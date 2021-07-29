афиша
афиша
Регистрация
«Академия Михайлова» — «Сахалинские акулы»

«Академия Михайлова» — «Сахалинские акулы»

30 июля «Академия Михайлова» проведет первую домашнюю товарищескую игру в рамках подготовки к старту нового сезона МХЛ.
 
«Сахалинские акулы» — молодежная команда из Южно-Сахалинска выступает в МХЛ с 2014 года. В первый же год своего участия в лиге сахалинцы стали обладателями Азиатского кубка вызова.
 
Матч пройдет в ледовом дворце Тулы. Вход на игру свободный. В ледовом дворце необходимо соблюдать масочный режим.
Где и когда?
Ледовый дворец
30 июля 2021, пятница
15:00
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
7 - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.