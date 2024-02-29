Ночная лыжная гонка
2 марта на Косой Горе в пятый раз пройдет атмосферное спортивное событие — ночная лыжная гонка «Веденино».
Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 25 км, а юные спортсмены — 600 м и 2 км. Подать заявку на участие можно заранее по электронному адресу [email protected] или в день гонки с 15.00 до 16.30 в лыжероллерном центре «Веденино».
Где и когда?
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
2 марта 2024, суббота
17:30
18 февраля - 6 марта
22 февраля - 6 марта
19 августа - 6 марта 2023
11 мая - 6 марта 2023
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