2 марта в «Октаве» пройдет весенний Party Market.



Что будет:

Мастер-классы, маркет локальных брендов, музыка. Студия танца Феиdance порадует гостей яркими танцевальными номерами. Также организаторы приглашают стать частью вышивального перфоманса от талантливой тульской художницы Кати Маклиновой.