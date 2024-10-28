Очередной дом в ЖК «Суворовский» сдан! ГК «ОСТ» вручила ключи дольщикам

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Ясным субботним утром в доме № 19 по ул. Восточной то и дело мягко поворачиваются замки, щелкают входные двери и раздаются радостные возгласы: «Вот она, наша квартира!»

«Тут будет кухня, здесь расположится диван, а телевизор… его, наверное, повесим на эту стену…» — держа в руках ключи и по-хозяйски осматривая гостиную, рассуждает Арман Саргесян. Теперь он не дольщик, а собственник квартиры в очередном сданном раньше сроков доме ЖК «Суворовский».

— С момента заключения договора прошел год, и вот я уже стою в своей готовой квартире! Я вполне доволен ею, мне все нравится. К застройщику нет нареканий. Квартира еще пустая, только стены, но здесь уже тепло! На этапе выбора в первую очередь привлекло внимание удобное расположение этого дома: рядом одна из главных дорог Тулы — Восточный обвод, ну и цена — ипотеку получил под очень выгодный процент. Кроме этого, был знаком с тем, какое жилье строит «ОСТ»: друзья в этом ЖК уже жили и советовали тоже брать тут квартиру. Сейчас могу подтвердить, что не ошибся с выбором!

Первые дома в «Суворовском» были сданы четыре года назад. За это время жилой комплекс зарекомендовал себя как район с хорошей транспортной доступностью, развитой инфраструктурой и современным наполнением дворовых территорий. По этим причинам семья Бахман и выбрала квартиру в «Суворовском».

— У нас есть квартира в соседнем ЖК. Когда родилась дочь, то с решили средства маткапитала вложить в жилплощадь. Выбрали «Суворовский» — понравились планировки, и цена вполне устраивала, — рассказала Анна Бахман. — Теперь впереди самые приятные хлопоты — ремонт. Мы очень довольны работой застройщика: стены и пол ровные, все коммуникации подведены. Довольны планировкой, теплой лоджией. Все прекрасно!

Эргономичность планировок квартир и подъезда, стильный фасад дома, благоустроенный двор и удобное месторасположение — это то, за что сотни туляков остановили свой выбор на ЖК «Суворовский».

— Не теряя качества строительства, мы по традиции сдали еще один дом с опережением графика. В этот раз сроки сокращены на три года — в ДДУ значился третий квартал 2027 года, — рассказала Яна Брустина, коммерческий директор компании «ОСТ». — Передача ключей — это праздник не только для наших дольщиков, но и для нас. Мы приготовили для наших клиентов горячий глинтвейн и сладкие угощения. Каждому вручаем подарочный пакет, в котором — бутылочка хорошего игристого, фирменная папка для документов на квартиру, а также скидочные сертификаты: 25 тыс. рублей на ремонт под ключ от «ОСТ I Ремонт» или 5% на приобретение кухни, а также сертификат 50 тыс. рублей на квартиру или дом от «ОСТ».

Сертификатом можно воспользоваться самим или подарить родственникам или друзьям. Сейчас компания «ОСТ» возводит еще 10 проектов, стройки расположены в каждом районе. Это в общей сложности более 100 различных планировочных решений — есть из чего выбирать. Также в этом году мы планируем запустить грандиозную стройку в Центральном районе.

На фото: Яна Брустина.

Комфортными домами надо грамотно и ответственно управлять.

Антон Лозневой — После сдачи домов заботу о них берем на себя мы, — рассказал Антон Лозневой, руководитель управляющей компании «ОСТ I Сервис». — Под нашим управлением находятся все дома от компании «ОСТ», и могу сказать, что такими домами управлять легко, — качество у них великолепное. Коммунальные системы надежные, в подъезде и квартирах тепло. Нам важно всегда быть на связи с нашими жителями, поэтому общение с ними ведем через чаты в мессенджерах, оперативно реагируем на замечания и просьбы. Также есть телеграм-канал, где отчитываемся о проведенных работах.

Центральный офис продаж «ОСТ»:

Тула, ул. Советская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 545-545.

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