Как гувернантка сбежала от своего высокопоставленного любовника, прихватив драгоценности его жены

«Ах, водевиль, водевиль…» Василий Жуковский напевал мелодию модного куплета, рифмуя строчки детективной истории о превращении любовного треугольника в квадрат с похищением и кражей фамильных драгоценностей.

Так горничная могла выглядеть по версии нейросети Gemini. Автор текста Ирина Парамонова.

Но, ей Богу, не смешно, так как в деле замешана родня его сводной сестры.

В 1796 году в эпицентре светского скандала оказался советник Тульской палаты гражданского суда 40-летний Степан Иванович Вельяминов: от него сбежала любовница, прихватив с собой бриллианты его законной жены.

Пикантную историю на все лады склоняли в тульских клубах и салонах: одни возмущались поступком «дерзкой девки», другие – к их числу относился и управляющий имением графов Бобринских, ученый-энциклопедист Андрей Тимофеевич Болотов – ахали по поводу морального облика дворянина и потирали руки, мол, так ему и надо.

Степан Иванович был младшим сыном тульского помещика, владельца скромного имения в селе Покровском Одоевского уезда. Звезд с неба не хватал, ничем особо не увлекался, разве что чрезмерно любил карты. С таким раскладом едва ли имелись шансы на успех – в делах служебных и сердечных. Но удача улыбнулась Вельяминовым.

Его старший брат Николай ухаживал за дочерью белев­ского городничего – Натальей Афанасьевной Буниной, сводной сестрой поэта Жуковского. Будущий наставник Императора Александра II появился на свет в белевском селе Мишенском от внебрачной связи Афанасия Ивановича Бунина с турчанкой Сальхой. Ее привезли в подарок барину из военного похода, а когда родился младенец Василий, записали ему в отцы одного из приживал городничего – Андрея Жуковского.

Василий Андреевич чудом получил дворянский титул – помогли связи его сводных сестер. Шутка ли, Наталья Бунина стала фавориткой первого тульского губернатора – государева наместника Михаила Никитича Кречетникова.

Наталье Буниной было всего 20 лет, когда она покорила сердце Кречетникова. Для проформы она получила и официального супруга – Николая Ивановича Вельяминова. «Муж Вельяминовой не чувствовал ни малейшего стыда, что носил только звание мужа», – сокрушался Болотов, хотя прекрасно понимал правила игры екатерининской эпохи.

Иван Афанасьевич Бунин с семейством жил в усадьбе Мишенское под Белёвом – живописном месте с барским домом, садом и тихими беседками. Возможно, где-то на этих дорожках и состоялась роковая встреча дочери городничего и губернатора. Рисунок В. А. Жуковского, сводного брата фаворитки наместника.

Николай Вельяминов пустил губернатора на свое брачное ложе и в обмен получил кресло вице-губернатора. Высокие посты достались и его братьям. Средний – Александр (к слову, отец двух героев Отечественной войны 1812 года) стал советником в Тульской палате гражданского суда. Младшего – Степана Вельяминова – сначала отправили прокурором в Калугу, а затем в Тулу в судебную палату.

Из грязи – в князи, на солидную должность, с содержанием, которое позволило держать большой дом, жену «с бриллиантами и лучшими вещами на руках» и любовницу – замужнюю женщину, что прислуживала его супруге.

Но в 1796 году любовный треугольник в доме Степана Вельяминова неожиданно дал трещину. В горничную без ума влюбился пристав тульских оружейников – некий господин Михайлов. По отзывам современников, весьма пронырливый и бойкий человек.

Он потерял голову от страсти, преследуя женщину повсюду. В итоге она не устояла и согласилась бежать: и от любовника, и от законного мужа, если Михайлов все устроит как похищение. Оружейных дел мастер оказался не промах. Он согласился, но поставил свое условие, что сбежит она не с пустыми руками, а прихватит все бриллианты госпожи и другие ценности.

Пылким любовникам согласились помочь два тульских оружейника. Они под покровом ночи и привезли горничную с багажом в съемную квартиру Михайлова.

Их счастье длилось всего три дня

и три ночи.

Советник палаты граждан­ского суда Степан Вельяминов и предположить не мог, что любовница не сбежала, а изменила. Он написал челобитную тульскому исправнику о бег­стве горничной и краже драгоценностей на две тысячи рублей и сильно удивился, когда полицмейстер сообщил ему детали. Но вернуть беглянку оказалось не так-то просто.

Михайлов, узнав, что в дело вмешалась полиция, встретил Вельяминова у выхода из здания судебного присутствия на Киевской улице (это здание прекрасно сохранилось с XVIII века, в нем сейчас размещается Тульский областной суд). «Похититель» предложил договориться: он платит три тысячи рублей и оставляет женщину себе. Вельяминов заявил, что не возьмет и 10 тысяч.

Разговор закончился дракой и новой челобитной в Тульский уездный суд от Вельяминова. Он требовал осудить Михайлова за похищение человека и воровство.

Но Тульский уездный суд не признал вины Михайлова. Оказалось, что в дело вмешался вице-губернатор, князь Петр Николаевич Оболенский. Ему непосредственно подчинялся Тульский оружейный завод, и Оболенский решил взять Михайлова под свое покровительство.

«Суд уездный провинился тем, что явное бездельническое, воровское и доказанное и обличенное дело не осудил с должною строгостью, а определил участникам в оном ведаться формальным судом, то есть пустил в бесконечность», – записал в дневнике об этой истории Болотов.

Вельяминов не привык проигрывать. Подключил все свои связи, дошел до Сената и добился не только приговора Михайлову, но и отвода всего состава Тульского уездного суда, не пожелавшего принять законное решение. Впрочем, и сам Вельяминов вскоре лишился должности и ушел в отставку: новый русский император Павел I, в отличие от любвеобильной Екатерины Великой, не поощрял адюльтер.

Это та самая улица Киевская в Туле, где около судебного присутствия – справа у фонариков – подрались из-за женщины советник палаты и оружейный пристав. Рисунок В. А. Жуковского, родственника пострадавшего.

А что же Жуковский? В темной истории своей семьи он остался лучом чистого света – настолько прозрачного, что именно ему, автору «Добродетели» и «Светланы», императорская семья доверила учить русскому языку супругу великого князя Николая Павловича – Александру Федоровну, а затем стать наставником будущего императора-реформатора Александра II.

