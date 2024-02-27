1 марта в Городском концертном зале Андрей Князев и группа «КняZz» представят большую концертную программу «Волшебная книга».

Название символизирует путешествие в сказочный мир Князя, ведь книга всегда являлась неотъемлемым атрибутом его творчества. Также «Волшебная книга» — это песня из нового альбома «Платим за Шута!», который группа «КняZz» выпустила в конце 2023 года. И, конечно, вы услышите на предстоящем концерте новые драйвовые композиции из первой части пластинки, баллады из второй, а также горячо любимые хиты за всё творчество Андрея Князева.

Команда всегда старается делать свою программу насыщенной, чтобы концерты проходили энергично и весело, чтобы каждый мог окунуться в свою историю мощных хитов или рок-баллад в классическом стиле группы «КняZz».

Для более полного погружения зрителей в сказочный мир Андрей Князев совместно с художником по свету работают над оформлением шоу. Вас ждут новые персонажи, образы и атмосферные локации на экранах, которые уже стали визитной карточкой Князя.

Андрей Князев и группа «КняZz» ждут вас на большом концерте «Волшебная книга»! Хой!



Стоимость: от 5200 руб.