Матч «Арсенал» – «Рубин», Science Slam и выставка кошек: выходные в Туле 30 июля – 1 августа

В своей пьесе американский драматург рассказывает удивительную историю о монахине Молли Иган и судье Генри Пулэски. Молли участвует в пикетировании лаборатории, которая изготавливает ядерное оружие, вследствие чего в четвертый раз оказывается в суде. Генри проникается мыслями Молли и пытается ей всячески помочь.

« Сахалинские акулы » — молодежная команда из Южно-Сахалинска, выступает в МХЛ с 2014 года. В первый же год своего участия в Лиге сахалинцы стали обладателями Азиатского кубка вызова.

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Никогда не злите Линди! Она сногсшибательная красотка, но ее ярости позавидует любой вышибала. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное приспособление — жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и надрать задницу всему преступному миру в поисках виновных.

С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам удается выбраться с чердака, где они живут, и попасть в королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна: настоящий принц был превращен в мышь Злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал, — самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключение, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла.