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Весенний Party Market

Весенний Party Market

2 марта в «Октаве» пройдет весенний Party Market.

Что будет:

Мастер-классы, маркет локальных брендов, музыка. Студия танца Феиdance порадует гостей яркими танцевальными номерами. Также организаторы приглашают стать частью вышивального перфоманса от талантливой тульской художницы Кати Маклиновой.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
2 марта 2024, суббота
12:00
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