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Красотка на взводе

Красотка на взводе

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 29.07.2021
 
Режиссер:
Таня Уэкслер
  
Актеры:
Кейт Бекинсейл, Бобби Каннавале, Стэнли Туччи, Джай Кортни, Дэвид Брэдли, Лаверн Кокс, Кристиан Брассингтон, Лили Рич, Ори Феффер, Ричард Прайс
  
Жанр:
боевик, комедия
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Никогда не злите Линди! Она сногсшибательная красотка, но её ярости позавидует любой вышибала. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное приспособление — жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и надрать задницы всему преступному миру в поисках виновных.

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