Как Дельфин зарядил весну в Concert Hall: фоторепортаж

Фото и видео Алексея Пирязева.

Поколение 40+ помнит его со времен рэп-проекта «Мальчишник», где музыкант уже тогда экспериментировал: начиная со стебного «Секс без перерыва» и заканчивая лиричной «Последний раз» (ее, кстати, потом цитировал Баста. — Прим. авт.). В нулевых Дельфин окончательно стал романтиком и ушел в электронную музыку. Позже он создал еще один проект — «Механический пёс».

Myslo побывал на концерте и выяснил, почему музыка Андрея — как хорошее вино — с каждым годом все лучше.

Приезжали из разных городов

Слушателям Дельфина — в среднем 30+. Неудивительно, ведь его лирика — непростой материал, требующий неоднократного прослушивания. Не понравилось сразу, но «зашло» через много лет — это как раз-таки тот случай. Тем не менее Дельфина сердечно любят за хиты с первых альбомов.

Антон Власов и Дарья Баранова.

Антон Власов:

— Знаю его еще со времен песни «Весна». Помню клип с «Олимпиады-80», где мишка плачет, крутили везде. Очень люблю его альбом «Звезда». Новые песни я пока не понял, возможно, не дорос.

Билет на этот концерт мне подарила жена. На Дельфине — в третий раз. Вживую услышал его на «Дикой Мяте» в 2022 году, с тех пор уже второй год ходим на его концерты. Он стал любимым исполнителем, после его выступлений остаются очень приятные впечатления.

Любовь Колесникова и Сергей Спицын приехали впервые на Дельфина из Москвы. Хотя музыкант собирает в столице стадионы, им захотелось побывать на концерте в небольшом клубе.

Любовь Колесникова:

— Мы помним Дельфина еще с тех времен, когда он брейк-данс танцевал. Следим уже несколько десятилетий за его творчеством. Впечатляет! У него уникальный тембр и отличные тексты.

Сергей Спицын:

— Его когда-то журналист спросил: «Что вы хотите научиться делать в музыкальной сфере?» Он ответил: «Хочу научиться петь». То есть Андрей никогда не считал, что он умеет петь. У него речитативные вещи, но… считаю, что такой Дельфин, который есть сейчас, — лучшее, что могло бы быть. Я слушаю его уже лет 30. Причем начинал не с «Мальчишника», а с тех пор, как у него появились правильные тексты. Думаю, сейчас он достиг своего совершенства, ему не нужно уже меняться или становиться лучше. Пусть остается таким, какой есть!

Было много других приезжих гостей — как из Подмосковья (видимо, москвичам хотелось прикоснуться к лирике музыканта среди немногочисленной публики), так и из соседнего Орла — гастроли у Дельфина далеко не в каждом городе.

«Прощай, оружие»

Именно так называется последний альбом Андрея, вышедший в прошлом году. Но этот концерт — не «гастроли пластинки». Сет-лист собрали из разных композиций.

На сцену Дельфин вышел с двадцатиминутным опозданием, но как эффектно! Словно материализовался из кромешной тьмы, да еще и в классическом костюме.

Концерт открыла композиция с последнего альбома — «Ты». Толпа ликовала, но танцевать особо не получалось: уж слишком глубокие тексты, аутентичная музыка, пусть и электроника.

После первой композиции музыкант ограничился лишь формальным приветствием: «Добрый вечер». Со зрителями на протяжении концерта он не разговаривал.

Вместо слов о многом рассказали его движения. Андрею Лысикову уже за 50, но на сцене он буквально отжигал!

Световое шоу получилось не хуже чем на стадионных площадках. Электроника, свет, движения и отличный речитатив Дельфина — все шикарно сочеталось. Как и много лет назад, Андрей продемонстрировал навык игры на нескольких инструментах сразу: бил в барабаны, стоял за синтезатором.

«Мы обязательно встретимся, слышишь меня…»

После пятой песни с нового альбома свет на сцене погас. В зале — кромешная тьма. В толпе кто-то протяжно закричал знакомые каждому находившемуся здесь строки: «Мы обязательно встретимся, слышишь меня…» И кто-то подхватил: «Прости...» Уже несколько человек уверенно скандировали: «Там, куда я ухожу, — весна».

— Вот если он щас «Весну» зарядит, а потом «Серебро дождя» — я умру, — сказал кто-то поблизости.

Свет зажегся, со сцены раздалось знакомое всем начало песни «Весна». И всех собравшихся будто бы унесло в вечный рейв — тот самый, яркий и первый, как в начале нулевых.

В новой аранжировке (такой, что песню узнали только по словам. — Прим. авт.) прозвучала композиция «Дверь». Под нее выбрали необычное световое сопровождение: на желтом фоне экрана музыкант был похож на персонажа из фильма «Дюна».

Эксперименты со светом продолжались! Композицию «Киберпанк» проиллюстрировали дождем из зеленого лазера. Музыкант словно перенесся в «Матрицу» Вачовски.

В перерывах толпа не успокаивалась: зрители продолжали скандировать: «Мы обязательно встретимся…» Честно говоря, надоедало. А кто-то крикнул панибратски: «Андрюха!..» И словно бы в ответ Дельфин зарядил старую-добрую «Любовь» под ярко-розовый фон. Семпл из песни «Па-па-па-па» пели хором.

К финалу концерта музыкант не сбавлял оборотов, даже скинул пиджак. Казалось, на сцене идет моноспектакль, который будет длиться вечно. Но философские тексты Дельфина, пожалуй, учат нас, что ничто не вечно, а счастье — в моменте.

Музыкант закрыл концерт композицией «Собака» с многообещающим припевом «Я вернусь». По духу она похожа на дерзкий трек «Я буду жить» из первого альбома. Рефрен «Я вернусь» звучал как напоминание, что музыкант не собирается останавливаться в своем творческом пути, а любой конец, пусть даже концерта, — начало чего-то нового.

— Браво! Молодец! — именно так вежливо и слегка формально ликовали собравшиеся.

Без лишних слов Дельфин и его музыканты поклонились слушателям и удалились. Хотя Андрея звали на бис, он не вышел.

В нулевых музыкант охотно давал интервью, в последнее время отказывается, как и в этот раз. Да и подкараулить его у выхода не представилось возможным. Зрители разошлись быстро, забирая фирменные плакаты.