Красотка на взводе

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 29.07.2021

Режиссер: Таня Уэкслер

Актеры: Кейт Бекинсейл, Бобби Каннавале, Стэнли Туччи, Джай Кортни, Дэвид Брэдли, Лаверн Кокс, Кристиан Брассингтон, Лили Рич, Ори Феффер, Ричард Прайс

Жанр: боевик, комедия

Продолжительноcть: 91 мин

Никогда не злите Линди! Она сногсшибательная красотка, но её ярости позавидует любой вышибала. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное приспособление — жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и надрать задницы всему преступному миру в поисках виновных.