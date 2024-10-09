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Наши дни

Наши дни

12 и 13 октября в «Октаве» пройдет ежегодный книжный фестиваль современной литературы «Наши дни».

В программе: встречи с современными писателями, драматургами, литературными обозревателями и комиксистами, мастер-классы и книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами. Подробная афиша фестиваля по ссылке.

Фестиваль будет интересен в первую очередь тем, кто старается держать руку на пульсе книжной индустрии и неровно дышит именно к современной литературе, которая пишется здесь и сейчас.
 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
12 октября 2024, суббота
12:00
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13 октября 2024, воскресенье
12:00
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