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Книжный фестиваль, матч «Арсенала» и Кубок кремлевского канала по сапбордингу: выходные в Туле

Книжный фестиваль, матч «Арсенала» и Кубок кремлевского канала по сапбордингу: выходные в Туле

А еще квартирник в «Октаве» и кубок губернатора по авиамодельному спорту — в нашем обзоре выходных.

Наши дни

Когда: 12-13 октября, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Наши дни

12 и 13 октября в «Октаве» пройдет ежегодный книжный фестиваль современной литературы «Наши дни».

В программе: встречи с современными писателями, драматургами, литературными обозревателями и комиксистами, мастер-классы и книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами. Подробная афиша фестиваля по ссылке.

 

«Арсенал» — «Сочи»

Когда: 13 октября, воскресенье, 14.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Сочи»

13 октября «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Сочи».

 

Кубок кремлевского канала по сапбордингу

Когда: 12 октября, суббота, 9.30.

Где: Казанская набережная.

Кубок кремлевского канала по сапбордингу

12 октября на Казанской набережной пройдет Кубок кремлевского канала по сапбордингу

 

Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту

Когда: 12 октября, суббота, 11.00.

Где: Тульский велотрек.

Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту

12 октября на тульском велотреке пройдет Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту
 

 

Хеллоуинский парад собак в поддержку бездомных животных

Когда: 13 октября, воскресенье, 13.00.

Где: Кинологическая площадка на Тимирязева, 70.

Хеллоуинский парад собак в поддержку бездомных животных

13 октября в Туле пройдет парад собак. Выставка состоится на кинологической площадке. По словам организаторов, парад состоится в поддержку бездомных животных.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 11 октября, пятница, 17.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

11 октября в кафе «Октавы» выступят Яна Желова и Александр Матвеев — уникальный проект тульских музыкантов. Кельтская арфа, женский вокал и любимые всеми песни в фолк-обработке.

 

Трибьют «Кино»

Когда: 13 октября, воскресенье, 19.30.

Где: Градов music bar.
Стоимость: от 1000 руб.

Трибьют «Кино»

13 октября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит трибьют «Кино».

 

Белые ночи

Когда: 13 октября, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Москва-Петушки

13 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. 

 

а что в кино?

Любовь зла

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.

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Автор:
сегодня, в 12:52 +1
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