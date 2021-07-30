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Матч «Арсенал» – «Рубин», Science Slam и выставка кошек: выходные в Туле 30 июля – 1 августа

Матч «Арсенал» – «Рубин», Science Slam и выставка кошек: выходные в Туле 30 июля – 1 августа

А еще премьера спектакля «Белые розы. Розовые слоны» в Тульском камерном драматическом театре и первая домашняя игра «Академии Михайлова».

«Арсенал» – «Рубин»

Когда: 30 июля, пятница, 19.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Рубин»

30 июля на Центральном стадионе состоится встреча 2-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином».
 

Science Slam

Когда: 30 июля, пятница, 19.00.

Где: культурный центр «Типография».
Получить бесплатный билет можно по ссылке.

Science Slam

30 июля в культурном центре «Типография» состоится VIII городской Science Slam. Это международный формат интеллектуального досуга, который уже обошел 20 регионов России.

У каждого из пяти молодых ученых есть 10 минут, чтобы рассказать публике о своем реальном научном исследовании. 

 

Белые розы. Розовые слоны

Когда: 30 и 31 июля, пятница – суббота, 10.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые розы. Розовые слоны

30 и 31 июля в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».

В своей пьесе американский драматург рассказывает удивительную историю о монахине Молли Иган и судье Генри Пулэски. Молли участвует в пикетировании лаборатории, которая изготавливает ядерное оружие, вследствие чего в четвертый раз оказывается в суде. Генри проникается мыслями Молли и пытается ей всячески помочь.
 

«Академия Михайлова» — «Сахалинские акулы»

Когда: 30 июля, пятница, 15.00.

Где: Ледовый дворец.
Вход на игру свободный.

«Академия Михайлова» — «Сахалинские акулы»

30 июля «Академия Михайлова» проведет первую домашнюю товарищескую игру в рамках подготовки к старту нового сезона МХЛ.
 
«Сахалинские акулы» — молодежная команда из Южно-Сахалинска, выступает в МХЛ с 2014 года. В первый же год своего участия в Лиге сахалинцы стали обладателями Азиатского кубка вызова.
 

Выставка кошек

Когда: 30 июля – 1 августа, пятница – воскресенье, 10.00 – 20.00.

Где: Новомосковск, ТЦ «Гермес».

Выставка кошек

1 августа в Новомосковске в ТЦ «Гермес» завершается выставка кошек
 
Бенгалы, мейн-куны, тойгер, пиксибоб, курильская, невская маскарадная, японский бобтейл, скоттиш-фолд, украинский левкой и другие обладатели пушистых хвостиков!
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Красотка на взводе

Никогда не злите Линди! Она сногсшибательная красотка, но ее ярости позавидует любой вышибала. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное приспособление — жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и надрать задницу всему преступному миру в поисках виновных.

 

Золушка и заколдованный принц

С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам удается выбраться с чердака, где они живут, и попасть в королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна: настоящий принц был превращен в мышь Злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал, — самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключение, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла.

 

Хороших выходных!

 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 08:22 0
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