30 июля в культурном центре «Типография» состоится VIII городской Science Slam. Это международный формат интеллектуального досуга, который уже обошел 20 регионов России.

У каждого из пяти молодых ученых есть 10 минут, чтобы рассказать публике о своем реальном научном исследовании. Однако сделать это они должны в веселой, доступной и остроумной форме, которая напоминает эдакий научный стендап. Спикер не должен дать зрителям заскучать, ведь победитель определяется шумомером по громкости аплодисментов.

Получить бесплатный билет можно по ссылке.

Вечером 30 июля перед публикой выступят пять слэмеров:

Олеся Золотова с темой выступления: «Хлеба и зрелищ: инфотейнмент как инструмент политической мобилизации»;

с темой выступления: «Хлеба и зрелищ: инфотейнмент как инструмент политической мобилизации»; Елизавета Борзенкова с темой выступления: «Креолизованный текст: сочетание вербального и невербального»;

с темой выступления: «Креолизованный текст: сочетание вербального и невербального»; Андрей Угаров с темой выступления: «The good, the bad, the digital: путь от вебинаров до Тик-Тока»;

с темой выступления: «The good, the bad, the digital: путь от вебинаров до Тик-Тока»; Инесса Грачева с темой выступления: «Что скрывает ежик в тумане?»;

с темой выступления: «Что скрывает ежик в тумане?»; Карина Логвиненко с темой выступления: «Супергеройская химия, или Как привлечь зумера изучать естественные науки».

Вечер обещает быть насыщенным: бесплатные welcome-drink всем гостям, музыка на разогреве, доступная наука и остроумные шутки.

Партнеры проекта позаботились о подарках для участников и зрителей научного поединка: сертификаты на ужины, бесплатные стрижки, фирменные стикерпаки, подарочные часы в компьютерном клубе или на интеллектуальном квизе и многое-многое другое.