«Академия Михайлова» — «Сахалинские акулы»
30 июля «Академия Михайлова» проведет первую домашнюю товарищескую игру в рамках подготовки к старту нового сезона МХЛ.
«Сахалинские акулы» — молодежная команда из Южно-Сахалинска выступает в МХЛ с 2014 года. В первый же год своего участия в лиге сахалинцы стали обладателями Азиатского кубка вызова.
Матч пройдет в ледовом дворце Тулы. Вход на игру свободный. В ледовом дворце необходимо соблюдать масочный режим.
Где и когда?
30 июля 2021, пятница
15:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 - 21 августа
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽