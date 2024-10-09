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Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту

Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту

12 октября на тульском велотреке пройдет Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту. 

Спортсмены представят Москву, Белгород и Белгородскую область, Северодвинск, Нижний Новгород и Тулу.

Участники выявят победителя в классической гонке дронов (F9U) на трассе формата FAI, состоящей из арочных ворот, флагов и естественных препятствий велотрека.

Площадка велотрека предполагает многоуровневую траекторию полетов и скоростные участки. Правила соревнований позволяют сделать большое количество вылетов, которые завершатся ярким финалом лучших пилотов этого дня.

Вход для зрителей свободный. Начало соревнований в 11.00.

Где и когда?
Тульский велотрек
Тула , Проспект Ленина, д. 87/2
12 октября 2024, суббота
11:00
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