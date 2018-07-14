Гусь-блогер открыл ремесленный двор в Туле

Фото: Дмитрий Малюков, Дмитрий Антонов и из группы ВКонтакте vk.com/dobrodeytula.

14 июля в Туле на площадке Объединения центров искусства, развития народной культуры и туризма состоялось открытие ремесленного двора «Добродей». Проливному дождю, омрачающему небо, ни коем образом не удалось испортить мероприятие. Как заявил сам ведущий, «в непогоду начинать — добрая примета».

Солнцем для посетителей стали мастера и мастерицы — Добродеи, оставившие теплый след своей гостеприимностью и доброжелательностью.

Первым делом, как гостей, нас принял Николай Павлович, предложивший нанести гравировку на одну из наших металлических вещей.

- Сорок лет занимаюсь художественной обработкой металла. Обучался на оружейном заводе. Помимо того, что это моя работа, занимаюсь этим как хобби. Всё, что на витрине — сделано для себя, — рассказал Николай Павлович.

Атмосфера была великолепной. Организаторам удалось скомбинировать как поучительный, так и развлекательный характеры осведомления с миром мастерства.

Гостей встречал гусь-блогер Добрыня. Чтобы он не скучал, ему привезли очаровательную подружку. Правда, у нее пока нет имени.

- Добрыня — спокойный, уравновешенный гусь, никого не пугает. Он проявляет свой бойцовский характер только в феврале-марте, — рассказала Елена Владимировна Арбекова, директор ремесленного двора. — С гусем связано очень много мифологии, в том числе возрождение и жизнь. Мы тоже возрождаем, только ремесла. Добрыня — от слова «добро»; блогер — потому что гусь болтливый.

Гостей ждали интересные мастер-классы. Все желающие могли соткать полотно на стане ХIХ века, сделать своими руками игрушки «Бычок-смоляной бочок» и «Гусенка», расписать филимоновскую игрушку, испечь пряник, выковать подкову и многое другое.

Кроме того, организаторы подготовили для туляков увлекательную квест-игру по ремесленному двору, которую мы не смогли оставить без внимания.

Квест состоял из четырех локаций, каждую из которых требовалось пройти. За пройденное задание участник получал наклейки, которые нужно было поместить в своеобразный «путевой лист».

Первое задание оказалось достаточно легким: требовалось всего-лишь забить гвоздь в доску.

На следующей локации необходимо было отправить тканевый мяч в качающуюся корзину. С трудом справившись, мы быстро прошли последний пункт троеборья, проведя клубок через препятствия, и получили первую наклейку.

Следующая задача — растопить самовар. Для туляков в этом, конечно же, нет ничего сложного.

Еще одну наклейку мы получили за раскрашивание салфетки текстильной краской.

Пройдя половину пути, наш «отряд» шагал в сторону следующего пункта назначения. Это место заняло у нас меньше всего времени. Передать монетку по кругу с помощью только одного или двух пальцев? Легко! Квест выполнен. Теперь мы — добродеи!

Мы пообщались с гостями ремесленного двора и узнали их мнение о событии.

Светлана Новикова:

- Замечательное мероприятие. Я первый раз здесь, мне очень нравится, много интересного. Мой сын принял участие уже в трех мастер-классах, и я с ним вместе. Мы довольны! Не знаю даже, что выделить. Думаю, возможность создать печатный пряник. И гусь нас очень заинтересовал.

Анна Кочкина:

- Безумно понравился ремесленный двор. Посоветую маме с братом, потому что им тут есть, чем заняться. Мое внимание привлек музей, там красиво. Фигуры из сена понравились. И гусь классный!

Ремесленный двор будет работать каждую субботу с 12.00 до 17.00 (ул. 9 Мая, 1-а и 1-б).

Текст Александра Жданова, Дмитрия Малюкова и Дмитрия Антонова.