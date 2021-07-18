Золушка и заколдованный принц

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 29.07.2021

Режиссер: Линн Саузерленд

Актеры: Кассандра Моррис, Крис Ниоси, Роберт Мартин Клейн, Тони Аццолино, Кирстен Дэй, Уэнди Ли, Стивен Мендел, Терренс Стоун, Стефани Сандиц, Полетт Виктор-Лифтон

Жанр: детский, мультфильм, семейный, фэнтези

Продолжительноcть: 90 мин

Бюджет: $20 000 000,00

С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам удается выбраться из чердака, где они живут, и попасть в Королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна: настоящий принц был превращен в мышь Злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал — самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключение, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла.