«Спортлото», «Спринт» и лотереи на рынках: во что играли наши папы и мамы

Азарт в советских гражданах жил всегда – и в бунтарские 70-е, и в 80-е с их скромными лотереями, и в 90-е, с розыгрышами бытовой техники и «наперсточниками» на рынках.

Волшебный барабан

Мамин голос выводит меня из оцепенения – я смотрел на гипнотизирующий крутящийся барабан. Мама говорит мне очень серьезно:

– Сережик, никогда не играй с государством в азартные игры!

После чего она, впрочем, почти всегда покупала мне желтый билетик моментальной, или, как ее еще называли в СССР, книжной лотерейки!

… 1987 год. Мы с мамой – в небольших размеров книжном магазине, приютившемся на улице Металлургов в Криволучье, в сталинке неподалеку от трамвайной остановки «Ул. Гайдара». Пока мама ищет контурные карты для школы, я нерешительно топчусь возле центра притяжения – небольшого, сделанного из прозрачного пластика вращающегося барабана с открывающимся окошечком с лотерейными билетиками внутри! При вращении они пересыпаются, перемешиваясь. Продавщица из книжного с улыбкой открывает окошко – я зажмуриваюсь и тяну билет!..

Внутри желтой обертки лежит маленькая бумажечка с размером выигрыша. Чаще всего нам с мамой попадались билетики «без выигрыша», но иногда это мог быть и целый рубль.

А как-то раз в эту замечательную лотерейку мы выиграли аж три рубля – неслыханная удача по тем временам!

Добавив совсем немного, на эту сумму можно было купить настоящий глобус – да не простой, а с лампочкой-подсветкой внутри! Получить приз день­гами было нельзя, обязательно что-то покупали в книжном магазине на всю сумму.

Лотерея, займ и вклад: поучаствовать я рад!

СССР предлагал своим гражданам сразу несколько способов законно удовлетворить свой азарт. Начиная с середины семидесятых в разные годы выпускались билеты всевозможных долгоиграющих лотерей (лотерея ДОСААФ, денежно-вещевая и «Спортлото»), для участия в которых нужно было купить билет и терпеливо дожидаться розыгрыша – в газете или на телевидении.

Но гораздо большей популярностью пользовались моментальные лотереи вроде книжной и в особенности «СПРИНТ». Билеты лотереи «СПРИНТ» продавали по 50 коп. и за 1 руб. – в зависимости от категории призов, в специальных будках для реализации билетов лотереи «Спортлото».



Советские плакаты подогревали азарт граждан и сулили им дорогие призы, призывая принять участие в лотерее.

Вспоминает Сергей Александров, 63 года, пенсионер:

– С начала восьмидесятых культура игры во всевозможные лотереи в СССР заметно выросла. По телевидению каждые выходные транслировался розыгрыш «Спорт­лото» – красивые девушки в нарядных платьях озвучивали и выставляли на специальную подставку номера шаров, вывалившихся из барабана. Дополнительный азарт действу придавало то, что оно шло по телевизору в реальном времени. Однако самыми популярными были все же моментальные лотереи, в которых в случае удачи можно было получить свой приз. Один знакомый выиграл в денежно-вещевую лотерею новенький автомобиль – 21-ю «Волгу».

В те времена автомобили были большим дефицитом, поэтому кто-то из руководства просто перекупил у счастливчика билет на получение авто, избежав стояния в длинной очереди. А другой знакомый выиграл в моментальной лотерее 24-ю «Волгу», купив выигрышный билет в палатке «Спортлото» по пути в хлебный магазин!

У взрослых серьезных людей в те годы были такие средства «приумножения и накопления» денег, как долгосрочный вклад в сберегательной кассе и покупка облигаций государственного займа. Увы, ни то ни другое в результате не принесло никакого дохода и напрочь обесценилось.

«Кинорозыгрыш» и газеты «на халяву»

Элемент азарта и лотереи в конце восьмидесятых – начале девяностых присутствовал во всем, даже в рок-музыке. Отлично помню, как приобрел в киоске «Союзпечати» на остановке «Поликлиника» набор почтовых открыток с изображением Виктора Цоя по цене 2 руб. 70 коп. Кроме самих открыток, завернутых по тогдашней моде в картонную упаковку-триптих, обложка содержала условия и вопросы конкурса-викторины на знание истории группы «Кино», выигрышем была виниловая пластинка и плакат с изображением самых известных и популярных в СССР рокеров.

Кроме подобных розыгрышей, в то время популярные детские и юношеские печатные издания проводили розыгрыш бесплатной подписки – как правило, на один месяц или на один квартал. Мне тоже однажды повезло, и я целый месяц бесплатно получал выигранное в почтовом отделении приложение к суперпопулярному в те годы журналу «Юный техник».



«Без лоха жизнь плоха!»

Воспоминаниями из детства о мошенниках и их жертвах делится читатель Myslo Евгений Сидельник, 43 года, руководитель торгового отдела:

Евгений Сидельник – Я не верю в удачу, поэтому всегда стараюсь рассчитывать только на себя и свои собственные силы, так что сам в лотереи играл нечасто. Но зато отлично помню, как в девяностые на всех тульских рынках, словно грибы после дождя, повылазили «точки» с многочисленными моментальными вещевыми лотереями. На деле же это было всего лишь средство для сравнительно честного отъема денег и оболванивания наивных советских граждан.

Подобные викторины, розыгрыши и лотереи предлагались в начале девяностых всем тулякам и гостям города, к примеру на тульском Центральном рынке. То тут, то там на улицах Каминского и Пирогова возникали веселые продавцы билетиков «счастливого» розыгрыша. По нему можно было выиграть дешевые китайские магнитофоны Sonay и Panasound, низкого качества видео и аудиокассеты, а также дешевые утюги и т. д.

– Радость обладателя «счастливого» билета была недолгой: естественно, тут же находилось как минимум еще два «победителя», среди которых объявлялся «аукцион» – приз-то был только один! В итоге участник «лотереи», как правило, становился обладателем бытовой техники весьма сомнительного качества, которую он купил втридорога.

К услугам самых отчаянных и азартных постсоветских граждан были сидящие прямо на асфальте профессиональные «наперсточники», предлагавшие за деньги угадать, под каким из стаканчиков скрывается шарик. Подобные увеселения были противозаконны, а потому всегда собирали целую толпу людей, среди которых были и подставные «везунчики». Каталы-наперсточники одновременно выполняли и роль профессиональных зазывал: они крутили свои стаканчики, буквально гипнотизируя зевак своим «кручу-верчу, обмануть хочу!» или «покрутил-погадал, думал, шарик угадал!».

Стоит ли говорить, что угадать, в каком именно стаканчике шарик-лошарик, было просто нереально!

– Они часто сопровождали этот процесс чтением забавных хулиганских четверостиший, например такого: «Бабушка Алена нашла три миллиона, думала пропить-прогулять, решила нам проиграть!» Не обошел народный фольклор и любимейшую в народе лотерею «Спортлото» – ей было посвящено такое четверостишие: «Играйте в «Спортлото» – не проигрывает никто! А у кого нету денег – привяжите к попе веник!»

Знаете ли вы, что…

… советская печатная индустрия не могла обеспечить должную защиту изображения билетов моментальной лотереи – печатью и упаковкой занимались зарубежные типографии по заказу СССР.

… первый тираж моментальной лотереи «Спринт» был отпечатан в количестве 1 млн билетов.

… каждый четвертый билет моментальной книжной лотереи был выигрышным.

Только цифры