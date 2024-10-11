Книжный фестиваль, матч «Арсенала» и Кубок кремлевского канала по сапбордингу: выходные в Туле

Наши дни
Где: Творческий кластер «Октава».
12 и 13 октября в «Октаве» пройдет ежегодный книжный фестиваль современной литературы «Наши дни».
В программе: встречи с современными писателями, драматургами, литературными обозревателями и комиксистами, мастер-классы и книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами. Подробная афиша фестиваля по ссылке.
«Арсенал» — «Сочи»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
13 октября «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Сочи».
Кубок кремлевского канала по сапбордингу
Где: Казанская набережная.
12 октября на Казанской набережной пройдет Кубок кремлевского канала по сапбордингу.
Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту
Где: Тульский велотрек.
12 октября на тульском велотреке пройдет Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту.
Хеллоуинский парад собак в поддержку бездомных животных
Где: Кинологическая площадка на Тимирязева, 70.
13 октября в Туле пройдет парад собак. Выставка состоится на кинологической площадке. По словам организаторов, парад состоится в поддержку бездомных животных.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
11 октября в кафе «Октавы» выступят Яна Желова и Александр Матвеев — уникальный проект тульских музыкантов. Кельтская арфа, женский вокал и любимые всеми песни в фолк-обработке.
Трибьют «Кино»
Где: Градов music bar.
Стоимость: от 1000 руб.
13 октября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит трибьют «Кино».
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
13 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.