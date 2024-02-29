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Ночная лыжная гонка

Ночная лыжная гонка

2 марта на Косой Горе в пятый раз пройдет атмосферное спортивное событие — ночная лыжная гонка «Веденино».

Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 25 км, а юные спортсмены — 600 м и 2 км. Подать заявку на участие можно заранее по электронному адресу [email protected] или в день гонки с 15.00 до 16.30 в лыжероллерном центре «Веденино».

Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
2 марта 2024, суббота
17:30
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