Книжный фестиваль, матч «Арсенала» и Кубок кремлевского канала по сапбордингу: выходные в Туле

А еще квартирник в «Октаве» и кубок губернатора по авиамодельному спорту — в нашем обзоре выходных.

а что в кино? Любовь зла

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.