«Сто лет в игре»: как тульских футболистов отправляли к станку

Оружейники крайне неудачно начали новое десятилетие, что напоминало о печальных семидесятых. Судите сами. За весь первый круг в сезоне 1981 года туляки смогли победить только раз, в течение первенства «ТОЗ» в семнадцати матчах не сумел поразить ворота соперников, как итог — 17-е место из 17 участников зонального турнира второй лиги.

Начинали сезон со столичным тренером Вениамином Крыловым, который работал в Туле третий год. Однако хронические неудачи в 1981-м привели к его отставке, в июле «ТОЗ» возглавил 43-летний Владимир Болотов. В свое время он играл в защите тульской команды мастеров, а на рубеже 60-70-х успешно тренировал наш «Металлург». Затем были командировки в «Кривбасс», Уфу и Брянск. Владимир Николаевич вернулся в Тулу, но мягкий по характеру Болотов не смог наладить атмосферу в коллективе.

— Никто из отцов города всерьез командой не занимался, поэтому игроки потеряли мотивацию, а с ней и дисциплину. На сборах в Пицунде тренировались вполноги — «дыр-дыр», «квадратики». Что-то типа свободного графика. Перед матчами могли в картишки перекинуться, в какие-то кубики и домино поиграть. Это с приходом Золотухина вся блажь пропала, Иван Васильевич устроил такие «гонки», что обо всех развлечениях сразу забыли, думали только о восстановлении после изматывающих тренировок. А тогда, в начале восьмидесятых, мы были, как вольный ветер, — вспоминает наш лучший бомбардир в советскую эпоху Павел Шишкин.

Июньский матч в Туле с мурманским «Севером» — наглядная иллюстрация, что «ТОЗ» жил по принципу «как сыграем, так и сыграем». Оружейники открыли счет уже на первой минуте. Это сделал Сергей Гришин, много забивавший в предыдущем сезоне (в конце первого круга бывший московский торпедовец, чемпион СССР 1976 года покинет тульскую команду). Гости из Заполярья быстро отыгрались и вышли вперед, на что Шишкин ответил голом. И все же мурманчане ушли на перерыв, ведя в счете 3:2.

Но самое интересное было во втором тайме. Над стадионом разверзлись хляби небесные. Ливень, как в финальной сцене культового фильма «Завтрак у Тиффани». Только нашим футболистам было не до романтики. Шишкин с пенальти пробил в перекладину, игра под тропическим дождем у «ТОЗа» совсем разладилась — северяне в течение пяти минут забили трижды. Некоторые зрители уже стали болеть за Мурманск и просили еще. Но всему есть предел — 3:7. Так много на Центральном стадионе туляки никогда не пропускали. Хет-триком отметился крепыш Вадим Лобок, этот мурманский Герд Мюллер, за плечами которого была еще и ленинградская балетная школа. Кстати, Лобок и в матче второго круга отгрузил тулякам три мяча, а «Север» снова победил — 4:2.

Хоть немного мрачный сезон-1981 скрасил приезд в Тулу в конце лета легендарных советских футболистов.

Лев Яшин, Виктор Царев и Сергей Сальников наблюдали за финалом Всесоюзного турнира «Кожаный мяч» в младшей группе. Лучший вратарь мира вручил кубок победителям — команде «Гюмри» из Армянской ССР, а еще Льву Ивановичу чуть ли не в буквальном смысле пришлось вытирать слезы серебряным призерам из краснодарского «Старта». Мальчишки ведь признают только первое место.



Но вернемся к «ТОЗу». В следующие два года проблемы никуда не исчезли. Дежавю, не иначе: за первый круг в 1982-м оружейники победили всего два раза, с треском проиграли дома ивановскому «Текстильщику» — 0:4, а через пару недель в городе невест были деклассированы — 0:7. Даже «Волжанин» из райцентра Ивановской области Кинешмы вдоволь покуражился над туляками — 4:0. «ТОЗ» привычно осел в подвале турнирной таблицы.

Отношения с болельщиками стали натянутыми. Наиболее продвинутые поклонники устраивали после очередного домашнего поражения «коридор» для команды. Выходивших со стадиона к «Икарусу» игроков встречали скандированием: «ТОЗ», на три дня к станку!» Некоторые футболисты не спешили покидать раздевалку, чтобы не слышать таких «приветствий».

Эмоции выплескивались и во время матчей.

— Идет игра, зрителей немного. Вдруг с западной трибуны отчетливо доносится: «Паша, помнишь мы вчера в „Ёлочке“ (в советское время популярное у туляков кафе в Центральном парке — прим. ред.) пили?» А я уже два дня на карантине, какая «Ёлочка»? Выждал момент, остановился и громко в сторону трибуны: «Ребята, найдите мне этого парня, я с ним поговорю», — рассказывает Павел Шишкин. Сейчас это воспринимается как анекдот, но тогда было не до шуток.

Наступил сезон 1983 года, но ничего не изменилось. В десяти стартовых турах команда Болотова одержала одну победу при соотношении мячей 4:19. Казалось, «ТОЗу» снова светит место в подвале таблицы. Однако случилось чудо. 1 июля оружейников возглавил искушенный тренер Иван Золотухин, успешно работавший в Горьком, Калинине, Ярославле, Владимире, Нальчике, Костроме.

Иван Васильевич первым делом вернул в команду признанного лидера Шишкина, которого тульские чиновники от спорта обвинили во всех неудачах и дисквалифицировали на год. Нападающий предсезонку прошел с каширским «Динамо».

— Золотухин посмотрел на нас и сказал, что тактика и техника нам особенно не нужны, только физика. И началось… Мы пахали на тренировках как лошади, — говорит Павел Шишкин. Нападающий отблагодарил тренера за доверие. С 8 голами за неполный сезон любимец тульских болельщиков стал самым результативным в команде.

Уже на следующий день после назначения Золотухина «ТОЗ» на характере взял очко в Красногорске с «Зорким» — 0:0, после чего одержал пять побед подряд: над череповецким «Строителем» — 2:0, вологодским «Динамо» — 1:0, в Рыбинске над «Сатурном» — 1:0, на поле калининской «Волги» — 2:1, дома над «Светотехникой» из Саранска — 3:0. Футбольная Тула очнулась от летаргического сна, болельщики вернулись на стадион.

Вольный ветер остался позади. Впереди был «Арсенал».

Продолжение следует.

Материал подготовлен при поддержке генерального партнера клуба — нефтяной компании «Роснефть».

