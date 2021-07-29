«Академия Михайлова» — «Сахалинские акулы»

30 июля «Академия Михайлова» проведет первую домашнюю товарищескую игру в рамках подготовки к старту нового сезона МХЛ.

«Сахалинские акулы» — молодежная команда из Южно-Сахалинска выступает в МХЛ с 2014 года. В первый же год своего участия в лиге сахалинцы стали обладателями Азиатского кубка вызова.

Матч пройдет в ледовом дворце Тулы. Вход на игру свободный. В ледовом дворце необходимо соблюдать масочный режим.