Матч «Арсенал» – «Рубин», Science Slam и выставка кошек: выходные в Туле 30 июля – 1 августа
А еще премьера спектакля «Белые розы. Розовые слоны» в Тульском камерном драматическом театре и первая домашняя игра «Академии Михайлова».
«Арсенал» – «Рубин»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
Science Slam
Где: культурный центр «Типография».
Получить бесплатный билет можно по ссылке.
30 июля в культурном центре «Типография» состоится VIII городской Science Slam. Это международный формат интеллектуального досуга, который уже обошел 20 регионов России.
У каждого из пяти молодых ученых есть 10 минут, чтобы рассказать публике о своем реальном научном исследовании.
Белые розы. Розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
30 и 31 июля в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».
«Академия Михайлова» — «Сахалинские акулы»
Где: Ледовый дворец.
Вход на игру свободный.
Выставка кошек
Где: Новомосковск, ТЦ «Гермес».
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Красотка на взводе
Никогда не злите Линди! Она сногсшибательная красотка, но ее ярости позавидует любой вышибала. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное приспособление — жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и надрать задницу всему преступному миру в поисках виновных.
Золушка и заколдованный принц
С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам удается выбраться с чердака, где они живут, и попасть в королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна: настоящий принц был превращен в мышь Злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал, — самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключение, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла.
Хороших выходных!