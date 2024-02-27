Весенний Party Market
2 марта в «Октаве» пройдет весенний Party Market.
Что будет:
Мастер-классы, маркет локальных брендов, музыка. Студия танца Феиdance порадует гостей яркими танцевальными номерами. Также организаторы приглашают стать частью вышивального перфоманса от талантливой тульской художницы Кати Маклиновой.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
2 марта 2024, суббота
12:00
28 февраля - 6 марта
22 февраля - 6 марта
19 августа - 6 марта 2023
27 февраля - 6 марта
18 февраля - 6 марта
11 мая - 6 марта 2023