776».

Гитаристы коллектива выдавали импровизации во время пауз, вызывая небывалый восторг у зала.

Общение вокалиста со зрителями стало совсем уж тесным, когда на сцене появился огромный красный надувной шар. Олег Абрамов забрался в него и покатился прямо в толпу восторженных фанатов! Люди перекатывали его до тех пор, пока он снова не оказался на сцене.

В конце выступления поклонники не желали отпускать музыкантов, даже когда погас свет на сцене. После этого солист исполнил «взрослую» композицию, аккомпанируя себе игрой на гитаре, предварительно попросив вывести детей из зала.

Финальный аккорд мощного выступления — в зал полетели большие надувные шары! И каждый зритель старался подбросить шар повыше. В это время музыканты уходили со сцены.

Смотрите фоторепортаж Максима Котенёва…

…и Алексея Пирязева.

досье Myslo

Radio Tapok — псевдоним и название YouTube-канала музыканта Олега Абрамова, который создает переводы известных композиций, а также рок-версии советских и российских песен. С 2022 года начал писать авторские песни, прославляя в них исторические события.

Характерная черта — подстройка под стиль оригинального исполнителя, что стало одной из причин его популярности. Название образовано из прозвища Абрамова — «Тапок».

Radio Tapok стал популярным в интернете благодаря созданию русских каверов на Rammstein, Sabaton, Король и Шут, Twenty One Pilots, Linkin Park, Imagine Dragons, Slipknot и др.