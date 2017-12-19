Воплощай мечты прямо сейчас с максимальными выгодами в «Кайзеравто»!

Министерство промышленности и торговли России предложило правительству в 2018 году повысить утилизационный сбор на 87-125 процентов. Прибавка будет зависеть от категории машины, ее экологичности, объема производства и импорта – сообщает «Коммерсант» .

– При учете роста акцизов увеличение утилизационного сбора в 2018 году может обернуться подорожанием автомобилей в среднем на 15 процентов, считает руководитель отдела продаж салона «Кайзеравто», официального дилера Volkswagen в Туле Сергей Дядченко.

Ни для кого не секрет, что конец года – период, когда традиционно дилерские центры предоставляют максимально возможные выгоды на автомобили уходящего года. Выпущенные в январе 2018 года машины уже будут значительно дороже, не только за счет свежего года выпуска, но и в том числе из-за повышения утилизационного сбора (а он в обязательном порядке закладывается в ценник любой машины). Именно поэтому сейчас самое время приобретать новый автомобиль – выгоднее уже точно не будет!

Стоит отметить, что официально про повышение цен Volkswagen не заявлял, поэтому пока есть возможность воспользоваться действующими акциями в Кайзеравто. Например, Volkswagen Polo с учетом новогодних акций от салона «Кайзеравто» и сдачи старого авто по трейд-ин можно приобрести с выгодой до 40 тысяч рублей*. А при покупке Volkswagen Tiguan – и вовсе до 100 тысяч рублей*!

В наличие огромный модельный ряд.

До нового года две недели, а значит еще можно успеть сделать себе или любимым выгодный подарок. Подробности уточняйте у официального дилера Volkswagen в Туле в салоне «Кайзеравто».

*Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Polo 2017 г. выпуска в период с 01.12.2017 по 31.12.2017 за счет предоставления официальными дилерами Volkswagen скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено.

* Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска с бензиновыми двигателями (2WD) мощностью 125 л.с. или 150 л.с. в период с 01.12.2017 по 31.12.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено.

*Подробности узнавайте у менеджеров отдела продаж по телефону: + 7 4872 71 18 66.