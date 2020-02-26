Лечение зубов под микроскопом: ювелирная точность и качество
В каких случаях необходимо лечить зубы под микроскопом? Как с помощью микроскопа можно спасти зубы и в некоторых случаях даже избежать их удаления? Давайте разберемся!
Использование микроскопа в стоматологии — это инновация, которая представлена далеко не во всех клиниках. В Туле лечение под микроскопом теперь доступно и в «Инновационной стоматологии на Марата-31». Специалисты клиники рассказали, как микроскоп помогает докторам в самых сложных случаях лечения зубов.
– Для чего в лечении зубов применяется микроскоп?
– Лечение зубов и особенно корневых каналов — ювелирная работа: сам зуб невелик, а его каналы — еще меньше. В некоторых случаях корневые каналы без увеличения вообще невозможно пролечить и они остаются необработанными.
Мы используем операционный микроскоп немецкой марки Kaps — это оборудование считается одним из лучших в мире.
Он дает многократное увеличение —
в 40 раз, помогая врачу увидеть все особенности строения зуба, количество и конфигурацию его каналов.
Стоматолог получает изображение высокой четкости, как при компьютерной томографии в 3D-формате, может уверенно и четко проводить лечение и непрерывно контролировать его ход. Под микроскопом отчетливо видны пораженные ткани зуба, и врач работает только с ними, не затрагивая здоровые. Это позволяет проводить лечение с максимальной точностью и качеством и сохранить зубы здоровыми на долгие годы.
– При лечении каких заболеваний применяется микроскоп?
– Микроскоп мы применяем при эндодонтическом лечении корневых каналов зубов, при осложненных формах кариеса. Это инновационное оборудование помогает врачу легко обнаружить вход в каналы. Микроскоп особенно незаменим при лечении и пломбировании зубов со сложным строением каналов. Он позволяет качественно и точно очистить каналы и тщательно их загерметизировать.
– Микроскоп помогает избежать таких проблем, как не полностью запломбированные каналы или обломки инструментов?
– Совершенно верно! Микроскоп позволяет качественно залечить корневые каналы, исключая появление пустот и тем более незалеченных каналов. Используя микроскоп, врач может перелечить те зубы, которые были неудачно запломбированы ранее или в которых после предыдущего лечения остались инородные тела — штифты, обломки инструментов: под увеличением они будут бережно излечены без повреждения здоровых тканей зуба. Использование микроскопа на 90% сокращает число осложнений после эндодонтического лечения.
– С помощью микроскопа врач может увидеть начало кариеса и вовремя вылечить его?
– Конечно. Микроскоп дает возможность увидеть самые незначительные по величине поражения мягких тканей зуба, поэтому врач может предупредить пациента о том или ином заболевании на самой ранней стадии.
– Врач сам определяет, понадобится ли для лечения микроскоп, или это выбор пациента, как лечиться — с микроскопом или без него?
– Пациент, как правило, самостоятельно не может понять, в каких случаях ему нужно лечение под микроскопом. Да, с микроскопом можно лечить и обычный, неосложненный кариес, но нужно понимать, что стоимость такого лечения дороже стандартного.
Необходимость применения микроскопа определяет стоматолог, если в ходе диагностики выявляется сложное строение каналов, воспаление, киста на корне зуба и др. Также пациенты часто обращаются к нам за лечением на микроскопе по рекомендации врачей других клиник, не имеющих такого оборудования.
– Использование микроскопа не вредно для пациента?
– Нет, микроскоп не имеет никакого излучения или другого негативного воздействия на организм пациента. Это просто оптический прибор, который дает многократное увеличение, тем самым повышая качество лечения.
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