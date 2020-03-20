Выходные в Туле онлайн: 20-22 марта

Несмотря на карантин, на выходных все же будет чем заняться. В программе все те же концерты, вечеринки и спектакли только в режиме онлайн.

Онлайн-концерт группы Би-2

Как попасть: зайти на b2.okko.tv 20 марта в 19.00

Группа отменила концерты своего тура, взамен она даст бесплатный живой концерт для всех желающих. Группа исполнит песни концертной программы NewBest. Кроме того, солисты Би-2 Шура и Лева ответят на вопросы поклонников.

Онлайн-концерт Дениса Мацуева

Как попасть: зайти на сайт Министерства культуры, Одноклассники или ВКонтакте 20 марта в 19.00

Денис Мацуев организовывает первый в истории концерт онлайн-трансляций классический концерт без зрителей. Вместе с пианистом на сцене выступят Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программе: Чайковский — «Времена года» и джазовые композиции.

Онлайн-показы спектаклей в «Эрмитаже»

Как попасть: заходить в группу Вконтакте ежедневно в 19.00

Несмотря на то, что с 18 марта по 1 апреля театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои архивные спектакли в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети ВКонтакте.

В ближайшие три дня можно будет посмотреть следующие спектакли:

20.03 «Поднять занавес», П. Куилтер. Комедия-фарс в 2-х действиях. 12+.

21.03 «Маленький Мук». По сказке В. Гауфа. 6+.

22.03 «Бабки Ёжки и листопад». Лана Ра, сказочная пьеса. 3+.

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме

Как попасть: зайти в ВК-сообщество Экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка по пятницам в 22.00

С 19 марта по 12 апреля Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.

На этих выходных запланированы следующие мероприятия:

20 марта:

11.00 День лягушки: водонос, помидоры

16.00 День лягушки: квакша австралийская — кормление, украшенная рогатка — головастики

22.00 Ночная прогулка по зданию

20−22 марта:

11.00, 16.00 Ням-ням шоу

Мультфильмы, игры и книги для детей в сервисе Arzamas

Как попасть: зайти на сайт или воспользоваться приложением

На детской страничке вы найдете книги, музыку, мультфильмы и игры, отобранные экспертами. Прямо в видеоплеере можно выбирать мультфильм по возрасту ребенка. В музыкальном разделе представлены классическая и современная музыка, радиоспектакли. В библиотеке можно почитать стихи, прозу и истории из жизни любимых писателей и даже познакомиться с научными достижениями. В игровом разделе можно найти занимательные задачки, считалочки и игры с подробными инструкциями.

Редкие книги из государственных библиотек в сервисе «Литрес»

Как попасть: перейти по баннеру, размещенному на сайтах библиотеки и скачать приложения «Читай!» и «Слушай!» на платформах iOS и Android.

С помощью этого сервиса можно получить бесплатный доступ к хранилищам крупных российских библиотек. Каждому пользователю доступно 50000 электронных и аудиокниг на 14 дней. Читать и слушать понравившиеся книги можно на любом удобном устройстве, достаточно установить нужное приложение. Книга хранится в личном кабинете 14 дней, а затем возвращается в библиотеку автоматически после истечения установленного срока. В случае, если пользователь не успел прочитать или послушать произведение, он может взять его повторно неограниченное количество раз.

Советские сказки и мультфильмы в онлайн-доступе

Как попасть: зайти на сайт mp3tales.info

На ресурсе хранятся оцифрованные аудиосказки и мультфильмы советских времен из архива Гостелерадиофонда. Любимые сказки стали доступны для для детей и для взрослых, которые хотят вспомнить детство. В каталоге можно найти русские народные сказки, аудиоспектакли с легендарных пластинок «Мелодия» и любимые советские мультфильмы. При желании можно создавать собственный плей-лист.

Вечеринка в онлайн-баре

Как попасть: обеспечить работу микрофона и камеры и зарегистрироваться на сайте staythefuckhome. bar

На фоне карантина российское брендинговое агентство создало международный онлайн-бар. Зайти в него может любой желающий, достаточно обеспечить себе видеосвязь. В баре можно встретить собеседника из любого уголка мира, опрокинуть с ним пару стаканчиков или попрактиковать английский. Напитками вы обеспечиваете себя сами. В баре работает 2 зала — в одном могут собраться четыре человека, в другом — компания до 12 человек. Чтобы пригласить кого?то, надо скопировать ссылку-приглашение. В отличие от традиционных баров этот работает круглосуточно.

Играть в шахматы с друзьями онлайн

Как попасть: зайти на сайт https://lichess.org и выбрать противника

Любители шахмат могут сыграть партию онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт и выбрать один из девяти видов шахматных игр. Здесь можно смотреть трансляции крупных международных турниров.

Читка «Задонщины»

Как попасть: 21 марта зайти в Instagram «Куликово поле»

В честь 640 годовщины Куликовской битвы 11 российских музеев читают «Задонщину» в Инстаграм. Первые строки древнерусской повести о сражении на Дону в аккаунте музея-заповедника «Куликово поле» озвучит доктор исторических наук, заведующий музейным комплексом в Моховом Олег Генрихович Вронский. Мероприятие проходит в рамках правительственной акции «Вирус.net». По ее условиям государственные культурные учреждения проводят различные мероприятия в режиме онлайн. Полную афишу «Вирус.net». можно найти на сайте.

а что с кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD»

Как попасть:

Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождения дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождения дома и получить код на 14 дней. Premier — просто зайти на сайт и выбрать нужный фильм

— просто зайти на сайт и выбрать нужный фильм more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA

— зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA ivi — оформить подписку на 30 дней за 1 рубль

— оформить подписку на 30 дней за 1 рубль КиноПоиск HD — оформить бесплатную подписку на 30 дней.

«Тролли 2 Мировой Тур»





Во время карантина в любом из вышеперечисленных кинотеатров можно посмотреть самые свежие новинки совершенно бесплатно. На этой неделе в прокат выходят детский анимационный мюзикл от именитой студии DreamWorks Animation.

По сюжету главные герои знакомятся с разными музыкальными стилями. Рейвы, опенэйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы — впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все, чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

«Афера в Майами»

Еще одна киноновинка недели — фильм «Афера в Майами». Сюжет построен в стиле шпионского боевика. Главный герой является тайным агентом под прикрытием, который был брошен на борьбу с террористическими группировками, базирующимися в Америке. Однако, несмотря на успешность миссии, агентов ловят на подпольной торговле наркотиками, что может грозить крупным международным скандалом. Одну из главных ролей сыграла обворожительная Пенелопа Крус. Плюс фильм позволяет насладиться роскошными пейзажами и проникнуться курортной атмосферой.