Не болтай! Шпиономания 60-х в Туле

Изучение программы КПСС на одном из тульских предприятий.

Летом 1960 года всю страну призвали быть бдительнее, на что особенно строго указывало закрытое письмо Центрального комитета «О повышении революционной бдительности».

Закрытое — значит только для своих, без посторонних глаз и ушей. Конечно же, обсуждали это письмо в узких партийных кругах и в нашей области. Насколько же бдительными были в то время туляки?

Шпиономания

Главным поводом для призывов о повышении бдительности стала история со сбитым над СССР американским летчиком Пауэрсом, после чего и началась волна шпиономании. Хотя темами для подобных закрытых инструкций в тот период были не только сбитые летчики. Из ЦК активно призывали вести разъяснительную работу после поездки Хрущева в Штаты, не пропагандировать 10-летие КНДР и, наоборот, инструктировали, как следует освещать в газетах соцсоревнование. Но история со сбитым самолетом-шпионом, который американцы считали неуязвимым для советских ракет, наделала больше всего шума.

Вообще-то Пауэрс на своем U-2 совершал разведывательные полеты вдоль границ СССР аж с 1956 года. Сбит же был 1 мая 1960 года, в процессе фотосъемки военных и промышленных объектов страны, в том числе центра разработки ядерного оружия Арзамас-16 и полигона Байконур. Сбитый самолет упал в 30 км от Свердловска, и его обломки и остатки спецаппаратуры позже показывали на Выставке достижений народного хозяйства. А то американцы уже было начали отмазываться, что Пауэрс просто заблудился в небе Советского Союза.

В Туле, кстати, в 1964 году тоже разразился шпионский скандал, связанный с нахождением на военном аэродроме в Заречье американских и английских граждан, заблудившихся в Комсомольском парке под видом журналистов.

В общем, в такой обстановке немудрено было, что всю страну призвали быть как можно внимательнее к проискам иностранных разведок и не болтать лишнего. Потенциальных шпионов отлавливали даже в библиотеке: мало ли какие книги есть в открытом доступе. Весь книжный фонд на местах был тщательно еще раз перепроверен.

Летом того года в Тульской области были проведены собрания с обсуждением письма «О повышении революционной бдительности» в 625 партийных, комсомольских организациях. Само собой, на каждом из них было отмечено, что мудрые товарищи из ЦК своевременно предупреждают каждого коммуниста, комсомольца и трудящегося о том, что следует быть начеку!



Очередь у входа на выставку. 20 мая 1960 г.

Рот на замок

Как же советские граждане и жители Тульской области могли утрачивать революционную бдительность в непростом 1960 году? Так, на партийных и комсомольских собраниях Узловского района выступающие отмечали, что благодушием, беспечностью некоторых граждан легко могут воспользоваться враги. Особенно это относится к лицам, допускающим пьянку, которые проявляют излишнюю болтливость и не выполняют Устава КПСС в вопросах соблюдения партийной тайны. К примеру, на закрытом партийном собрании шахты 32/2-бис тов. Ефремов выступил с критикой в адрес начальника внутришахтного транспорта шахты — беспартийного тов. Орлова. Критикуемый на собрании не присутствовал, чехвостили его в его отсутствие, говоря о запущенности в работе и недостаточном контроле за техникой безопасности. Казалось бы, рядовой производственный вопрос. Ан нет! Оказывается, всё надо было держать в глубокой тайне, особенно от критикуемого. Как гласит протокол собрания, «на другой день тов. Орлов знал, что говорили коммунисты, кто выступал, какое принято решение. Он пытался угрожать выступающим за критику в его адрес».

На собраниях Ефремовского района отмечали, что, в связи с усиливающимся шпионажем со стороны империалистических государств и в первую очередь США, коммунисты, комсомольцы не должны вести разговоры о делах службы в неслужебных помещениях, среди посторонних лиц. Особенно это отмечалось в парторганизациях завода СК, коллективы которого работают над изготовлением продуктов секретного характера.

Идеологическая диверсия

Еще одним подтверждением того, что разговоры о бдительности и ответственности к порученной работе — не пустые слова, стала история, случившаяся в Щекино. Поскольку разговоров на тему бдительности было очень много, а все эти идеи предстояло срочно нести в массы, в Щекинском горкоме партии мудро решили объединить все материалы в одну брошюрку и напечатать. За основу взяли три текста докладов местного лектора-пропагандиста и добавили что еще бог послал.

В част­ности, материалами самого письма ЦК КПСС и закрытыми для печати сведениями, которые приводились в докладе начальника КГБ Софронова на городском партийном архиве в Туле. В скомпилированной брошюре оказались даже сугубо секретные сведения о местах дислокации воинских частей и полигонов в пределах области, а также факты шпионской и подрывной деятельности иностранных разведчиков и изменников Родины с указанием их фамилий.

Надо было быть круглым болваном, чтобы решиться печатать такую книжку самовольно. Но произошло именно так.



На издание брошюры не было получено разрешения ни у цензора, ни в обкоме партии. Хватило одного решения отдела пропаганды и агитации Щекинского горкома партии. Всё бы могло остановиться на уровне типографии — не самоубийцы же там. Однако так получилось, что должность директора в тот момент замещал мастер Крапивенской типографии, вообще не представлявший, что нужны еще какие-то дополнительные визы и разрешения. По простоте душевной набранный текст он поручил вычитать не заказчику и не корректору, а своему бухгалтеру. Так появилась на свет абсолютно подпольная брошюра для докладчиков «О политической бдительности» тиражом в 250 экземпляров!

Последовали разборки. Лекторы и работники горкома отделались легким испугом. Директора типографии выгнали, а потом восстановили в должности мастера.

По всем районным типографиям был разослан приказ, категорически запрещающий принимать заказы от воинских частей и церквей (!) без проверки цензурой.

Но самое интересное оказалось в вычитанной бухгалтером брошюрке. Недаром сыр-бор-то разгорелся. Множество стилистических и грамматических ошибок — это еще ничего. Однако уже на первой странице в книжке случилась практически идеологическая диверсия. Вместо слова «капитализм» в ней стояло слово «коммунизм»! Вот вам и бдительность.