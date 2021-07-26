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Science Slam

Science Slam

30 июля в культурном центре «Типография» состоится VIII городской Science Slam. Это международный формат интеллектуального досуга, который уже обошел 20 регионов России.

У каждого из пяти молодых ученых есть 10 минут, чтобы рассказать публике о своем реальном научном исследовании. Однако сделать это они должны в веселой, доступной и остроумной форме, которая напоминает эдакий научный стендап. Спикер не должен дать зрителям заскучать, ведь победитель определяется шумомером по громкости аплодисментов.

Получить бесплатный билет можно по ссылке.

Вечером 30 июля перед публикой выступят пять слэмеров:

  • Олеся Золотова с темой выступления: «Хлеба и зрелищ: инфотейнмент как инструмент политической мобилизации»;
  • Елизавета Борзенкова с темой выступления: «Креолизованный текст: сочетание вербального и невербального»;
  • Андрей Угаров с темой выступления: «The good, the bad, the digital: путь от вебинаров до Тик-Тока»;
  • Инесса Грачева с темой выступления: «Что скрывает ежик в тумане?»;
  • Карина Логвиненко с темой выступления: «Супергеройская химия, или Как привлечь зумера изучать естественные науки».

Вечер обещает быть насыщенным: бесплатные welcome-drink всем гостям, музыка на разогреве, доступная наука и остроумные шутки.

Партнеры проекта позаботились о подарках для участников и зрителей научного поединка: сертификаты на ужины, бесплатные стрижки, фирменные стикерпаки, подарочные часы в компьютерном клубе или на интеллектуальном квизе и многое-многое другое. 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 июля 2021, пятница
19:00
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Касса
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
7 - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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