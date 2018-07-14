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Всероссийская выставка собак в Туле: милые корги, сенбернары и забавные джек-рассел-терьеры

Фото Даниила Прокофьева. Текст Юлии Жуковой.

Всероссийская выставка собак в Туле: милые корги, сенбернары и забавные джек-рассел-терьеры

Мимимишность зашкаливает!

14 июля  в Туле прошла Всероссийская выставка собак высокого ранга ЧРКФ «Кубок Марины Орловой». Поучаствовать в мероприятии приехали не только туляки, но и гости из других городов. 

Когда-то тульский кинолог, хендлер и заводчик привезла из Бельгии первую австралийскую овчарку в Россию. Поэтому на выставке в Туле без этой породы не обошлось. Показать себя приехали сразу 34 австралийские овчарки. 

Но это не единственная порода, представленная на выставке. Побороться за звание лучших собрались более 500 собак.

Первые участники приехали на стадион к 9.00. Уже через час выставочная площадка превратилась в поле с палатками. Участники установили шатры, чтобы скрыться от солнца.

Староанглийская овчарка, средний шнауцер, сенбернар, итальянский кане-корсо, тибетской мастиф - далеко не все породы,  которые можно было встретить на выставке.

Породные ринги начались в 10 утра.  Даже дождь, чередующийся с жарой, не смог испортить праздник.

Борьба среди участников серьезная. Собак оценивают семь экспертов:  два иностранных и пять русских. Именно от оценки судьи зависит,  получит ли собака титул или отправится домой ни с чем.

Собаки делятся на классы в зависимости от возраста.  Самые маленькие – бэби (с 3 до 6 месяцев), постарше – щенки (с 6 до 9 месяцев). С 9 месяцев до 18 собака переходит в юниоры, а с 15 месяцев может участвовать во взрослых классах. После 8 лет собака становится ветераном.

Но многие туляки приходят на выставку, не чтобы следить за соревнованием, а просто полюбоваться на очаровательных участников. 

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вчера, в 19:10 +6
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