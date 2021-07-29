Топ-5 мифов о работе риэлтора: что на самом деле скрывает работа с недвижимостью

О всех секретах работы агентов по недвижимости, рассказала руководитель отдела найма и адаптации компании «Этажи» Екатерина Горюнова:

Миф 1. В риэлторы идут те, кого не взяли на другую работу.

– Такое мнение было и у меня, пока я не пришла работать в эту сферу. Потом поняла, что все наоборот: не каждый человек может стать риэлтором. Ошибочное впечатление у людей складывается из-за того, что обучиться профессии можно только внутри компании. Риэлторов не готовят колледжи и университеты, да и в детстве вряд ли кто-то мечтал быть агентом по недвижимости. Но эта профессия требует определенных навыков и знаний, и она не менее престижна чем те, которые есть в списке специальностей ведущих вузов.

Успешные практики показывают: научиться может любой. Наши сотрудники пришли в компанию из разных сфер: банковской, продаж, МФЦ, бизнеса и др. Они никогда не работали с недвижимостью, но хотели попробовать, и все получилось. В работе риэлтора главное – это практические навыки, которые нарабатываются уже в компании, а опыт других сфер только помогает найти индивидуальный подход к работе.

Из какой бы сферы вы не пришли, в работе с недвижимостью в первое время нужно будет выкладываться на 150%. Это как раз и есть набор того самого опыта, формирование клиентской базы. Потом эти усилия хорошо окупятся.

Компания «Этажи» обучает новых специалистов и постоянно повышает квалификацию уже работающих сотрудников, проводят мастер-классы и тренинги.

Миф 2. У агентов по недвижимости нестабильный заработок, в какой-то месяц можно остаться вообще без денег.

– Этот миф распространен из-за маленьких компаний. У них именно так и происходит. В компании «Этажи» доступно много инструментов для увеличения клиентской базы, а круг наставников поможет в реализации целей каждого новичка.

Расскажу на примере. Компания «Этажи» – это большая франшиза, которая пришла в Тулу из Тюмени. Агентство недвижимости работает на рынке больше 20 лет. В Туле доля рынка компании составляет 20%. Мы делаем многое, чтобы у риэлторов был стабильный заработок. Здесь важно все: офис в центре города, современный сайт, реклама объектов, рекомендации, обеспечивающие постоянный поток клиентов. В таких условиях невозможно остаться без зарплаты. Доход риэлтора зависит от количества сделок в месяце, но, как правило, ограничивает их число сам специалист, ориентируясь на свои возможности.

Миф 3. Риэлтор должен быть опытным, а новичкам все равно не дадут хороших сделок.

– Это неправда. Входящий поток компании распределяется в первую очередь как раз на новичков, потому что у опытных сотрудников, как правило, достаточно работы от своей клиентской базы и рекомендаций.

Заработать деньги можно даже в течение трех недель. Есть конкретный пример: девушка пришла работать в агентство недвижимости «Этажи» в марте 2021 года из туристического бизнеса в период пандемии. Обучение длилось две недели. Уже в апреле она вышла на первый результат, а сейчас ее ежемесячный доход больше 100 000 рублей. Так может каждый, если у него есть желание работать.

Миф 4. Риэлтору приходится обманывать покупателей.

– Мы не продаем товар, мы продаем мечту, всегда стараемся подобрать клиенту тот объект который подходит именно ему. Покупатель готов платить только за ту недвижимость, которую он хочет. Задача риэлтора – подобрать ее. К тому же, если клиент будет доволен, он посоветует агентство и самого специалиста своим знакомым.

Миф 5. Вакансии риэлторов всегда есть на сайтах объявлений, получается, что специалисты не задерживаются в агентствах.

– У крупных агентств есть определенная стратегия развития. Есть задача, увеличить охват и численность сотрудников. Агентство недвижимости «Этажи» набирает новых специалистов каждый месяц, и это обусловлено не текучкой кадров, а расширением штата. Большинство сотрудников, которые прошли собеседование, остаются работать в компании.

Джаба Дзадзуа, заместитель директора - руководитель бэк-офиса:

– В компанию «Этажи» я пришел работать из банковской сферы. С недвижимостью и ипотекой уже был связан на предыдущей работе, поэтому в агентстве недвижимости занял должность ипотечного брокера. Тогда штат был всего около 40 человек, а брокер был всего один. Я стал более детально разбираться с вопросом ипотеки, компания «Этажи» очень помогала, проводила обучение, устраивала мастер-классы от опытных экспертов. Спустя некоторое время компания расширилась, в отдел набрали специалистов, а я стал руководителем. Тула была в лидерах по ипотечным показателям, и мне предложили совмещать должность с руководителем юридического отдела. Сейчас работаю заместителем директора и руководителем бэк-офиса. Этот путь я прошел за пять лет. В «Этажах» мне нравится отличный коллектив, настроение в котором задает директор. Он мотивирует и находит задачи, которые помогают развиваться. В компании всегда есть движение и богатая корпоративная жизнь. Мы занимаем лидирующее место на рынке недвижимости, объем работы большой, и с ней интересно справляться. А в помощь нам – постоянное обучение от внешних тренеров, которые развивают компанию на разных уровнях.

Яна Покроева, руководитель отдела продаж:

– По образованию я инженер. Год работала телемаркетологом, потом пару лет в сфере, связанной с инженерной специальностью. И после шести лет декрета я пришла в «Этажи». Пошла из-за хороших отзывов подруги и более менее свободного графика. У меня двое детей, иногда мне требовалось время на них. Привлекало еще и то, что заработная плата полностью зависела от меня, ограничений не было. Сначала было сложно, узнавала много нового. К тому же мой выбор не поддерживала семья, сказалось общее восприятие профессии риэлтора как какого-то теневого бизнеса. Но мне помогал руководитель, настраивал, что все получится. На третий месяц я получила хорошую зарплату. Сразу нашлось понимание в семье. В компании я быстро вошла в кадровый резерв на руководителя группы, а еще через пару месяцев им стала. У меня не было управленческого навыка, и развивать его мне снова помогла компания. Сейчас я руководитель отдела продаж, и перспективы развития еще есть. Не жалею, что сделала выбор в пользу работы риэлтором, работа помогает мне реализовывать свои амбиции и обеспечивает достойную зарплату.

Дмитрий Борзов, руководитель отдела загородной недвижимости:

– Я пришел из ресторанного бизнеса: работал поваром, су-шефом, шеф-поваром и даже открывал несколько своих кафе. Когда решил, что нужно что-то менять, выложил резюме на hh. Мне позвонили с предложением работы менеджера, но когда я пришел на первое собеседование, понял, что сначала надо изучить все вдоль и поперек, и начал свою карьеру с риелтора.

Работаю в компании чуть больше года. Через семь месяцев работы в компании открыли конкурс на руководителя отдела загородной недвижимости. Направление меня заинтриговало, и я получил эту должность.

В компании огромная платформа для обучения. Я понял это когда еще был риелтором. Обучение от коллег помогает на всех этапах. Постоянно проводятся мастер-классы, обучение от партнеров и менеджеров. Постоянно учатся даже риэлторы, которые отработали в «Этажах» 7 лет. Мы должны идти на шаг, а лучше на три впереди рынка, а для этого надо всегда повышать квалификацию, что мы и делаем.

Юлия Сергиенко, руководитель отдела новостроек:

– В «Этажи» я пришла в 2018 году. До этого я работала в продажах и была свадебным организатором. В агентство недвижимости пришла вслед за подругой. Поняла, что это полностью моя сфера, она схожа с организацией мероприятий, но нового было много. Мы стали успешно выполнять планы, и в ноябре 2020 года я стала руководителем отдела новостроек.

Мне нравится, что у нас в компании выстроена сильная система обучения. Когда приходит новичок, его поддерживают со всех сторон. Ему объясняют, что компания – это бизнес-структура, и если он будет выполнять все рекомендации руководства, результат не заставит себя ждать. Я поняла это на собственном опыте.

В компании «Этажи» можно воплотить свои мечты и быть успешным. Здесь я смогла найти то, что хотела – финансовую стабильность. Я уверена в завтрашнем дне и смогла создать задел для себя и своих детей.

Хочешь попробовать себя в сфере недвижимости и добиться в ней успеха? Запись на собеседование – по телефону HR-отдела компании «Этажи»: 707-507, 8-960-615-77-77.

Тула, ул. Советская, 74.