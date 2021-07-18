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Золушка и заколдованный принц

Золушка и заколдованный принц

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 29.07.2021
 
Режиссер:
Линн Саузерленд
  
Актеры:
Кассандра Моррис, Крис Ниоси, Роберт Мартин Клейн, Тони Аццолино, Кирстен Дэй, Уэнди Ли, Стивен Мендел, Терренс Стоун, Стефани Сандиц, Полетт Виктор-Лифтон
  
Жанр:
детский, мультфильм, семейный, фэнтези
  
Продолжительноcть:
90 мин
  
Бюджет:
$20 000 000,00
  

С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам удается выбраться из чердака, где они живут, и попасть в Королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна: настоящий принц был превращен в мышь Злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал — самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключение, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла.

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7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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7 октября, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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