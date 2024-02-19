«Сто лет в игре»: Олимпийский сезон тульских футболистов

В вековой истории «Арсенала» сделаем остановку на сезоне-1980. Это был год московской Олимпиады, которая, как ни странно, существенно повлияла на выступление тульских футболистов.

После провала в семидесятые команда мастеров Тулы в олимпийском году обнадежила болельщиков. В «ТОЗе» подобрался весьма приличный состав. В расцвете сил находились Павел Шишкин и Владимир Прохоров, оружейников усилили бывшие торпедовцы, чемпионы СССР-1976 Юрий Миронов и Сергей Гришин. Вячеслав Мазалов и Геннадий Матвеев играли в высшей лиге за «Крылья Советов», Валерий Сорокин — в первой за «Шинник». Выделим и левоногого технаря Сергея Семенова, вернувшегося из Гродно. Приятно отметить, что почти все ведущие игроки являлись воспитанниками тульского и областного футбола. Возглавлял «ТОЗ» москвич Вениамин Крылов, ветеран Великой Отечественной войны.

— Это был мой лучший сезон. Все понимали, что надо делать на поле, играли в обалденный футбол, — вспоминает самый грозный тульский форвард в советскую эпоху, автор ста забитых мячей Павел Шишкин.

В первенстве-1980 во второй лиге он 20 раз поразил ворота соперников, в активе Гришина 18 голов. Все команда была нацелена на атаку, туляки много забивали и одержали семь крупных побед. Особенно досталось «Волжанину» из Кинешмы — 7:2, причем шесть мячей гости из Ивановской области пропустили во втором тайме.

По подбору исполнителей и игровому потенциалу «ТОЗ», пожалуй, превосходил всех в зональном турнире, однако задача пробиться в первую лигу не ставилась, команда играла, если так можно сказать, в свое удовольствие. В июле–августе туляки одержали пять побед кряду: над «Красной Пресней» — 4:3, вологодским «Динамо» — 4:1, «Строителем» из Череповца — 5:2, в Рыбинске над «Сатурном» — 1:0 и, что особенно ценно, на поле лидера «Спартака» из Костромы — 3:1. Отставание от костромичей сократилось до трех очков, однако на большее наших футболистов не хватило. «ТОЗ» не удержался в тройке ведущих и скатился на итоговое восьмое место.

Не в последнюю очередь это произошло из-за абсурдного календаря. Летом команда Крылова провела семь домашних встреч подряд, заключительная игра года в Туле состоялась на удивление рано — 12 сентября с ивановским «Текстильщиком». Затем «ТОЗ» ждала серия из восьми матчей на чужих полях, которой оружейники и завершили сезон. Вряд ли что-то подобное можно встретить в мировом футболе.

Причина крайне несбалансированного календаря — в Олимпиаде-80, которая длилась с 19 июля по 3 августа. Оружейникам «повезло»: именно в этот период они должны были играть на выезде с «Москвичом» и «Красной Пресней», однако решением высшего советского руководства столица на время Игр превратилась в закрытый мегаполис. Из Москвы «за 101-й километр» заранее выдворили нежелательных элементов (алкоголики, наркоманы, фарцовщики, бездомные, жрицы любви и т. д.), стремясь показать иностранным делегациям и журналистам образцовый социалистический город. Не будем забывать, что происходило это в разгар «холодной войны». Но и добропорядочным нашим соотечественникам попасть в Москву не представлялось возможным. Запрет коснулся и участников футбольного первенства, матчи оружейников поменяли кругами, поломав весь план подготовки. «ТОЗ» отправили на заводскую базу отдыха в Велегоже, там команда тренировалась и ждала окончания Олимпиады.

В июле один за другим в Туле состоялись два матча, которые болельщики вспоминают до сих пор. Игра с тамбовским «Спартаком» в присутствии десяти тысяч болельщиков завершилась громким скандалом. Гости забили с двух сомнительных пенальти, оружейники проиграли — 1:2.

Вспоминает нападающий Александр Иващенко. Воспитанник тульского футбола в 1980 году выступал за тамбовчан:

— Непросто играть против команды родного города на прекрасно знакомом стадионе. В Туле в 1980 году была очень сильная команда, по именам сильнее, чем при Золотухине. Но тут другая причина. Судья Лакомов из Азова Ростовской области два одиннадцатиметровых Туле назначил, на трибунах его действия, мягко говоря, не поняли. После поражения «ТОЗа» страсти долго не утихали. «Спартак» больше часа не мог покинуть раздевалку, игрокам точно не поздоровилось бы. Выйдя со стадиона, я направился к отцу, который смотрел игру, успокоил его. А по поводу пенальти скажу: оба решения на усмотрение судьи, «фифти-фифти». Когда Лакомов назначил второй, я находился рядом и все видел. Защитник Миронов лежал, а мяч покатился и попал ему в руку. То есть умышленно он не играл рукой. Арбитр расценил иначе.

Позже, во время службы в правоохранительных органах, Иващенко узнал, что о переполохе в Туле оперативно сообщили в Москву. Генерала Сафонова, который возглавлял областную милицию, по рации вызывал первый замминистра внутренних дел СССР Чурбанов: «Что у вас там? Помощь не нужна?» Сафонов ответил, что ситуация под контролем, а болельщиков, которые требовали опротестовать результат, он поддержал в этом начинании. Лишь бы успокоились. Лакомова тем временем милиционеры на машине доставили «прямо к трапу» поезда. Группа болельщиков действительно преследовала арбитра до перрона Московского вокзала. Разъяренные фанаты пытались свести счеты с судьей, который, по их мнению, отнял у туляков победу.

В 2001 году Эдуард Лакомов инспектировал матч Кубка России в Туле между «Арсеналом» и раменским «Сатурном». 57-летний экс-арбитр с готовностью прокомментировал события 20-летней давности.

— Уже на восьмой минуте я назначил первый пенальти в ворота Тулы и до сих пор виню себя, что спустя минуту не дал еще один. Пожалел ваших. Был бы счет 0:2, вряд ли туляки стали бы возмущаться. Но «ТОЗ» отыгрался — 1:1. Незадолго до конца матча защитник хозяев Миронов, тот, который играл в московском «Торпедо», выгреб мяч из пустых ворот — очевидный пенальти! Футболисты «ТОЗа» не бунтовали, зато тренер Крылов побежал на трибуну и завел болельщиков, мол, «убивают» наших. Вот тогда-то все и началось. После матча толпа не давала выйти из-под трибуны, казалось, готова была растерзать. Меня сотрудники КГБ тайком посадили в «Москвич» и вывезли на вокзал, провожали до самого вагона. Разве такое забудешь?

Во встрече второго круга в Тамбове «ТОЗ» снова получил парочку 11-метровых и снова проиграл. Совпадение? Старшим тренером «Спартака» был Юрий Котов, поднаторевший в работе с южными командами, где, как правило, отношения с судьями носили весьма специфический характер. О тренерах, решавших исход матчей подобным образом, среди футболистов бытовала поговорка «продам шубу жены, но судью куплю».

После тамбовчан «ТОЗ» принимал «Балтику». Туляки никак не могли сломить сопротивление ни шатко ни валко выступавших в сезоне калининградцев, до последней минуты счет был равным — 1:1. Некоторые зрители уже потянулись к выходу, как вдруг… Что произошло дальше, описывает Павел Шишкин:

— Слава Мазалов играл правого защитника. «Рычаг» у него был такой, что мог без разбега мощно пробить. Мне для этого надо было разбежаться метров с пяти, не меньше. И вот Слава на последней минуте взял игру на себя: прошел за центр поля и почти с сорока метров нанес сумасшедший удар. Еще ветер подхватил мяч, и он залетел за шиворот вратарю — 2:1. Фантастический гол! Я подбежал и на радостях крикнул: «Спасибо, Сява, за сорок рублей!» Нам тогда такие премии за победу платили.

Продолжение следует…

Данный материал подготовлен при поддержке генерального партнера клуба — нефтяной компании «Роснефть».