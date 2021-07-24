Красотка на взводе
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 29.07.2021
Режиссер:
Таня Уэкслер
Актеры:
Кейт Бекинсейл, Бобби Каннавале, Стэнли Туччи, Джай Кортни, Дэвид Брэдли, Лаверн Кокс, Кристиан Брассингтон, Лили Рич, Ори Феффер, Ричард Прайс
Жанр:
боевик, комедия
Продолжительноcть:
91 мин
Никогда не злите Линди! Она сногсшибательная красотка, но её ярости позавидует любой вышибала. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное приспособление — жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и надрать задницы всему преступному миру в поисках виновных.
Сегодня
|12:25
|Алмаз Синема
|21:30
|Алмаз Синема
Завтра
|12:25
|Алмаз Синема
|21:30
|Алмаз Синема
31 июля, суббота
|12:25
|Алмаз Синема
|21:30
|Алмаз Синема
1 августа, воскресенье
|12:25
|Алмаз Синема
|21:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:25
21:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:25
21:30
31 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:25
21:30
1 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:25
21:30
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 - 21 августа
7 октября, четверг 19:00
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16 октября, суббота 20:00
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16 октября, суббота 20:00
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9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽