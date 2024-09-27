Контрольная закупка Myslo: пробуем борщи из супермаркетов

Мы не испугались дегустации покупного оливье и решили попробовать еще и борщ. В этот раз получилось не так плохо. Мы купили борщ пяти торговых марок:

NATUR BUFFET,

«Главсуп»,

«Пятерочка Кафе»,

LUNCH 2 GO,

«Глобус».

NATUR BUFFET

Цена: 99,99 руб.

Вес: 340 г.

Производитель: ООО «Мясокомбинат „Дороничи“», Кировская обл., Киров.

Состав: вода питьевая, свекла столовая свежая, капуста белокочанная свежая, полуфабрикат мясной из свинины (свинина, вода, соль), картофель, паста томатная концентрированная, бульон говяжий сухой (соль, мальтодекстрин, загуститель дикрахмаладипат ацетилированный, сахар, ароматизаторы «Мясо», «Говядина»; масло растительное, лук сушеный, краситель сахарный колер III, полученный по «аммиачной» технологии; регулятор кислотности лимонная кислота, петрушка сушеная, перец черный молотый), томаты замороженные, перец красный замороженный, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, лук репчатый жареный, морковь, сахар, уксус столовый 9%, чеснок сушеный, загуститель дикрахмаладипат ацетилированный, укроп свежий, петрушка свежая, пряности, антиокислитель экстракты розмарина.

Состав внушительный, и в нем нам не нравятся ароматизаторы «Мясо» и «Говядина», которые есть в составе сухого бульона. А еще в этот борщ добавили загуститель со сложным названием дикрахмаладипат ацетилированный. Информация в интернете говорит о том, что продукты с его содержанием детям лучше не давать.

Итак, что на вкус. Если не читать состав, не быть предвзятым, то все довольно неплохо. Мясо в наличии имеется, оно мягкое, за это плюс. Суп не очень густой. Овощи как будто слегка переварены, но терпимо.

Ярких вкусовых красок вы тут не найдете, борщ немного пресноват. Но в целом есть можно.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Главсуп»

Цена: 195,99 руб.

Вес: 250 г.

Производитель: ООО «Кафе ин кафе Интернешнл», Челябинская область, г. Златоуст.

Состав: вода, говядина, свекла, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, фасоль стручковая, томатная паста, масло подсолнечное, соль, чеснок, болгарский перец, сахар, приправа универсальная (в составе — усилители вкуса и аромата Е621, Е627, Е631, ароматизаторы, сухой соевый соус, краситель Е150с), универсальная приправа, уксусная кислота, сушеный укроп, черный молотый перец, лавровый лист.

В этом борще без ароматизаторов тоже не обошлось, а помимо него есть глутамат натрия в компании еще двух усилителей вкуса.

Этот суп продается замороженным, и, если честно, мы не ожидали от него ничего хорошего. Вкус у этого борща ярче, чем у предыдущего. Он в меру кислый, и здесь чуть больше соли, это очень в тему.

В супе мы нашли несколько кусочков мяса. Есть овощи. Все порезано довольно мелко. В целом на вкус борщ приятный. Он нам понравился больше других участников этого обзора. Но немного снизим оценку из-за наличия ароматизаторов и усилителей вкуса в составе.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

«Пятерочка Кафе»

Цена: 99,99 руб.

Вес: 250 г.

Производитель: ООО «Глобал Фуд», Московская обл., Люберецкий район, МО Замоскворечье.

Состав: вода, свекла, картофель, капуста белокочанная, куриное филе, морковь, лук репчатый, томатная паста, сахар, масло подсолнечное, чеснок сушеный, бульон из курицы сухой (содержит: ароматизаторы, краситель Е150с), уксус столовый 9%, соль, лавровый лист, консервант бензоат натрия, перец черный молотый.

В этом борще нет глутамата, но без ароматизатора не обошлось. Видимо, найти настоящий борщ в магазине вообще не получится.

У этого борща очень насыщенный цвет! А вкус у борща из «Пятерочки» напоминает суп из столовой детского сада. И вообще-то это не плохо, а очень даже приятно.

Борщ сладкий, без кислинки. Мясо порезано маленькими кусочками, есть овощи. Причем сохранен баланс бульона и наполнения. Из недостатков — не очень яркий вкус, хотелось его еще немного досолить, а в остальном — достойно.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

LUNCH 2 GO

Цена: 139,90 руб.

Вес: 390 г.

Производитель: ООО «Глобал Фуд», Московская обл., Люберецкий район, МО Замоскворечье.

Состав: вода, свекла, картофель, капуста белокочанная, томатная паста (томаты, соль), куриное филе, морковь, лук репчатый, сахар, масло подсолнечное, уксус 9%, чеснок сушеный, приправа овощная (соль, сахар, экстракт дрожжевой, лук, морковь, пастернак корень, петрушка, куркума, чеснок, перец черный молотый), бульон куриный сухой (соль, ароматизаторы, мальтодекстрин, крахмал кукурузный, экстракт дрожжей, сахар, растительное масло, концентрат овощных соков (лука, моркови, сельдерея, лука-порея), краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, лавровый лист, перец черный молотый.

В этом супе очень мало мяса и совсем нет кислинки. Выглядит он тоже не очень: все порезано мелко, но при этом куски капусты огромные.

Пахнет борщ неаппетитно, да и на вкус так себе. Слишком сладкий, да еще и с каким-то посторонним привкусом. Мы такое не одобрили.

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

«Глобус»

Цена: 179,99 руб.

Вес: 450 г.

Производитель: собственное производство «Глобус», Московская обл., г. Щелково.

Состав: вода, свекла, капуста белокочанная, картофель, говядина, морковь, лук репчатый, перец болгарский, томатная паста (томаты), масло подсолнечное, соль, укроп, петрушка, чеснок, сахар, уксус столовый 9%, перец белый молотый, лист лавровый.

У нас получилось! Мы нашли борщ без ароматизаторов и усилителей вкуса. За это можно смело давать +1 к оценке на дегустации.

У борща из «Глобуса» не такой яркий вкус и запах, но оно и понятно, этот суп — единственный натуральный в обзоре. Сладковатый, хорошо ощущается болгарский перец и зелень. Нежирный, приятный. Немного пресноват и жидковат, но в целом это можно простить за натуральность.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Самое дешевое блюдо — NATUR BUFFET (29 руб. за 100 г).

Самое дорогое блюдо — «Главсуп» (78 руб. за 100 г).

Самое невкусное блюдо, по мнению редакции, — LUNCH 2 GO.

Самое вкусное, по мнению редакции, — «Глобус» и «Главсуп».